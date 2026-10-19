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    Путин и Мишустин усилили правительство новыми вице-премьерами
    Фицо: АЭС превратила Словакию в энергетическую державу
    Комбат рассказал о ликвидации четырех военных ВСУ двумя морпехами в Доброполье
    Голикова предложила расширить список китайской литературы в школьной программе
    Президент Ирана рассказал о запланированной в Москве встрече с Путиным
    Лавров возложил на ЕС и США ответственность за мировой энергетический кризис
    Трутнев пообещал не бросать Дальний Восток
    Российские военные прибыли в Узбекистан на учения «Хамкорлик-2026»
    Белоруссия запретила ввоз рыбных консервов из Латвии
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия в Центральной Азии просчитывает старые и новые угрозы

    Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.

    5 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук Почему сейчас надо говорить о Кубе

    После неудавшегося американского топливного блицкрига Куба исчезла из мировых СМИ – словно по мановению волшебной палочки, которая находится в руках у шефа Госдепартамента, способного дирижировать честными международными медиа.

    12 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Британские коммандос нырнули в Арктику

    Британия питает надежду, что демонстративно угрожая нашей Арктике, сумеет вынудить Россию отвлекать силы с других важных направлений.

    0 комментариев
    19 октября 2026, 17:31 • Новости дня

    ЕК отказалась снимать ограничения на закупки энергоресурсов из России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Представитель Еврокомиссии Паула Пиньо заявила, что европейские власти отвергают возможную инициативу США о возобновлении закупок российских энергоресурсов.

    По ее словам, Еврокомиссия не поддерживает инициативу Вашингтона о возвращении к закупкам российских энергоресурсов в рамках мирного урегулирования, пишет РБК. «Наша позиция остается неизменной. Председатель Урсула фон дер Ляйен ранее четко заявила, что не будет снимать ни одного ограничения в отношении России до тех пор, пока конфликт не завершится полностью», – заявила Пиньо.

    Ранее газета The New York Times выяснила, что США предложили Европе возобновить закупки газа из России через украинскую территорию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Британия не поддержала отказ от антироссийских санкций.

    В воскресенье американские СМИ сообщили о предложении США возобновить транзит российского газа в Европу.

    Вице-премьер России Александр Новак заявил о нехватке возможностей для покрытия дефицита газа в европейских странах.

    19 октября 2026, 13:26 • Новости дня
    Политолог назвал главные задачи перестановок в правительстве

    Политолог Данилин: На Силуанова ложится особо сложная задача пополнения бюджета

    Политолог назвал главные задачи перестановок в правительстве
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В правительстве России объявлено обновление состава: ряд вице-премьеров покидают посты, а на их места предложены новые кандидатуры. Политолог Павел Данилин в разговоре с газетой ВЗГЛЯД назвал перестановки закономерным этапом кадровой политики и обозначил главные задачи, которые встанут перед новыми назначенцами.

    «Одной из самых заметных кадровых перестановок в правительстве стал уход Юрия Трутнева с постов вице-премьера и полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО)», – считает политолог Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    При этом он отметил значимость назначения на эту должность Олега Кожемяко. Как напомнил собеседник, карьерный путь чиновника складывался поэтапно: в начале 2000-х годов он был избран депутатом Законодательного собрания Приморского края, в 2005 году занял пост вице-губернатора Корякского автономного округа.

    «Теперь же Кожемяко станет вице-премьером и полпредом президента. Это серьезный шаг в карьере и закономерный итог многолетней работы», – полагает политолог. Данилин также указал на значительные карьерные успехи Андрея Никитина: «Назначение на пост вице-премьера по транспорту – это существенный рост».

    Отдельно эксперт выделил Дмитрия Ядрова. «Это молодой и амбициозный руководитель, он уже зарекомендовал себя как перспективный политик. За три года на посту главы Росавиации он сумел обеспечить стабильную работу системы воздушного движения в крайне непростых условиях – в частности, налетов БПЛА и частого введения плана «Ковер», – напомнил аналитик.

