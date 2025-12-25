Песков: Послания Путина Федеральному собранию не будет в 2025 году

  • Новость часаПутин провел в Кремле встречу с представителями бизнеса
    «План Зеленского» оказался вбросом и имитацией
    Бывший посол Норвегии похвалил уровень жизни в Москве
    ГУР Минобороны Украины начало кампанию против Генштаба ВСУ
    Закончилась четырехлетняя дисквалификация Валиевой
    Путин в телеграмме Ким Чен Ыну отметил героизм солдат КНДР
    Bloomberg: За год укрепление рубля стало самым сильным с 1994 года
    Чиновников польского Гданьска не впустили в здание генконсульства России
    Фадеев предложил передать школам право на решение о приеме детей мигрантов
    Авиаэксперт объяснил значение отечественного двигателя для самолета «Байкал»
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Откажется ли Турция от российских «Триумфов»

    Может показаться, что военно-техническое сотрудничество между Турцией и Россией переживает закат, и в нынешних международно-политических реалиях невозможно. Однако не все так однозначно.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Русский народ возвращается

    Советская этнография была вынуждена выполнять политический госзаказ – показывать процветание колхозных деревень и национальное многообразие СССР. Само словосочетание «русский народ» воспринималось как подозрительно шовинистическое.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Как санкции оборачиваются против тех, кто их вводит

    История говорит о том, что следование правильным принципам создает успех, успех порождает гордыню, гордыня ведет к забвению принципов, а это забвение ведет к провалу. Это про Запад вообще и про санкции против российских ученых в частности.

    25 декабря 2025, 01:45 • Новости дня

    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    В 2025 году послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию проводится не будет, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    «Нет, в этом календарном году не будет. Но оно состоится своевременно», – приводят слова Пескова «Ведомости».

    Песков пояснил: «Это решение главы государства, это же его послание». Он уточнил, что после того, как президент сочтет нужным, послание будет оглашено, учитывая готовность содержания и рабочий график главы государства. Песков подчеркнул, что «все состоится своевременно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, предыдущее послание президента было оглашено в феврале 2024 года. «Ведомости» указывают, что это не первый случай, когда послание не оглашается. Его также не было в 2017 и в 2022 годах.

    В пятницу прошла программа «Итоги года с Владимиром Путиным».

    24 декабря 2025, 15:42 • Новости дня
    @ Алексей Никольский/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул важность более регулярного участия главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной в заседаниях кабмина, обратившись к ней во время встречи с правительством.

    Президент России Владимир Путин обратился к главе Центрального банка Эльвире Набиуллиной с просьбой чаще принимать участие в заседаниях правительства, передает РИА «Новости». Соответствующее заявление прозвучало в ходе рабочей встречи с членами кабинета министров.

    Путин подчеркнул важность присутствия руководителя Центробанка на таких мероприятиях. Глава государства заявил: «Руководитель Центрального банка здесь. Я бы вас попросил почаще бывать на заседаниях правительства».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил успешную работу Государственной думы и Совета Федерации за осеннюю сессию.

    24 декабря 2025, 16:48 • Новости дня
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Екатерининском зале Кремля проходит торжественная церемония награждения, на которой президент Владимир Путин вручает высшие государственные награды заслуженным деятелям культуры, науки и других сфер.

    Среди награждаемых – музыканты, артисты, ученые, деятели образования, спорта, медицины, промышленности и сельского хозяйства, передает ТАСС.

    Высшую государственную награду – орден Святого апостола Андрея Первозванного – получил режиссер Никита Михалков. Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени президент вручил народному артисту Юрию Антонову и ректору МГИМО МИД России, академику РАН Анатолию Торкунову.

    Орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени отмечен журналист и телеведущий Владимир Соловьев, а IV степени – директор департамента информации и печати МИД Мария Захарова и пианист Денис Мацуев.

    Тина Канделаки, директор телеканала ТНТ, удостоена ордена Александра Невского. Почетное звание «Заслуженный врач РФ» получил руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, а певец и худрук Севастопольского театра оперы и балета Ильдар Абдразаков – почетное звание «Народный артист РФ».

    Ранее Владимир Путин наградил участников спецоперации на Украине, отличившихся при освобождении города Северск, медалями «Золотая Звезда» Героя России.

    Президент Путин вручил медали «Золотая звезда» военнослужащим, проявившим героизм в зоне спецоперации на Украине.

