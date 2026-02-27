В районе штаба Пентагона зафиксировали резкий скачок заказов пиццы

Tекст: Денис Тельманов

Данные портала Pentagon Pizza Index, на которые ссылается РИА «Новости», указывают на резкое увеличение заказов пиццы в заведениях, расположенных вблизи штаба министерства войны США. Скачок отмечен в таких ресторанах, как District Pizza Palace, Domino's Pizza и Extreme Pizza.

Согласно шутливой теории, рост числа заказов пиццы в районе Пентагона может быть связан с подготовкой США к военным операциям. Аналогичный всплеск активности ранее наблюдался перед атакой на Венесуэлу, когда продажи пиццы у здания военного ведомства также увеличились.

В последние дни повышенный спрос наблюдается на фоне регулярных угроз США в адрес Ирана и продолжающихся переговоров, очередной раунд которых недавно завершился.

Глава Минобороны США Пит Хегсет в ответ на вопросы об индексе пошутил, что сам обеспечивает прирост заказов, чтобы сбить аналитиков с толку, и добавил, что по пятницам специально заказывает пиццу в Domino's. При этом портал отметил, что в Domino's Pizza, названной Хегсетом, уровень заказов остается на привычном уровне.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе Пентагона наблюдался рост спроса на пиццу даже в период зимних праздников. Активность пиццерий у Пентагона связывали с активизацией деятельности американских военных.

Domino's и Papa John's во время военного парада в Пекине зафиксировали кратный рост заказов у Пентагона. В этот же день президент США Дональд Трамп заявил о захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги.