    Что касается Дмитрия Григоренко, то он, по данным СМИ, скорее всего, переходит на работу в «Сбер», продолжил спикер. «На пост заместителя председателя – руководителя аппарата правительства предложена кандидатура первого заместителя министра финансов Ирины Окладниковой. Это кадровое решение заметно усиливает аппаратные позиции Антона Силуанова, которого выдвинули на должность вице-премьера – министра финансов», – рассуждает Данилин.

    По его оценкам, перед новыми назначенцами стоят масштабные задачи. «Ядрову предстоит обеспечивать развитие транспортной отрасли. В зоне ответственности Никитина – формирование и реализация стратегии развития транспортного комплекса в целом. Кожемяко предстоит курировать дальневосточное направление и держать на контроле ключевые процессы в регионе. При этом на Силуанова ложится особенно сложная задача – обеспечивать пополнение бюджета в непростых условиях», – заключил политолог.

    Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин направил на утверждение в Госдуму кандидатуры пяти новых членов правительства. Как сообщила пресс-служба кабмина, кадровые решения согласованы с Владимиром Путиным по итогам их встречи. Перестановки предусматривают, что два вице-премьера покинут должности, два министра получат повышение.

    Так, первый заместитель министра финансов Ирина Окладникова предложена на пост вице-премьера – руководителя аппарата правительства. Ее работа продемонстрировала умение решать сложные государственные задачи, подчеркнул пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков. Сейчас должность вице-премьера занимает Дмитрий Григоренко. Он переходит на другую работу.

    Губернатор Приморского края Олег Кожемяко выдвинут на должность вице-премьера – полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). На этом посту в случае утверждения он сменит Юрия Трутнева. «Олег Кожемяко много лет работал на Дальнем Востоке. Он возглавлял ряд субъектов ДФО и досконально знает этот макрорегион», – отметил Беляков.

    Вице-премьером по транспорту станет министр транспорта Андрей Никитин. Ранее этот пост занимал Виталий Савельев – он был освобожден от должности 28 сентября в связи с избранием депутатом Госдумы. На пост главы Минтранса выдвинут руководитель Росавиации Дмитрий Ядров. Как указал Беляков, он – несмотря на сложные условия ежедневных вызовов, с которыми сталкивается авиатранспортный комплекс, – сумел обеспечить стабильную работу авиаотрасли.

    Наконец, в структуре правительства появится новая должность: заместитель председателя – министр финансов. На этот пост предложена кандидатура министра финансов Антона Силуанова. «В условиях усиливающегося внешнего давления обеспечение финансовой устойчивости, сбалансированности бюджета и эффективности расходов приобретают особое значение… Антон Германович имеет в этой сфере огромный опыт», – подчеркнул пресс-секретарь председателя правительства.

    Госдума 21 октября рассмотрит кандидатуры на должности в правительстве, сообщил Вячеслав Володин. Если они будут одобрены парламентом, указ о назначениях подпишет президент. До тех пор все вице-премьеры продолжат исполнять обязанности, уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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    19 октября 2026, 11:49 • Новости дня
    Рубио заявил о жалобах американских компаний на атаки ВСУ в Черном море

    Рубио: Компании США пожаловались на удары ВСУ по судам в Черном море

    Рубио заявил о жалобах американских компаний на атаки ВСУ в Черном море
    @ Kyle Mazza/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что американские компании неоднократно обращались к администрации США из-за ударов Вооруженных сил Украины по коммерческим судам в Черном море.

    Американские компании регулярно жаловались властям США на атаки украинских военных на коммерческие суда в Черноморском регионе, что вызвало серьезное беспокойство в Вашингтоне, передает ТАСС.

    «Нам не нужны никакие усугубляющие ситуацию события», – заявил Рубио.

    По словам госсекретаря, с учетом обстановки в Ормузском проливе и Красном море мировая экономика уже сталкивается с масштабным энергетическим кризисом. Действия Киева в Черном море в этом контексте способствуют лишь дальнейшему росту мировых цен на энергоносители.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Следственный комитет установил причастность главы ГУР Украины к атакам на суда в России.

    В прошлом месяце Казахстан призвал Киев прекратить атаки на суда в Черном море.

    Рубио назвал недопустимыми удары по связанным с США нефтяным судам.

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    19 октября 2026, 20:33 • Видео
    По чьему приказу разносят Францию

    Протесты школьников во Франции переросли в погромы невиданных масштабов. Во времена мигрантских бунтов и «желтых жилетов» такого не было. Но кто за этим стоит?

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    19 октября 2026, 15:02 • Новости дня
    Комбат рассказал о ликвидации четырех военных ВСУ двумя морпехами в Доброполье
    Комбат рассказал о ликвидации четырех военных ВСУ двумя морпехами в Доброполье
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Двое российских бойцов уничтожили в Доброполье четырех военных ВСУ, которые общались с ними по-русски и не поняли, что перед ними военнослужащие России, сообщил командир десантно-штурмового батальона 61-й бригады морской пехоты Гриша Степанян.

    «Зашли, закрепились, буквально через полчаса заходят четыре военнослужащих ВСУ. Моих было двое, их четверо. По-русски с ними общаются, то есть проблем не было. Ну и наши поняли, что это противник, и вдвоем отработали четверых», – заявил он в сюжете телеканала «Звезда», передает ТАСС.

    В передаче отмечалось, что морпехи 61-й бригады и 177-го полка заходили в Доброполье с востока. Степанян рассказал, что в штурме участвовали более 100 штурмовых групп. Главный упор делался на шахтах, где украинские военные оборудовали укрепленные позиции. Сначала по ним наносили удары авиабомбами и «Геранями», после чего в дело вступала пехота.

    Вслед за штурмовиками шли операторы дронов: они выставляли антенны для управления беспилотниками, иногда забираясь на терриконы для улучшения связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник сообщалось, что морпехи при освобождении Доброполья общались записками для секретности.

    В воскресенье комбат рассказал, как удалось добиться успеха в освобождении этого населенного пункта.

    В августе военный эксперт Андрей Марочко сообщил о начале боев за освобождение Петровки в ДНР.

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    19 октября 2026, 14:27 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе закрепились выше тысячи долларов

    Стоимость газа на европейских биржах сохранилась выше 1000 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    В начале новой рабочей недели стоимость ноябрьских фьючерсов на газ в странах Европы осталась на уровне выше 1 тыс. долларов за тысячу кубометров.

    Ноябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF в Нидерландах открыли торги у отметки 1032,8 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

    Отмечается, что к значительному удорожанию газа в Европе привел конфликт на Ближнем Востоке. По итогам сентября средние биржевые цены выросли на 20% и составили 897 долларов за тысячу кубометров.

    При этом, по данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (GIE), средняя заполненность подземных хранилищ газа в Евросоюзе в сентябре превысила 71,5%, но осталась на самом низком уровне за всю историю наблюдений с 2011 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 1000 долларов.

    Глава Газпрома Алексей Миллер констатировал антирекордный уровень запасов газа в хранилищах Европы.

    МВФ отметил нехватку газа в европейских хранилищах перед зимой.

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    19 октября 2026, 19:15 • Новости дня
    Белоруссия запретила ввоз рыбных консервов из Латвии

    Правительство Белоруссии запретило ввоз некоторых товаров из Латвии

    Белоруссия запретила ввоз рыбных консервов из Латвии
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Кабинет министров Белоруссии утвердил запрет на ввоз отдельных категорий товаров латвийского происхождения.

    Ограничения затронули широкий спектр латвийской продукции, передает ТАСС. «Такое решение принято в связи с сохранением латвийской стороной неконструктивных подходов и недружественной риторики в отношениях с Беларусью», – сообщили в пресс-службе белорусского кабинета министров.

    Уточняется, что введенные ограничительные меры распространяются на рыбные консервы, а также на различные виды промышленных изделий латвийского происхождения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе у границ с Россией и Белоруссией заметили разведывательный беспилотник Латвии.

