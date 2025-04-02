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    Игорь Караулов Игорь Караулов Европа выбрасывает демократию за ненадобностью

    Европа беднеет, становится малоперспективным экономическим захолустьем мира. Недовольство граждан непременно будет расти – а значит, можно ожидать и подъема популярности тех партий и политиков, которых принято считать несистемными. Поэтому лучше загодя их вырезать, «не дожидаясь перитонита».

    13 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Зеленский предчувствует свою участь

    Человек смертен, и, главное, внезапно смертен. Никто не знает, сколько кому на роду написано. Теряющему разум Зе явно стоит внимательно оглядываться по сторонам...

    13 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Искусственный интеллект никогда не заменит учителя

    Конечно, в чем-то ИИ может быть полезен – но общество, в котором им попробуют заменить учителя, долго не протянет. Детей должны учить люди – хорошие люди, носители высокой культуры и твердых нравственных убеждений – а не роботы.

    34 комментария
    2 апреля 2025, 20:14 • Новости дня

    Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии

    Путин заявил Лукашенко о наращивании взаимовыгодных связей России и Белоруссии

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин в телеграмме белорусскому коллеге Александру Лукашенко по случаю Дня единения народов двух стран выразил уверенность, что государства продолжат наращивать взаимовыгодные союзнические связи.

    «Уважаемый Александр Григорьевич, примите самые теплые поздравления по случаю Дня единения народов России и Беларуси. <…> Уверен, что мы будем и впредь всемерно наращивать взаимовыгодные союзнические связи – на благо наших братских народов, в интересах обеспечения безопасности и стабильности на евразийском пространстве», – цитирует обращение Путина ТАСС.

    Также глава российского государства в поздравлении к народам России и Белоруссии с Днем единения заявил, что страны продолжат укреплять свою безопасность вместе.

    2 апреля 2025, 15:07 • Новости дня
    Путин разрешил выкупить акции российских компаний у Goldman Sachs

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин дал разрешение ЗАО «Балчуг капитал» на приобретение и продажу акций российских компаний у Goldman Sachs.

    Путин подписал распоряжение, разрешающее ЗАО «Балчуг капитал» приобрести акции ряда российских компаний, которые в настоящее время принадлежат Goldman Sachs, передает ТАСС. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

    Под действие распоряжения попадают сделки с акциями таких крупных российских компаний, как «Интер РАО», «Газпром», «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «Новатэк», НЛМК, «Ростелеком», «Татнефть» и «Лукойл». Разрешение включает в себя не только приобретение, но и последующую продажу акций.

    В августе прошлого года Банк России аннулировал лицензию «Голдман Сакс Банка» на брокерскую деятельность.

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    2 апреля 2025, 11:22 • Новости дня
    Путин распорядился создать в МВД новую службу по вопросам миграции
    Путин распорядился создать в МВД новую службу по вопросам миграции
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин издал указ о создании службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД, поручив правительству представить предложения по численности кадров.

    Путин поручил создать новую службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан на базе Главного управления по миграции, указ опубликован на сайте Кремля.

    В документе говорится о необходимости совершенствования государственного управления в сфере миграции. В связи с этим было решено преобразовать существующую структуру и создать на ее основе новую службу в МВД.

    Правительство должно в течение трех месяцев предложить идеи по уточнению предельной численности органов внутренних дел и центрального аппарата МВД. Это позволит оптимизировать кадровые ресурсы в связи с созданием новой структуры.

    Министру внутренних дел поручено обеспечить проведение организационных мероприятий в соответствии с законодательством в этот же срок.

    Назначенный начальником новой службы Андрей Кикоть получит статус первого заместителя министра внутренних дел. В соответствии с указом, он освобождается от предыдущей должности для выполнения новых обязанностей.

    Ранее президент России заявил о необходимости принятия в 2025 году обновленной концепции миграционной политики, акцентируя внимание на пресечении каналов нелегальной миграции.

    До этого МВД сообщило о 670 тыс. нелегальных мигрантов в России. Также в МВД сообщили, что иностранные граждане без документов смогут продлить сроки пребывания в России до конца апреля 2025 года.

