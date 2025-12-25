Песков: Послания Путина Федеральному собранию не будет в 2025 году

Tекст: Антон Антонов

«Нет, в этом календарном году не будет. Но оно состоится своевременно», – приводят слова Пескова «Ведомости».

Песков пояснил: «Это решение главы государства, это же его послание». Он уточнил, что после того, как президент сочтет нужным, послание будет оглашено, учитывая готовность содержания и рабочий график главы государства. Песков подчеркнул, что «все состоится своевременно».

Как писала газета ВЗГЛЯД, предыдущее послание президента было оглашено в феврале 2024 года. «Ведомости» указывают, что это не первый случай, когда послание не оглашается. Его также не было в 2017 и в 2022 годах.

В пятницу прошла программа «Итоги года с Владимиром Путиным».