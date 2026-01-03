Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что если Украина дальше продолжит так воевать, то исчезнет с географической карты мира, перестанет существовать. Как это может произойти? Попробуем смоделировать.2 комментария
Президент Кубы потребовал срочной реакции на нападение США на Венесуэлу
Президент Кубы Мигель Диас-Канель публично высказался о нападении США на Венесуэлу, назвав его преступным и потребовав быстрой международной реакции.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель потребовал немедленного ответа международного сообщества на действия США против Венесуэлы, передает ТАСС. Об этом глава государства заявил на своей странице в соцсети X.
«Мы осуждаем и требуем срочной реакции международного сообщества на преступное нападение США на Венесуэлу», – отметил Диас-Канель. По словам кубинского лидера, регион мира оказался под жестокой атакой.
Диас-Канель также квалифицировал действия США как «государственный терроризм против храброго венесуэльского народа и против нашей Америки».
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения на фоне атаки со стороны США. Венесуэла развернула вооруженные силы для защиты суверенитета страны.