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    30 марта 2025, 13:04 • Видео
    Молодежь Запада – это старики

    Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

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    2 апреля 2025, 16:28 • Новости дня
    Путин поручил создать систему повышения квалификации для инженеров

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин поручил правительству сформировать систему повышения квалификации для инженеров и педагогов на базе образовательных центров госкорпораций.

    «Правительству РФ при участии органов государственной власти субъектов РФ, госкорпораций и предприятий обеспечить формирование на базе отраслевых (корпоративных) образовательных центров, ведущих образовательных и научных организаций (включая передовые инженерные школы) комплексной системы повышения квалификации работающих инженеров и технических специалистов государственных корпораций и предприятий, а также педагогических и научных работников, непосредственно осуществляющих подготовку инженерно-технических кадров», – говорится в поручении по итогам заседания Совета по науке и образованию, передает ТАСС.

    В рамках поручения предусмотрено создание стажировочных площадок для практического обучения инженеров, педагогов, а также студентов и аспирантов в области технологий, инженерного дела и наук. Доклад о выполнении поручения должен быть представлен до 1 марта 2026 года, с последующими ежегодными отчетами.

    Ранее Путин поручил провести анализ причин, по которым студенты инженерных специальностей не завершают обучение, и представить предложения по изменению ситуации. Кроме того, российский лидер сообщил, что от трети до половины действующих инженеров и техников в стране нуждаются в обновлении профессиональных навыков.

    Коментарии (15)
    2 апреля 2025, 14:43 • Новости дня
    Путин поручил создать домен «Образование»
    Путин поручил создать домен «Образование»
    @ Сергей Ильин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин поручил создать домен «Образование» для размещения образовательных стандартов в открытом доступе.

    Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать и внедрить домен «Образование» для размещения образовательных стандартов и программ, сообщает ТАСС. Этот домен предназначен для обеспечения доступа к федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным программам и иной учебно-методической документации. Указано, что в работу над проектом будут вовлечены ведущие образовательные и научные организации, а также заинтересованные работодатели.

    В перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля, подчеркивается необходимость внедрения цифровых платформенных решений. Это включает не только разработку и размещение образовательных документов, но и распространение лучших рабочих программ по различным дисциплинам в открытом доступе.

    Поручение было дано после заседания Совета по науке и образованию и направлено на повышение доступности и качества образовательных материалов в России. Ожидается, что новый домен упростит доступ к учебным ресурсам и повысит их качество за счет привлечения ведущих специалистов в сфере образования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил обновить образовательные стандарты по наукам, поручил запретить использование иностранных мессенджеров для госслужащих и поручил переключить господдержку на кредиты для профессий технологического лидерства.

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    1 апреля 2025, 21:56 • Новости дня
    Путин распорядился провести заседание Госсовета в Доброграде

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о проведении 15 апреля заседания президиума Госсовета в поселке Доброград Владимирской области.

    Основной темой встречи станет развитие инфраструктуры для обеспечения комфортных условий жизни, передает РИА «Новости».

    В феврале Путин утвердил новый состав президиума Государственного совета, в который вошли 26 человек, в том числе премьер-министр Михаил Мишустин, первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, заместитель главы администрации президента Максим Орешкин и мэр Москвы Сергей Собянин.

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    2 апреля 2025, 16:50 • Новости дня
    Эксперт: Новая cлужба МВД призвана исправить ошибки в сфере миграционной политики

    Член СПЧ Кабанов: Служба МВД по вопросам миграции не будет сервисом для иностранцев

    Эксперт: Новая cлужба МВД призвана исправить ошибки в сфере миграционной политики
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Российская миграционная система меняется под нужды времени. Новая служба в системе МВД не будет предоставлять услуги иностранцам, а займется вопросами безопасности государства в сфере миграции, сказал газете ВЗГЛЯД член СПЧ Кирилл Кабанов. Ранее Владимир Путин создал Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД РФ.