    Летом Латвия захотела запретить импорт ряда товаров из России и Белоруссии.

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    19 октября 2026, 19:18 • Новости дня
    Трутнев пообещал не бросать Дальний Восток
    Трутнев пообещал не бросать Дальний Восток
    @ Александр Миридонов/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер и полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что гордится своей работой в команде Владимира Путина на протяжении более 20 лет.

    Политик заверил, что не собирается оставлять начатые в макрорегионе проекты, передает РИА «Новости». «Я могу только одно сказать: я горжусь тем, что уже более 20 лет работаю в команде Владимира Владимировича Путина», – сказал Трутнев.

    Отвечая на вопрос журналистов о том, не бросит ли он Дальний Восток, полпред отметил, что ему некуда деться от этой работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин представил к госнаграде покинувшего пост вице-премьера Трутнева.

    В прошлом месяце Трутнев сообщил о масштабном участии бизнеса в Восточном экономическом форуме.

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    19 октября 2026, 17:15 • Новости дня
    Лавров возложил на ЕС и США ответственность за мировой энергетический кризис

    Лавров: ЕС и США начали процесс подрыва мировой энергетической стабильности

    Лавров возложил на ЕС и США ответственность за мировой энергетический кризис
    @ Alexandros Michailidis/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что процесс разрушения стабильности на мировых энергетических рынках был спровоцирован действиями Евросоюза и Соединенных Штатов, а не Москвы.

    «Президент Путин подчеркивал: не мы начинали этот процесс подрыва стабильности на мировых энергетических рынках. Начали это, прежде всего, европейцы и администрация Байдена, когда решили демонстративно, с гордостью отказаться от российских энергоносителей», – заявил Лавров по итогам переговоров с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Его слова приводит РИА «Новости».

    Министр иностранных дел подчеркнул, что Евросоюз по-прежнему намерен продолжать политику отказа от топлива из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Лавров назвал клоунадой недовольство Евросоюза договором Москвы и Вашингтона по дизельному топливу.

    В прошлом месяце Словакия предупредила о рисках для Европы из-за отказа от российских энергоресурсов.

    В Евросоюзе признали провал плана по замещению энергоносителей из России.

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    19 октября 2026, 16:18 • Новости дня
    Мишустин передал Пезешкиану приветствие от Путина через вице-президента Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе встречи с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом попросил передать иранскому лидеру Масуду Пезешкиану приветствие от президента Владимира Путина.

    Глава российского правительства встретился с первым вице-президентом Ирана в правительственной резиденции «Кохи Сомон» в Душанбе на полях заседания Совета глав правительств стран ШОС, передает РИА «Новости».

    «Рад нашей новой встрече. Прежде всего, просил бы вас передать слова приветствия и самые добрые пожелания президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану от президента России Владимира Владимировича Путина и от меня лично», – сказал Мишустин.

    Предыдущая встреча Мишустина и Арефа состоялась на полях заседания Совета глав правительств в Москве в ноябре прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр России прибыл в Таджикистан на заседание Совета глав правительств стран ШОС.

    В воскресенье МИД анонсировал переговоры главы дипломатического ведомства в Иране по ситуации в Персидском заливе.

    В марте российский посол в Тегеране сообщил о выезде из страны всех желавших покинуть ее россиян.

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    19 октября 2026, 20:13 • Новости дня
    Фицо: АЭС превратила Словакию в энергетическую державу
    Фицо: АЭС превратила Словакию в энергетическую державу
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что республика достигла полной самодостаточности в обеспечении электроэнергией и готовится к ее масштабному экспорту.

    По его словам, ввод в эксплуатацию четвертого энергоблока атомной электростанции «Моховце» позволил стране полностью обеспечить внутренние потребности в электричестве, передает ТАСС со ссылкой на информационное агентство TASR.