    24 декабря 2025, 13:22 • Видео
    США дадут Зеленскому невидимые гарантии

    Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    24 декабря 2025, 09:15 • Новости дня
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поздравил лидера Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения и выразил уверенность в укреплении стратегического партнерства между двумя странами, сообщили в Кремле.

    Президент России Владимир Путин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения. В поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, Путин отметил достижения Азербайджана под руководством Алиева в социальной и экономической сферах, а также укрепление позиций страны на международной арене.

    Глава государства подчеркнул, что отношения между Россией и Азербайджаном строятся на прочных традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения. По мнению Путина, дальнейшее развитие стратегического партнерства и союзничества между двумя странами отвечает интересам народов России и Азербайджана.

    В завершение обращения Владимир Путин пожелал Ильхаму Алиеву здоровья, благополучия и успехов, а также попросил передать теплые слова семье президента Азербайджана.

    Ранее Алиев отказался приехать на неформальный саммит СНГ в Петербурге, сославшись на сильную занятость. Кремль выразил понимание по поводу решения Алиева не посещать мероприятие.

    24 декабря 2025, 21:08 • Новости дня
    Путин поручил поднимать флаг России на всех спортивных соревнованиях
    Путин поручил поднимать флаг России на всех спортивных соревнованиях
    @ Ilya Galakhov/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин поручил утвердить поправки, устанавливающие обязательное поднятие государственного флага на соревнованиях, и постоянное его размещение на спортивных объектах в России.

    Как передает ТАСС, в новом перечне поручений президента содержится требование внести в законодательство изменения, обязывающие поднимать государственный флаг во время официальных мероприятий и соревнований.

    Документ отмечает необходимость постоянного размещения флага на всех спортивных объектах, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

    Владимир Путин поручил правительству реализовать эти изменения в максимально короткие сроки. Соответствующая рекомендация опубликована на сайте Кремля по итогам заседания Совета по физкультуре и спорту.

    В поручении уточняется, что нормы должны распространяться также на объекты для занятий физической культурой, чтобы флаг присутствовал во всех залах и спорткомплексах при проведении мероприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев подготовили законопроект об обязательном подъеме государственного флага России на торжественных церемониях спортивных соревнований.

    Российские юниоры получили разрешение выступать на международных турнирах по фехтованию с государственным флагом и гимном.

    На церемонии открытия чемпионата мира по пауэрлифтингу российская паралимпийская сборная прошла с национальным флагом.

    24 декабря 2025, 02:59 • Новости дня
    Путин в 2008 году предостерег Буша против попыток включить Украину в НАТО

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин в 2008 году прямо предупредил американского коллегу Джорджа Буша-младшего, что планы Вашингтона включить Украину в НАТО приведут к долгосрочной конфронтации, свидетельствуют рассекреченные документы правительства США.

    Документы обнародованы общественной исследовательской организацией «Архив по национальной безопасности» при Университете имени Джорджа Вашингтона, передает РИА «Новости».

    «Я хотел бы подчеркнуть, что вступление в НАТО такой страны, как Украина, создаст для вас и для нас долгосрочную зону противостояния, долгосрочную конфронтацию», – заявил Путин.

    Он отметил, что ранее уже говорил об этом занимавшим в то время посты госсекретаря и министра обороны США Кондолизе Райс и Роберту Гейтсу. Также Путин отметил: «Для вас это не будет новостью, и я не жду ответа. Просто хочу сказать это начистоту».

    На вопрос Буша о причинах такой позиции Путин указал, что расширение НАТО и возможное размещение военных объектов альянса у российских границ создают прямую угрозу для России. Он добавил, что далеко не все жители Украины поддерживают вступление страны в НАТО, а треть населения – примерно 17 млн человек – являются русскими.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский выразил надежду, что позиция некоторых стран по членству Украины в НАТО в будущем изменится в связи со смертью, прежде всего он имеет в виду Дональда Трампа.

    Путин указывал, что СССР и затем Россия дважды выражали готовность вступить в НАТО. Путин подчеркнул, что оба раза Москва фактически получила отказ с порога.

    24 декабря 2025, 13:21 • Новости дня
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму официальному представителю МИД Марии Захаровой по случаю ее юбилея, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем официального представителя МИД России Марию Захарову, направив ей специальную телеграмму, передает ТАСС.

    «Президент Путин отправил ей поздравительную телеграмму. Мы, конечно же, присоединяемся к поздравлению нашего президента», – сказал представитель Кремля.