    «Российское руководство уделяет особое внимание проблемам миграции. Решение о создании отдельной Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан стало четкой реакцией Владимира Путина на определенные ошибки в этой сфере. Важную роль сыграл и общественный запрос на активизацию усилий правительства по данному направлению», – отметил Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ.

    Из указа президента следует, что у МВД остаются функции контроля над миграцией, но внутри министерства появится подразделение, задачей которого будет регулирование связанных с этой сферой вопросов по всем направлениям. «Важно понимать, что эта Служба не оказывает услуги, она обеспечивает безопасность», – акцентировал собеседник.

    Кроме того, во всех территориальных органах ведомства появится профильный заместитель по вопросам гражданства и регистрации иностранцев в звании генерала. «Это показывает колоссальную значимость проблемы и большое внимание к ее решению», – уточнил Кабанов. Член СПЧ подчеркнул: вектор на наведение порядка, на переход к целевому привлечению иностранцев для тех или иных работ должен быть сохранен.

    «На этом фоне создание новой службы – лишь часть комплексной работы по совершенствованию миграционной политики. Властями прорабатывается целый ряд решений, среди них – правила депортации нелегалов, требования к знанию русского языка, введение цифрового профиля приезжих», – перечислил спикер.

    Более того, работодателей будут привлекать к ответственности за использование труда нелегальных мигрантов, добавил он. «Все, кто к нам приезжает на заработки, должны платить налоги и соблюдать законы России. Кроме того, нельзя допустить приток семей неквалифицированных работников», – указал он.

    «Нелегальная миграция может нарушить наш культурно-этнический баланс и национальную самоидентификацию. Президент поставил задачу сохранения русского мира. И нам необходимо приложить максимум усилий для выполнения указанной цели», – заключил Кабанов.

    Ранее Владимир Путин поручил создать Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД. Ее руководителем станет Андрей Кикоть, до этого момента занимавший пост заместителя генерального прокурора. В новом статусе он также войдет в состав Межведомственной комиссии Совета безопасности по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что новая структура позволит более эффективно решать проблемы, связанные с миграцией. Кроме того, с ее помощью будет улучшена координация ведомств, чья деятельность связана с данным вопросом.

    В свою очередь, представитель МВД Ирина Волк пояснила в Telegram-канале, что основной задачей нового ведомства станет упорядочивание миграционных процессов, а также снижение противоправной деятельности представителей иностранных государств.

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    2 апреля 2025, 14:53 • Новости дня
    Путин поручил предоставить выпускникам колледжей особые условия службы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин поручил разработать особый порядок военной службы для выпускников колледжей, который сохранит их профессиональные навыки и связь с работодателями.

    Для реализации этой инициативы может понадобиться внесение изменений в существующее законодательство, говорится в перечне поручений президента по итогам заседания Совета при президенте по науке и образованию на сайте Кремля.

    Правительство России совместно с Министерством обороны и Общероссийским народным фронтом должно представить соответствующие предложения до 1 июля 2026 года. Предварительный доклад по этому вопросу президент ожидает к 1 сентября этого года.

    Напомним, глава государства также поручил кабмину рассчитать кадровую потребность в субъектах и отраслях для национальных целей до 2036 года, обновить образовательные стандарты по наукам, а также внести изменения, которые ограничат предоставление льготных образовательных кредитов только для обучения по профессиям, обеспечивающим технологическое лидерство страны.

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    2 апреля 2025, 14:47 • Новости дня
    Путин поручил проанализировать причины незавершения учебы студентов-инженеров

    Путин поручил проанализировать причины недоучивания студентов инженерных направлений

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин поручил провести анализ причин, по которым студенты инженерных специальностей не завершают обучение, и представить предложения по изменению ситуации.

    Поручение было дано по итогам заседания Совета при президенте по науке и образованию. «Провести анализ причин, по которым не завершено получение образования студентами, обучающимися по отдельным направлениям подготовки и специальностям высшего образования в области инженерного дела, технологий и технических наук, и представить предложения по изменению сложившейся ситуации», – говорится в перечне, передает ТАСС.

    Итоговый доклад с предложениями по изменению ситуации должен быть представлен до 1 июля 2025 года.

