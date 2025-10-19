Кнайсль указала на утрату нейтралитета Швейцарией и Австрией де-факто

Tекст: Ирма Каплан

«И Швейцария, и Австрия де-факто отказались от своего нейтралитета», – прокомментировала она выбор Венгрии как площадки для саммита России и США.

Она подчеркнула в беседе с РИА «Новости», что причиной тому – транзит оружия НАТО в интересах украинской армии через территорию Австрии, которая прежде как юридически нейтральное государство никогда не позволяла подобного при иных военных конфликтах.

Напомним, в четверг, 16 октября, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор.

На ваш взгляд Ожидаете ли вы прорыва в урегулировании украинского конфликта на саммите в Будапеште? Да

Нет

Затрудняюсь ответить

Голосовать Результаты

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп анонсировал встречу с российским коллегой в Будапеште. В Кремле заявили, что встреча может пройти в ближайшие две недели. Трамп пояснил, что Венгрия – это безопасная площадка для переговоров политиков, а премьер-министр страны Виктор Орбан отметил, что Будапешт – единственная точка в Европе, где возможен прогресс по Украине.