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В Дании поверили в серьезность намерений Трампа забрать Гренландию
Трамп агрессивно требовал от Дании продать Гренландию
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьером Дании Метте Фредериксен агрессивно требовал продать Гренландию, сообщила Financial Times.
По информации издания, президент США Дональд Трамп в разговоре с премьер-министром Дании Метте Фредериксен заявил о намерении приобрести Гренландию. По словам высокопоставленных европейских чиновников, разговор был напряженным. Трамп, по их мнению, вел себя агрессивно и настаивал на покупке острова, несмотря на заявленный отказ Дании, передает ТАСС.
Премьер Дании в ответ настаивала, что Гренландия не продается, что вызвало недовольство Трампа. «Он был очень тверд. Это было как холодный душ. Раньше было трудно воспринимать это всерьез. Но я действительно думаю, что все серьезно и потенциально очень опасно», – цитирует издание слова одного из чиновников.
Белый дом не комментирует детали этого разговора, однако официальный представитель СНБ Брайан Хьюз написал в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирована в России), что Трамп считает важным обеспечивать безопасность Гренландии в свете стратегических интересов США в Арктике. Он также подчеркнул, что президент стремится к взаимному процветанию обеих стран.
До этого Трамп неоднократно заявлял о намерении присоединить Гренландию к США и угрожал введением высоких торговых пошлин против Дании.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, 21 января на пресс-конференции глава правительства Гренландии Мюте Эгеде подчеркнул, что жители острова хотят самостоятельно определять свое будущее, отвергая возможность стать гражданами США или Дании.