    В перечень поручений также вошла задача по разработке предложений о поддержке образовательных организаций выпускниками и совершенствованию механизмов управления фондами целевого капитала этих организаций. В случае необходимости могут быть внесены изменения в законодательство.

    Помимо этого, президент поручил правительству совместно с фондом «Защитники Отечества» разработать меры по обеспечению трудоустройства участников специальной военной операции, имеющих квалификацию инженера, на профильные предприятия. Документ с комплексом мер должен быть представлен до 1 марта 2026 года, а затем будет обновляться ежегодно.

    Ранее Путин сообщил, что от трети до половины действующих инженеров и техников в стране нуждаются в обновлении профессиональных навыков. Кроме того, российский лидер заявил, что количество уезжающих и возвращающихся ученых в страну находится в равновесии, а 58% участников грантовой программы продолжают карьеру в России.

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    2 апреля 2025, 11:10 • Новости дня
    Путин заявил о надежном обеспечении безопасности России и Белоруссии

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Путин поздравил народы России и Белоруссии с Днем единения, подчеркнув укрепление их безопасности через совместные действия.

    В своем заявлении на сайте Кремля президент России поздравил участников торжественного собрания с Днем единения народов России и Белоруссии, отметив крепкие связи братской дружбы, которые связывают эти страны.

    Путин подчеркнул, что в условиях сложной международной обстановки совместные действия России и Белоруссии надежно обеспечивают укрепление оборонного потенциала и безопасность Союзного государства.

    «Сердечно поздравляю вас с Днем единения народов России и Беларуси – праздником, символизирующим нерушимые узы братской дружбы наших народов, общность их исторических судеб, духовных и нравственных ценностей», – заявил президент России в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.

    В тексте подчеркивается, что именно совместные усилия обеих сторон позволяют надежно обеспечить обороноспособность и безопасность в сложной международной обстановке.

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Кремле, чтобы обсудить развитие отношений между Москвой и Минском. Путин на встрече с Лукашенко поставил в пример другим странам отношения России и Белоруссии.

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    2 апреля 2025, 14:17 • Новости дня
    Банки и операторов связи решили обязать возвращать россиянам похищенные деньги

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин поручил внести изменения в законодательство, обязывающие банки и операторов связи компенсировать украденные у россиян деньги, если эти предприятия не предприняли мер противодействия.

    Кредитные организации и операторы связи будут обязаны возмещать денежные средства, похищенные мошенниками у россиян, если они не приняли достаточных мер для предотвращения таких случаев, передает ТАСС.

    Соответствующие изменения в законодательство поручил внести Путин.

    Президент также поручил определить условия, размер и порядок компенсации похищенных средств. В случае взлома банковских приложений и кражи денег, банки будут обязаны возмещать ущерб клиентам. Кроме того, законопроект должен предусматривать дополнительные меры ответственности для банков в подобных ситуациях.

    Другим важным аспектом поправок станет ответственность руководства банков за утечки данных. Деловая репутация заместителя главы банка, отвечающего за кибербезопасность, будет считаться неудовлетворительной в случае утечек персональных данных и их неправомерного использования злоумышленниками.

    Это также требует внесения изменений в законодательство, чтобы предусмотреть признание неудовлетворительной деловой репутации в случае нарушений, касающихся защиты информации и незаконного использования данных клиентов.

    Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила ввести обязательное уведомление граждан об утечке их персональных данных, чтобы они могли своевременно принять меры для защиты своих прав и интересов.

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    2 апреля 2025, 14:57 • Новости дня
    Путин поручил разработать меры для повышения цифровой грамотности

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин поручил разработать меры для повышения цифровой грамотности населения, включая оценку текущих мероприятий и внедрение геймификации.

    Президент России дал указания правительству и Центробанку разработать меры для повышения цифровой грамотности россиян, указано на сайте Кремля.

    В рамках этого поручения будет проведена оценка эффективности текущих мероприятий, а затем разработан комплекс новых мер.

    В предложенном комплексе мер акцент будет сделан на популяризации цифровых навыков и мотивации граждан. В частности, рассматривается возможность внедрения геймификации и бонусных программ для стимулирования обучения.

