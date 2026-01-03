Трамп заявил о захвате Мадуро и его жены

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены, после чего их вывезли из страны, передает ТАСС.

Трамп добавил, что в субботу в 19.00 по московскому времени он проведет специальную пресс-конференцию, на которой расскажет подробности операции в Венесуэле.

Газета The New York Times писала, что власти Венесуэлы скрыли нахождение Мадуро после ударов США.

Ранее власти Венесуэлы заявили о готовности обратиться в ООН с требованием осудить военные действия США, подчеркнув угрозу для международной стабильности.

Президент Кубы потребовал срочной реакции на нападение США на Венесуэлу.