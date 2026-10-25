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Путин: Внешний долг России составляет всего 2,6%
Внешний долг России составляет 2,6%, а общегосударственный долг находится на уровне 17,5%, сообщил президент Владимир Путин.
«У России внешний долг всего 2,6%, общегосударственный долг 17,5%», – сказал Путин автору ИС «Вести» Павлу Зарубину.
Путин также отметил рост промышленного производства.
«Кстати говоря, в России по сравнению с 2021 годом промышленное производство выросло – плюс 10%. А если говорить о обрабатывающей промышленности – плюс 21%. Это все-таки разница: -5,2% или +10%, а обрабатывающая 21%», – добавил президент, сравнив российские показатели с показателями стран Европы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Владимир Путин сообщил о доле российского сжиженного природного газа на европейском рынке в 20%.
Владимир Путин назвал глупой и нежизнеспособной политикой стран Европы по запрету всего российского.
Также Владимир Путин заявил об устойчивом состоянии российской экономики.