    Песков, оценивая деятельность Захаровой, заявил: «Блестяще».

    24 декабря Мария Захарова отмечает 50-летие. Она рассказала, что начала праздновать юбилей во время записи январского выпуска телепрограммы «Песни от всей души».

    Глава МИД России Сергей Лавров поздравил Марию Захарову с юбилеем. Лавров отметил ее вклад в развенчание западной пропаганды.

    24 декабря 2025, 10:39 • Новости дня
    Tекст: Дарья Григоренко

    На встрече президента России Владимира Путина с министром иностранных дел Сирии Асаадом аш-Шибани в Москве были затронуты вопросы двустороннего сотрудничества и ситуация на Ближнем Востоке, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Лавров отметил, что основные темы обсуждения касались «ключевого вопроса суверенитета, территориальной целостности Сирийской Арабской Республики и практических задач по его обеспечению». Он подчеркнул, что разговор прошел в конструктивном ключе, передает ТАСС.

    Глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани в свою очередь заявил, что отношения между Сирией и Россией входят в «новый этап». Он отметил, что новая Сирия нацелена на формирование сбалансированных отношений со всеми государствами, что стало одним из приоритетов внешней политики Дамаска.

    Накануне в Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина с министром иностранных дел Сирии Асаадом аш-Шибани и министром обороны генерал-лейтенантом Мурхефом Абу Касром.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД переходного правительства Сирии Асаад аш-Шибани прибыл в Москву. В Москве 15 октября проходили переговоры президента России Владимира Путина с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа.

    24 декабря 2025, 13:09 • Новости дня
    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предоставил президенту России Владимиру Путину отчет о своей деловой поездке в Майами и встречах с представителями США, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Дмитриев уже подробно проинформировал Владимира Путина о своей поездке в Майами, доклад содержал все нюансы переговоров с представителями США, передает ТАСС.

    Песков также заявил, что Кремль не считает целесообразным разглашать через СМИ сведения о документах и договоренности, которые Дмитриев привез из США. По его словам, власти России сохраняют прежнюю позицию и не намерены обсуждать детали ни на этой стадии, ни в дальнейшем в публичном пространстве.

    Отвечая на вопрос о якобы четырех проектах документов, привезенных Дмитриевым, Песков подчеркнул, что не собирается комментировать содержание данных бумаг, особенно через прессу.

    Ранее президент США Дональд Трамп назвал «нормальным» ход переговоров по украинскому конфликту.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев одной фразой оценил итог переговоров по Украине в Майами.

    Напомним, в Майами 20 и 21 декабря прошли переговоры между представителями России и США по ситуации на Украине.

    24 декабря 2025, 10:23 • Новости дня
    Путин наградил Краснова орденом «За заслуги перед Отечеством»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин наградил председателя Верховного суда Игоря Краснова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

    Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте правовой информации.

    В пояснении к документу отмечается: «За заслуги перед государством, большой вклад в укрепление законности и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени Краснова Игоря Викторовича».

    Накануне пресс-служба Кремля сообщила, что в среду в Екатерининском зале Кремля пройдет церемония вручения государственных наград деятелям науки, культуры, спорта и других важных отраслей. Награды вручит президент России Владимир Путин.

    24 декабря 2025, 13:00 • Новости дня
    Песков назвал разговора Путина и Алиева очень теплым и нужным

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев провели конструктивный телефонный разговор, отметив особую важность диалога для текущих двусторонних отношений, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «Был очень-очень теплый и нужный разговор», – сказал он на брифинге, передает ТАСС.

    В среду Путин поздравил Алиева с днем рождения и выразил уверенность в укреплении стратегического партнерства между двумя странами. В пресс-службе Кремля уточнили, что к разговору, который носил теплый и дружеский характер, также присоединилась жена азербайджанского лидера, первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева.

    24 декабря 2025, 12:27 • Новости дня
    Путин и Алиев поддержали укрепление союзнических отношений России и Азербайджана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин и азербайджанский лидер Ильхам Алиев подтвердили в телефонном разговоре стремление к всестороннему укреплению союзнических отношений между Россией и Азербайджаном.

    «Подтвержден обоюдный настрой на всестороннее укрепление российско-азербайджанских союзнических отношений и условлено о дальнейших личных контактах», – говорится в Telegram-канале Кремля.

