Инфодирекцию фестиваля молодежи в 2026 году сформируют из лауреатов премии «ШУМ»

Tекст: Елизавета Шишкова

Как передает РАПСИ, имена победителей и призеров Всероссийской молодежной премии «ШУМ» объявили в Национальном центре «Россия».

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что в 2026 году информационную дирекцию фестиваля в Красноярске сформируют из числа участников сообщества «ШУМ». Он подчеркнул: «Вашего мастерства и горящих глаз хватит для того, чтобы не просто справиться с этой задачей, а сделать так, чтобы наши гости со всего мира узнали, что такое молодое профессиональное сообщество современных журналистов и блогеров России, которыми по праву можно гордиться на мировом уровне».

В этом году на участие в премии поступило 15 тыс. заявок, и сообщество продолжает расти. Конкурс включал 12 тематических номинаций, особое внимание уделялось профильным медиа, охватывающим экономику, социальную сферу, здравоохранение, информационные технологии и образование.

Победители премии получили по 600 тыс. рублей, вторые места – по 300 тыс. рублей, третьи – по 100 тыс. рублей. Кроме денежных призов участники также получили подарки от партнеров, доступ к образовательным программам и возможность пройти стажировки в ведущих компаниях и организациях.

Организаторами премии выступили Росмолодежь и правительство Калининградской области, в лице АНО «Молодежный центр «ШУМ», мероприятие прошло в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети».