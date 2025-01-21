В Гренландии заявили о нежелании становиться американцами

Премьер Гренландии Эгеде заявил о нежелании гренландцев становиться американцами или датчанами

Tекст: Ольга Иванова

«Мы гренландцы. Мы не хотим быть американцами. Мы также не хотим быть датчанами. Будущее Гренландии будет определено самой Гренландией», – заявил Эгеде, сообщает ТАСС.

Эгеде также отметил, что Гренландия, являющаяся автономной территорией в составе Дании, находится в сложной ситуации. Он подчеркнул важность самостоятельного выбора пути развития для жителей острова, что, по его словам, станет ключевым моментом для будущего региона.

Ранее Пеле Броберг заявил, что мировые державы стремятся завоевать остров ради его природных ресурсов, не учитывая мнение местных жителей. Гренландия не стремится стать частью Соединенных Штатов, но открыта для делового сотрудничества, подчеркнула министр Наая Натаниэльсен.

Президент США Дональд Трамп не отказался от претензий на контроль над Гренландией и продолжает угрожать торговой войной Дании, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен