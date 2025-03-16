После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».42 комментария
Мужчина «ожил» в морге в Азербайджане
Житель Джалилабадского района Азербайджана Хаял Гулиев был ошибочно признан умершим и доставлен в морг, где выяснилось, что он находится в коматозном состоянии, сообщают информационные агентства.
Житель села Тахирли был ошибочно признан умершим и доставлен в морг. Мужчину нашли без признаков жизни в собственном доме. После этого его отвезли в районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии. Однако там выяснилось, что Гулиев не умер, а находится в коматозном состоянии. Его доставили в реанимационное отделение Джалилабадской районной центральной больницы. Сейчас состояние Гулиева стабильно, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Репорт».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2020 году в Курской области женщина, которую в больнице посчитали умершей, очнулась в морге. Однако через несколько дней 81-летняя пациентка все же скончалась.