    «Словакия становится полностью самодостаточной в электроэнергии. Более того, с 2027 года мы сможем экспортировать ее в большом объеме. Речь идет о 400–500 мегаваттах, которые сможем направить на международный рынок. Словакия становится крупной энергетической державой. Несмотря на то, что мы небольшая страна с небольшим количеством жителей, у нас действуют две АЭС», – заявил Фицо.

    Четвертый энергоблок АЭС «Моховце» был подключен к национальной энергосети на прошлой неделе и в настоящее время работает на 19% своей мощности. Ожидается, что после выхода на проектную мощность он будет обеспечивать около 13% потребляемого в республике электричества.

    Всего в Словакии функционируют две атомные электростанции – «Моховце» в центральной части и «Богунице» на западе страны. Обе станции были построены при содействии Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае президент Владимир Путин пообещал сделать все для удовлетворения потребностей Словакии в энергетике.

    В апреле Роберт Фицо обвинил Киев в нанесении ущерба энергобезопасности Европы.

    В прошлом году премьер Словакии и Европейская комиссия обсудили прекращение транзита российского газа через Украину.

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    19 октября 2026, 14:14 • Новости дня
    UnHerd: Предложенная США и Россией сделка по Украине повергнет Европу в шок

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейским странам придется согласиться на урегулирование конфликта на Украине на условиях США и России из-за невозможности помогать Киеву самостоятельно, заявил обозреватель британского портала UnHerd Вольфганг Мюнхау.

    Мирная сделка, предложенная Вашингтоном и Москвой, «повергнет европейцев в шок», но они не смогут от нее уклониться, пишет UnHerd. Как отмечает обозреватель Вольфганг Мюнхау, действия США ставят Европу перед непростой дилеммой, передает ТАСС.

    Мюнхау считает, что лидеры европейских стран попытаются смягчить последствия изменений в американской политике, но их возможности ограничены. Пространство для политического и финансового маневра Европы сужается, подчеркнул он.

    Эксперт выразил сомнение в том, что к 2029 году следующий американский президент будет тратить политический капитал на затянувшийся конфликт. По его словам, деньги у Киева заканчиваются быстрее ожиданий, и даже конфискация российских активов не решит проблему.

    Обозреватель добавил, что дизельная сделка между США и Россией может стать поворотным моментом, а за словами о поддержке Украины в Европе скрывается нарастающее напряжение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу замглавы МИД Сергей Рябков увидел в заморозке санкций США настрой на урегулирование.

    В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что президент США Дональд Трамп пытается вывести кризис на Украине на мирные рельсы.

    Во вторник Трамп объяснил свою уверенность в стремлении России к урегулированию на Украине.

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    19 октября 2026, 13:33 • Новости дня
    В Тбилиси высмеяли предположения о «российском следе» в беспорядках в Европе

    В Тбилиси высмеяли предположения о российском следе в беспорядках в Европе

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Депутат от правящей «Грузинской мечты» Тенгиз Шарманашвили с иронией прокомментировал предположения о «российском следе» в беспорядках в Европе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Страна (Россия) воюет… против нее введено множество санкций, и она еще может организовывать такие масштабные восстания во Франции, Испании, Бельгии, Италии, Германии, Албании?» – заявил он.

    «В названных странах упразднили контрразведку?» – задался вопросом парламентарий.

    «И если это правда, почему нас подталкивали к конфронтации со страной с такими возможностями?» – сказал Тенгиз Шарманашвили, который занимает пост первого зампреда парламентского комитета по обороне и национальной безопасности.

    Ранее в понедельник лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал попытки французских СМИ объяснить протесты во Франции якобы информационными манипуляциями со стороны России.

    Политологи объяснили попытки лидеров ЕС обвинить Россию в росте протестов.

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    19 октября 2026, 19:36 • Новости дня
    La Repubblica: Европа ошеломлена из-за запроса Украины на 70 млрд евро

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европа оказалась в неудобном положении из-за требования Владимира Зеленского выделить Киеву дополнительные 70 млрд евро, пишет La Repubblica.