    Кроме того, профильные ведомства должны изучить вопрос включения учебного курса по финансовой грамотности в общеобразовательные программы. Это должно помочь молодежи сформировать навыки, которые защитят их от мошенников и вовлечения в такие схемы, как дропперство.

    Ранее президент России поручил ключевым ведомствам представить до 15 июля предложения по введению уголовной ответственности для дропперов, участвующих в мошеннических схемах.

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    2 апреля 2025, 14:36 • Новости дня
    Путин поручил создать механизм блокировки мошеннических звонков

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин поручил разработать механизм для блокировки входящих звонков от мошенников с использованием антифрод-платформ.

    Путин поручил разработать механизм для блокировки входящих звонков от мошенников, указано на сайте Кремля.

    В частности, в законодательство будут внесены изменения, предусматривающие использование антифрод-платформ, которые должны будут блокировать звонки, совершаемые с целью мошенничества.

    В перечне поручений Кремля отмечается, что данные изменения будут внесены при условии предварительного получения согласия граждан на блокировку таких звонков. Антифрод-платформа представляет собой государственную информационную систему, цель которой – борьба с киберпреступлениями и правонарушениями.

    Кроме того, операторам связи предписано оперативно оповещать банки при фиксации подозрительных звонков или СМС.

    Банки и операторы связи обязаны будут возмещать россиянам похищенные деньги, если они не смогли помешать мошенникам, что также входит в перечень поручений президента России.

    Ранее президент России поручил ключевым ведомствам представить до 15 июля предложения по введению уголовной ответственности для дропперов, участвующих в мошеннических схемах.

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    2 апреля 2025, 12:19 • Новости дня
    Путин поздравил Гунбу со вступлением в должность президента Абхазии

    Путин направил телеграмму с поздравлением главе Абхазии Бадре Гунбе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин направил телеграмму с поздравлениями Бадре Гунбе по случаю вступления в должность президента Абхазии, выразив уверенность в укреплении отношений между Россией и Абхазией.

    Владимир Путин направил сердечные поздравления Бадре Гунбе по случаю его вступления в должность президента Абхазии. В своем послании Путин подчеркнул, что отношения между Россией и Абхазией развиваются в духе дружбы и союзничества и выразил надежду на дальнейшее укрепление этих связей при новом президенте. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

    Он также отметил, что братские народы России и Абхазии связаны общей историей, особо выделив День Победы в Великой Отечественной войне, который имеет особое значение для обеих стран.

    Президент России пригласил Гунбу принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Великой Победы в Москве, которые состоятся 9 мая 2025 года, выразив искреннюю радость от возможности приветствовать его в российской столице в этот знаменательный день.

    Путин также отметил важность Дня Победы в Великой Отечественной войне для обоих народов, подчеркнув их благодарность и уважение героическому поколению победителей, а также пригласил Гунбу принять участие в московских мероприятиях в честь этой даты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин на встрече с избранным абхазским лидером Бадрой Гунбой заявил о продолжении программы выдачи российских паспортов гражданам республики.

    В ходе встречи в Кремле президент Абхазии Бадра Гунба обратился к Путину с просьбой о помощи в связи с нехваткой электроэнергии в республике.

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    2 апреля 2025, 14:39 • Новости дня
    Путин поручил рассчитать кадровую потребность для достижения национальных целей

    Путин поручил провести расчет кадровой потребности для достижения национальных целей

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассчитать кадровую потребность в субъектах и отраслях для национальных целей до 2036 года, включая технологическое лидерство.

    В перечне поручений по итогам заседания Совета по науке и образованию указано на необходимость учета потребности в прогнозе, разработанном Минтрудом России. «Обеспечить расчет дополнительной кадровой потребности субъектов Российской Федерации и отраслей экономики для достижения национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, в том числе национальной цели «Технологическое лидерство», и учет такой кадровой потребности в прогнозе общей кадровой потребности, разработанном Минтрудом России», – говорится в перечне, передает ТАСС.

