Путин хочет сделать налоги более справедливыми

Tекст: Ольга Самофалова

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию анонсировал модернизацию налоговой системы для того, чтобы поддержать частный бизнес. Во-первых, он предложил подготовить параметры амнистии для малого и среднего бизнеса, который откажется от дробления бизнеса и перейдет от упрощенного к общему налоговому режиму. Сейчас при росте бизнеса владельцы начинают дробление бизнеса, чтобы платить меньше налогов.

Во-вторых, президент предложил с января 2025 года отменить временный мораторий на проверки бизнеса, который полностью себя оправдал. Но вернуться не к старой системе, а перейти к риск-ориентированному подходу проверок, закрепить его законодательно. «Компаниям, которые гарантируют высокое качество товаров и услуг, несут ответственность перед потребителями, можно и нужно доверять… Там, где риски отсутствуют, надо принимать профилактические меры, и таким образом минимизировать число проверок», – отметил Путин.

В-третьих, президент предложил предоставить некрупному бизнесу специальное право раз в пять лет оформлять кредитные каникулы до шести месяцев без ухудшения кредитной истории.

Наконец, еще одно крайне важное заявление президента. Путин предложил ввести дифференцированную систему налогообложения как для компаний, так и для физлиц, чтобы налоговое бремя распределялось в зависимости от уровня их доходов, то есть более справедливо.

«Предлагаю продумать подходы модернизации нашей фискальной системы к более справедливому распределению налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы, и напротив, нужно снизить налоговую нагрузку на семьи в том числе за счет вычетов, о которых сегодня уже сказал», – сказал Путин.

Президент не конкретизировал возможные решения по дифференциации налоговой нагрузки. Правительство должно в ближайшее время представить на этот счет конкретный комплекс предложений. После изменения налоговой системы президент предложил зафиксировать налоговую систему до 2030 года, чтобы обеспечить стабильные и предсказуемые условия для реализации любых, в том числе долгосрочных инвестиционных проектов.

Эксперты оценили каждую инициативу. «Амнистия – важный шаг. Такая проблема действительно существует. Даже добросовестные предприниматели на «упрощенке» могут столкнуться с необходимостью делать выбор: либо дробить бизнес и делать это законно, либо платить повышенные налоги, восстанавливать отчетность в случае перехода на общую систему налогообложения. Амнистия, по его мнению, позволит бизнесу вздохнуть с облегчением», – говорит Сергей Тиньков, доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Плеханова.

«Проблема претензий по дроблению бизнеса наиболее болезненна, так как формально действующее законодательство не содержит однозначных и четких границ необоснованного дробления и экономически целесообразного процесса реструктуризации бизнеса. И это становится определенной ловушкой для бизнеса:

формально соблюдая законодательные нормы – нарушается принцип обоснованности получения налоговой выгоды», – отмечает Владимир Саськов, директор Ассоциации налоговых консультантов и эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ.

«Чтобы механизм амнистии отработал в объективном ключе, необходимо еще раз нормативно или директивно обозначить собственно критерии дробления бизнеса, чтобы каждый бизнесмен мог дать себе самому четкое понимание, что его бизнес-модель и есть дробление», – говорит Саськов. По его мнению, если бизнес будет понимать механизм амнистии и карательные последствия отказа от вывода на свет раздробленного бизнеса, то предприниматели воспользуется предложенной амнистией.

Ранее в России уже сработала амнистия для самозанятых. С начала 2019 года многие предприниматели, которые вели бизнес «в серую», вышли из тени, и на конец января этого года в России насчитывается уже почти 9,5 млн человек, которые имеют статус самозанятых. Этот показатель в несколько раз превышает целевой показатель в нацпроекте по поддержке МСП, указывает Тиньков.

Цель новой амнистии та же – в обелении еще одной сферы экономики, что в будущем даст рост налоговых доходов государству. Однако оценить эффект в цифрах никто не берется.

«Примеры прошлогодних налоговых претензий, в частности к блогерам, могут свидетельствовать о миллиардных объемах выпадающих налоговых доходов»,

– говорит Саськов. Буквально на этой недель блогер Елена Блиновская признала свою вину в неуплате налогов на сумму более 900 млн рублей. По данным следствия, она использовала для занижения доходов и снижения налоговых выплат (НДС и НДФЛ) именно схему «дробления» бизнеса.

Что касается перехода государства на риск-ориентированный подход при проверках бизнеса, то, с одной стороны, это позволяет уйти от тотального контрольного прессинга, а с другой – вполне эффективно реализовывать контрольные функции, что тоже крайне важно, говорит Саськов. По его словам, контроль важен, другое дело, что он должен быть адекватно реализован конкретной госструктурой. Поэтому важно параллельно выстраивать барьеры злоупотреблению со стороны контролирующих органов.

Кредитные каникулы для бизнеса раз в пять лет без ухудшения кредитной истории эксперты тоже поддержали.

«Это позволит малому и среднему бизнесу в трудные времена «передохнуть» и сконцентрировать эти ресурсы как раз на поддержке, стабилизации или даже на развитии бизнеса. Полгода – это оптимальный срок, в течение которого малый и средний предприниматель будет понимать, «спасают» его кредитные каникулы или нет. А для банка этот срок вполне сопоставим с невысокими рисками неплатежей по другим направлениям кредитования, в частности по ипотечным кредитам», – считает Сергей Тиньков.

«Это хорошая идея для малого бизнеса, так как экономические кризисы в последние два десятилетия стали возникать довольно часто, и соответственно, повышается вероятность, что малые и средние предприятия могут столкнуться с непредвиденными трудностями в какой-либо кризисный период. А массовые банкротства предприятий и физлиц плюсом для экономики не будут, тем более в период кризиса. В период наиболее острой фазы пандемии коронавируса, то есть в 2020-м и начале 2021 года, правительство РФ разрешило кредитные каникулы для населения и бизнеса по согласованию с банками. В ЕС и США тогда выплачивали населению «вертолетные деньги», но на помощь закредитованным гражданам и бизнесу не пошли», – отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global. Одновременно с этим, считает она, стоит позаботиться об ужесточении мер против коллекторов, которые злоупотребляют своими полномочиями.

Что касается распределения налогового бремени в зависимости от уровня доходов бизнеса и физлиц, то фактически речь в президентском послании шла о возвращении к прогрессивной налоговой шкале, что понравится не всем, говорит Мильчакова. Она напоминает, что

первый шаг к прогрессивному налогообложению был сделан несколько лет назад, когда НДФЛ для граждан, зарабатывающих более 5 млн рублей в год, был повышен с 13% до 15%.

Параметры изменений пока не совсем ясны. Мильчакова рассуждает, какие есть варианты. Первый вариант – еще раз увеличить НДФЛ для граждан с доходами более 5 млн рублей в год. Другой путь – ввести дополнительно более высокую ставку налога для тех, кто зарабатывает не пять, а, допустим, 10 млн рублей в год. Третий сценарий – когда появляется отдельная ставка НДФЛ, допустим, в 14% для тех, кто зарабатывает, условно, от трех до пяти миллионов рублей в год. «От последнего варианта будет явно не в восторге часть среднего класса и малый бизнес, например, владельцы ИП», – говорит Мильчакова.

С другой стороны, логичным выглядит снижение НДФЛ для людей, которые зарабатывают в месяц не выше минимального размера оплаты труда (сейчас это 19 242 рубля). «Ведь если с зарплаты, размер которой номинально не превышает размер МРОТ, взять НДФЛ по ставке 13%, это значит, что человек автоматически попадает в разряд малоимущих, так как «чистыми» он зарабатывает уже меньше МРОТ. С этой точки зрения малооплачиваемым россиянам выгоднее не работать за такие низкие зарплаты, а оформить самозанятость, платить налог на профессиональный доход, который в несколько раз меньше, чем НДФЛ. Поэтому будет логично, если государство снизит ставку НДФЛ в 13% для россиян, у которых зарплата на уровне или чуть выше МРОТ, до хотя бы размера ставки налога на самозанятых в 4% или 6%, а то и вообще освободит от уплаты НДФЛ», – говорит Мильчакова.

Издержки перехода на прогрессивную шкалу налогообложения доходов заключается в том, что если для одних налог снижается, то для других он должен вырасти, чтобы бюджет не потерял слишком много доходов, заключает эксперт.