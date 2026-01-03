Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что если Украина дальше продолжит так воевать, то исчезнет с географической карты мира, перестанет существовать. Как это может произойти? Попробуем смоделировать.2 комментария
Трамп заявил о захвате Мадуро и его жены
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты успешно нанесли удары по Венесуэле.
По его словам, президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены, после чего их вывезли из страны, передает ТАСС.
Трамп добавил, что в субботу в 19.00 по московскому времени он проведет специальную пресс-конференцию, на которой расскажет подробности операции в Венесуэле.
Газета The New York Times писала, что власти Венесуэлы скрыли нахождение Мадуро после ударов США.
Ранее власти Венесуэлы заявили о готовности обратиться в ООН с требованием осудить военные действия США, подчеркнув угрозу для международной стабильности.
Президент Кубы потребовал срочной реакции на нападение США на Венесуэлу.