    «Мы не знаем, где их найти», – приводит La Repubblica, на которую ссылается РИА «Новости», слова высокопоставленного представителя Европейского совета.

    Отмечается, что Венгрия, Чехия и Словакия отказались участвовать в финансировании.

    Также в статье говорится, что вопрос о кредите особенно чувствителен для Франции, Италии, Греции и Польши, где скоро состоятся выборы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Словакия отказалась участвовать в новом кредите Евросоюза для Украины.

    В пятницу саммит ЕС отложил поиск финансирования Украины до конца года.

    В том же месяце эйфория от ударов по России сменилась на Украине отчаянием.

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    19 октября 2026, 17:40 • Новости дня
    Глава МИД Ирана назвал причину затягивания кризиса на Украине

    Аракчи: Кризис на Украине затянулся из-за ошибочной политики Запада

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Главным фактором затягивания конфликта на Украине является ошибочная политика европейских стран и США, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

    По его словам, ошибочная политика западных государств стала причиной появления множества военных конфликтов в мире, включая украинский кризис, передает РИА «Новости».

    «Европейские страны и США страдают от ошибочных расчетов и ошибочных подходов, а взяв неверный политический курс, они стали главной причиной многих войн и кризисов. Поддержка Запада… привела к затягиванию войны на Украине», – заявил Аракчи.

    Министр добавил, что лидеры европейских стран должны открыть глаза и оценить реальную ситуацию в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Сергей Лавров и Аббас Аракчи провели переговоры в Тегеране.

    Глава МИД России заявил о перспективах сотрудничества двух стран в сфере добычи углеводородов.

    Лавров также выразил готовность Москвы содействовать поиску развязок в конфликте Ирана и США.

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    19 октября 2026, 17:29 • Новости дня
    Мировой суд в Москве расторг брак актера Шкловского
    Мировой суд в Москве расторг брак актера Шкловского
    @ Владимир Вяткин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мировой судья в Москве удовлетворил исковые требования актера Олега Шкловского о расторжении брака с Наталией Микольшиной.

    Суд удовлетворил исковые требования артиста, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда. «Исковые требования Шкловского Олега Менделеевича к Микольшиной Наталии Григорьевне о расторжении брака удовлетворены», – сообщила собеседница агентства.

    Олег Шкловский, которому в следующем году исполнится 80 лет, получил широкую известность благодаря ролям в фильмах «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Зимний вечер в Гаграх» и «Узник замка Иф».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце суд передал дочь Бари Алибасова-младшего матери после развода.

    В апреле суд расторг брак Джигана и Самойловой.

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    19 октября 2026, 19:10 • Новости дня
    Названы расходы ФРГ из-за попытки конфискации танкера Eventin

    RND: Содержание конфискованного танкера Eventin обошлось Германии в 3 млн евро

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Попытка властей Германии конфисковать нефтяной танкер Eventin из-за санкций ЕС обходится стране в 8 тыс. евро ежедневно, а общие расходы уже достигли 3 млн евро, сообщила медиагруппа RND со ссылкой на экспертов.

    Содержание судна требует значительных затрат на дизельное топливо для генераторов и насосов, а также на оплату труда команды и техперсонала. Если суд встанет на сторону владельцев танкера, Германии, возможно, придется выплатить компенсацию, передает РИА «Новости» со ссылкой на RND.

    В феврале 2025 года танкер Eventin, шедший под флагом Панамы с 99 тыс. тонн нефти, потерял управление и дрейфовал у побережья Германии. Судно отбуксировали к острову Рюген, после чего власти решили изъять его, так как оно попало в санкционный список ЕС.

    Напомним, в прошлом году немецкая таможня конфисковала танкер Eventin со 100 тыс. тонн российской нефти.

    Этой весной помощник президента Николай Патрушев заявил, что Евросоюз выдумал термин «теневой флот» для борьбы с Россией.

    В прошлом году ЕС добавил в черный список 40 танкеров. Брюссель ввел санкции против компаний из Вьетнама и ОАЭ за связь с этими судами.

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