    К разговору, который носил теплый и дружеский характер, также присоединилась первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева. Отмечается, что «были высказаны самые добрые взаимные пожелания по случаю предстоящих новогодних праздников».

    В среду Путин поздравил Алиева с днем рождения и выразил уверенность в укреплении стратегического партнерства между двумя странами.

    Ранее Алиев отказался приехать на неформальный саммит СНГ в Петербурге, сославшись на сильную занятость. Кремль выразил понимание по поводу решения Алиева не посещать мероприятие.

    24 декабря 2025, 15:48 • Новости дня
    Путин заявил о рекордно низкой безработице и снижении инфляции

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин на заседании правительства сообщил о рекордно низкой безработице, падении инфляции и стабильности ключевых макроэкономических показателей страны.

    Во время заседания с членами правительства президент подчеркнул, что несмотря на внешние вызовы, Россия идет вперед, сообщает РИА Новости.

    Владимир Путин заявил: «На исторически минимальном уровне находится безработица».

    Кроме того, глава государства отметил текущее снижение инфляции, подчеркнув, что страна «идет вперед, развивается».

    Президент добавил, что ключевые макроэкономические показатели остаются устойчивыми, несмотря на внутренние и внешние вызовы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уровень безработицы в России снизился до минимальных за всю историю 2,2%.

    Количество занятых в России с 2020 года выросло на 4 млн человек, а с 2022 года – на 2,6 млн человек. В стране отмечается максимальный уровень занятости трудоспособного населения.

    24 декабря 2025, 09:52 • Новости дня
    Путин назвал работу Госдумы в осеннюю сессию «боевой» и весьма результативной

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин отметил результативность и напряженный темп работы Госдумы в осеннюю сессию, выделив вклад парламентариев на фоне завершения очередного созыва.

    Путин провел встречу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным накануне вечером в Кремле, говорится на сайте Кремля.

    На встрече глава государства поздравил Володина с завершением парламентской сессии и поблагодарил всех депутатов нижней палаты за проделанную работу. «Хочу поблагодарить за совместную работу… Передайте, пожалуйста, слова благодарности всем депутатам Государственной думы», – сказал Путин.

    «Она была боевой, можно сказать, если использовать терминологию сегодняшнего дня, и весьма результативной», – сказал Путин.

    Накануне Володин на пленарном заседании напомнил депутатам о необходимости личной ответственности, сравнив их роль с Дедом Морозом, который не должен приходить без подарков.

    «Единая Россия» подвела итоги работы в осеннюю сессию.

    Ранее в думской фракции «Единой России» отреагировали на «Итоги года с Владимиром Путиным». Депутаты «Единой России» пообещали и дальше делать все для того, чтобы участники СВО получали любую необходимую поддержку, суверенитет России продолжал крепнуть, а социальная политика отвечать на насущные потребности людей.

    24 декабря 2025, 17:30 • Новости дня
    Путин поздравил Захарову с юбилеем и назвал голосом российской дипломатии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин во время церемонии вручения госнаград поздравил спикера МИД Марию Захарову с 50-летием и подчеркнул её особую роль как представителя российской дипломатии.

    Во время церемонии вручения государственных наград президент Владимир Путин, как передает РИА «Новости», поздравил Марию Захарову с юбилеем и назвал ее голосом российской дипломатии.

    Путин подчеркнул значимость ее вклада, произнеся: «Давайте вместе поздравим с юбилеем... голос нашей дипломатии Марию Владимировну Захарову, поздравляем вас».

    Директор департамента информации и печати МИД Мария Захарова отмечает 50-летие, она рассказала, что начала праздновать юбилей во время записи январского выпуска телепрограммы «Песни от всей души».

    Ранее Путин направил поздравительную телеграмму Марии Захаровой по случаю ее юбилея.

    Глава МИД России Сергей Лавров поздравил Марию Захарову, отметив ее вклад в развенчание западной пропаганды и высокий профессионализм.

    24 декабря 2025, 13:47 • Новости дня
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил о намерении информировать о поступлении предложений по восстановлению диалога между президентом России Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

    Если Кремль получит предложения о возобновлении диалога между президентом России Владимиром Путиным и лидером Франции Эммануэлем Макроном, информация об этом будет доведена до общественности, передает ТАСС.

    «Когда это произойдет, мы вас проинформируем», – подчеркнул представитель Кремля.

