Трамп заявил о намерении «так или иначе» приобрести Гренландию

Politico: Президент США заявил о намерении так или иначе приобрести Гренландию

Tекст: Вера Басилая

В своей речи перед Конгрессом американский лидер подчеркнул важность острова для национальной безопасности США и отметил, что Соединенные Штаты поддерживают право Гренландии на самоопределение, передает Politico.

«Мы поддерживаем ваше право определять свое будущее. Если захотите, мы с радостью примем вас в Соединенные Штаты Америки», – заявил Трамп, обращаясь к жителям Гренландии.

«Нам нужна Гренландия для национальной безопасности и даже международной безопасности. И мы работаем со всеми, кто вовлечен, чтобы попытаться получить ее… И я думаю, что мы получим ее так или иначе. Мы получим ее», – добавил глава Белого дома.

По данным январского опроса, около 85 процентов жителей Гренландии выступают против присоединения к США.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала предложение Трампа «абсурдным», а премьер-министр Гренландии Муте Эгеде подчеркнул, что его народ не желает становиться частью Америки.

Заявления президента США вызвали резкую критику со стороны датского евродепутата Андерса Вистисена, который отметил, что США рассматривают Гренландию как стратегический актив, а не как «народ с правом на истинное самоопределение».

«Если Трамп действительно хочет хороших отношений с Гренландией, он должен начать с уважения их и суверенитета Дании, а не пытаться запугивать, чтобы добиться влияния», – добавил он.

Трамп ранее не исключал возможность экономического давления или военной силы для приобретения Гренландии, что вызвало обеспокоенность в Копенгагене и Нууке. Однако в последней речи он не повторил эти угрозы, подчеркнув, что остров богат минеральными ресурсами и важен для военной безопасности, несмотря на малочисленность населения.

Ранее датская группа Denmarkification предложила королевству выкупить Калифорнию у США за 1 трлн долларов и пожизненный запас датской выпечки в ответ на желание президента США присоединить Гренландию.

Правящая партия Гренландии «Вперед» намерена провести референдум о независимости острова после парламентских выборов в марте.

Напомним, Вашингтон потребовал от Дании продать Гренландию, однако большинство жителей Гренландии высказались против вхождения в состав США.