Глава МИД Дании вызвал посла США из-за заявлений по Гренландии

Tекст: Валерия Городецкая

Он подчеркнул, что намерен вызвать американского посла в Копенгагене, чтобы получить объяснения относительно высказываний американского дипломата о будущем статуса Гренландии, передает РИА «Новости».

«Я крайне возмущен новостью о том, что… был назначен спецпосланник, и я особенно возмущен и нахожу абсолютно неприемлемым то, как спецпосланник сейчас высказывается… Поэтому после обсуждения с нашими гренландскими коллегами я также решил вызвать американского посла для беседы в МИД», – сказал дипломат в интервью телерадиокомпании DR.

Расмуссен подчеркнул, что намерен обсудить с американским послом две темы: во-первых, напомнить, что только Гренландия может решать свой политический статус, а во-вторых, потребовать пояснений по поводу слов нового спецпосланника. Министр добавил, что считает развитие ситуации признаком эскалации и что его европейские коллеги также сообщили ему о своем возмущении.

Расмуссен отметил, что такие заявления абсолютно неприемлемы, и напомнил – это уже третий раз за последний год, когда американского посла вызывают в МИД Дании для разъяснений.

Президент США Дональд Трамп в начале недели объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри на пост представителя по Гренландии. Впоследствии Лэндри заявил, что США заинтересованы сделать остров своим.

В марте Трамп пообещал принять Гренландию в США «так или иначе».