    Ранее Макрон заявил, что европейским странам пригодилось бы возобновление контактов с президентом России Владимиром Путиным.

    Песков подчеркнул, что возможный диалог не должен превращаться в попытку читать нотации. Песков также сообщил, что Путин готов возобновить диалог с Макроном.

    Постпред США при НАТО заявил о согласовании гарантий безопасности Киеву
    Импорт из ЕС в Россию впервые превысил экспорт
    Собянин сообщил о дефиците 500 тыс. работников в Москве
    Умерла основатель РЕН ТВ Ирена Лесневская
    «Почта России» опровергла сообщения о массовых увольнениях
    Правительство расширило перечень жизненно важных препаратов
    Суд арестовал директора пансионата после гибели от отравления шести человек

    Когда российская нефть подорожает

    Стоимость российской нефти Urals упала до 34 долларов за баррель, а размер скидки удвоился и достиг целых 27 долларов за каждый баррель. Санкции США наконец-то сработали, радуется Bloomberg. Кто наживается на этом дисконте и как Россия переживет сильное падение цен? Подробности

    СВО ускорила процесс обновления элит в России

    Подготовке кадров для государственной службы в России уделяется первостепенное значение. В стране действует ряд программ, каждая из которых решает конкретную управленческую задачу. Так, проект «Время героев» открывает путь в политику ветеранам СВО, «Школа губернаторов» готовит региональных руководителей, а конкурс «Лидеры России» формирует кадровый резерв для ключевых позиций в государстве и бизнесе. Подробности

    Как улучшит Су-57 загадочное «изделие 177»

    В России появился новый авиадвигатель для боевых самолетов – летающая лаборатория на базе Су-57 впервые поднялась в воздух с использованием так называемого изделия 177. Какими характеристиками обладает данная силовая установка и как она способна усилить российские истребители пятого поколения? Подробности

    Судьбу выборов на Украине определит позиция России

    Разговор о выборах на Украине вышел за рамки внутренней процедуры, превратившись в многоходовую дипломатическую игру. Выдвигая условия к Западу и меняя электоральные правила, Владимир Зеленский решает сразу несколько задач: снимает внешнее давление, создает образ готовности к диалогу и формирует юридические заслоны от нежелательного результата. Что это означает на практике и почему позиция Москвы здесь может сыграть решающую роль? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • США дадут Зеленскому невидимые гарантии

      Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    • Украина неофициально признала неизбежное

      Руководство Украины «в частном порядке» признает, что ему не удастся сохранить контроль над примерно 18-20% территории Донбасса, где все еще находятся ВСУ. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, реагируя на очередной «хитрый маневр» Владимира Зеленского.

    • Макрон опять всех предал

      Европейские журналисты и дипломаты обвиняют президента Франции Эммануэля Макрона в «предательстве». Из лагеря «ястребов», требующих жесткого подхода к России, он опять перебежал к умеренным и заявил, что хочет поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Что за срочность?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Родительские субботы в 2026 году: даты православных поминальных суббот, традиции и как поминать усопших

      Родительские субботы занимают особое место в православном календаре и связаны с традицией поминовения усопших. В эти дни Церковь призывает верующих к молитве за умерших родственников и всех крещеных христиан. Чтобы понять смысл этих дат и правильно подготовиться к поминовению, важно разобраться, что такое родительские субботы и когда они совершаются.

    • Открытки с Рождеством Христовым 7 января: красивые и бесплатные картинки для поздравлений

      Для миллионов жителей России и других стран 7 января – один из самых светлых и значимых праздников. Эта дата знаменует Рождество Христово по юлианскому календарю, который продолжает использовать Русская православная церковь. Праздник символизирует рождение Иисуса Христа – событие, которое стало основой христианской веры, несущей миру идеи надежды, спасения и всепрощающей любви. Газета ВЗГЛЯД публикует красивые бесплатные открытки, которыми можно поздравить родных и близких с этим светлым праздником.

    • Куда сдать новогоднюю елку после праздников: правильная утилизация живой и искусственной ели

      Сняв украшения с новогодней елки, многие оказываются перед вопросом: куда ее деть? Выбросить к мусорным бакам не только неэкологично, но и хлопотно: дерево помешает вывозу отходов и может гнить на свалке годами. К счастью, сегодня живым и искусственным деревьям можно подарить вторую жизнь, правильно их утилизировав. Рассказываем, как это сделать, избежав штрафов и принеся пользу природе и городу.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации