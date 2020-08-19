«Ожившая» в морге женщина скончалась через несколько дней в Курской области

Очнувшаяся в морге в Курской области женщина скончалась через несколько дней после того, как медики констатировали ее смерть в больнице, сообщило региональное правительство.

«Скончалась 81-летняя пациентка, госпитализированная в областную больницу из Горшеченского района. Региональный комитет здравоохранения выражает соболезнования родным и близким женщины», – цитирует РИА «Новости» сообщение областной администрации.

Женщина скончалась поздно вечером во вторник, пояснили представители администрации.

«Проверка, инициированная комитетом в Горшеченской ЦРБ, продолжается. О ее результатах будет сообщено дополнительно», – заключили в правительстве Курской области.

В понедельник СМИ сообщили, что в Курской области женщина, которую в больнице посчитали умершей, очнулась в морге. Региональное правительство инициировало собственную проверку по факту происшествия.

Во вторник Следственный комитет в Курской области начал проверку после сообщений об «ожившей» в морге районной больницы пациентке.

Племянница женщины сообщала, что пенсионерку прооперировали из-за ухудшавшегося состояния. Ей сообщили о смерти тети после операции, однако на следующий день медики заявили, что пациентка жива.