    Доклад на эту тему необходимо представить до 1 апреля 2026 года. Также президент поручил завершить работу по формированию и внедрению новой модели планирования общего объема контрольных цифр приема (КЦП) с учетом федерального закона «О занятости населения в РФ».

    Кроме того, поручено предусмотреть участие федеральных органов исполнительной власти в определении контрольных цифр приема на обучение по направлениям подготовки, устанавливаемых субъектами РФ. Особое внимание следует уделить кадровым потребностям госкорпораций и ведущих предприятий. Также должна быть возможность обучения без конкурса по специальностям, связанным с технологической независимостью, не менее половины от общего объема всех контрольных цифр приема.

    Ранее Путин заявил, чтобы российская экономика продолжала расти, нужно строить новые заводы и создавать новые рабочие места.

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    2 апреля 2025, 18:45 • Новости дня
    Заслуженный учитель: Домен «Образование» изменит методическую «обвязку» учебного процесса
    Заслуженный учитель: Домен «Образование» изменит методическую «обвязку» учебного процесса
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Поручено создать систему, укорачивающую и упрощающую путь от внесения изменений в стандарты к тому, что реально происходит на уроках», – рассказал газете ВЗГЛЯД директор Санкт-Петербургского президентского физико-математического лицея № 239, заслуженный учитель России Максим Пратусевич, комментируя поручение президента России Владимира Путина создать домен «Образование».

    Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать и внедрить домен «Образование» для размещения образовательных стандартов и программ. Он предназначен для обеспечения доступа к федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным программам и иной учебно-методической документации.

    «Поручено не просто размещение текстов стандартов и программ, ведь для общего образования это уже есть на сайте Единого содержания общего образования, а поручено создать систему, укорачивающую и упрощающую путь от внесения изменений в стандарты к тому, что реально происходит на уроках», – говорит Пратусевич.

    Существующая сейчас система, продолжает собеседник, предусматривает то, что вносятся изменения в стандарты, что на практике долго и мучительно. Сначала меняются федеральные образовательные стандарты, затем – федеральные рабочие программы, основанные на этих стандартах, а после школа пишет свои программы либо использует федеральные и начинает по ним работать. Это долгий процесс, отмечает эксперт.

    «Поэтому предлагается придумать такое платформенное решение, которое позволит связанным образом менять сразу всю методическую "обвязку" учебного процесса. Каким-то аналогом может служить юридическая система, когда при внесении изменений в какой-то закон автоматически меняются все ссылки во всех документах, на этот закон ссылающихся», – заключил Пратусевич.

    Ранее по итогам заседания Совета по науке и образованию Путин дал поручение обновить федеральные образовательные стандарты и программы в областях математики, физики, химии и биологии.

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    Российский «пришелец с Сириуса» нашел новых жертв на другом конце планеты

    Весьма экзотический поворот случился с давней историей вокруг запрещенной в России секты «Ашрам Шамбала» и ее лидера Константина Руднева. Отбыв тюремный срок в России, Руднев занялся тем же промыслом на другом конце земного шара – в Аргентине. Чем известен этот человек и в чем его теперь обвиняют аргентинские власти? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Молодежь Запада – это старики

      Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

    • Дозачистка всего русского в Эстонии

      Эстонский парламент с подачи партии Каи Каллас проголосовал за ускоренное изменение конституции. Цель – окончательное уничтожение политики в среде русскоязычных, лишение граждан России права голоса и смена власти в лояльных русским городах – Нарве и Таллине.

    • США обнулили ядерные амбиции Зеленского

      Посланник Дональда Трампа по особым поручениям и весьма своеобразный дипломат Ричард Гренелл решил «поставить точку» и сообщить руководству Украины «неприятную правду» о ядерном оружии, которое когда-то находилось на украинской территории.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Постоянные угрозы санкциями стали заезженной пластинкой Трампа

      Не проходит и дня, чтобы президент США Дональд Трамп не грозил очередной стране тем или иным наказанием. В частности, он продолжает использовать любимую пластинку еще прошлой администрации Белого дома – угрожая санкциями в том числе и России.

    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Голос ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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