Новак: Дефицит газа в Европе покрыть нечем

Новак: Доля России в импорте СПГ в Европу составила 20%

Tекст: Вера Басилая

По словам Новака, Европа столкнется с невыполнимой задачей покрытия дефицита голубого топлива, если полностью откажется от российских энергоносителей, сообщают «Вести».

«Мы уверены, что дефицит пока покрыть нечем в связи с тем, что и Ормузский пролив закрыт, в Катаре завод был, останавливался в результате атак в марте. Поэтому, на мой взгляд, европейские политики стреляют себе в ногу, если запрещают поставки, в том числе из России», – подчеркнул Новак.

Вице-премьер добавил, что за решения властей придется расплачиваться европейским потребителям. По его словам, доля России в импорте сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз составляет от 17 до 20%.

За девять месяцев европейские страны закупили 12 млн тонн российского СПГ, превысив показатели прошлого года. Новак отметил, что государства ЕС наращивают закупки, чтобы успеть заполнить газовые хранилища до начала действия запрета на импорт, который вступит в силу в 2027 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Новак указал на зависимость Европы от поставок газа из США.

В начале месяца европейские страны столкнулись с трудностями при закупке СПГ.

Кроме того, Новак подтвердил техническую возможность восстановления поставок газа по «Северным потокам».