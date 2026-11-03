Ученые спрогнозировали рост числа смертей от рака шейки матки

Nature Medicine: К 2050 году смертность от рака шейки матки может вырасти на 39%

Tекст: Дарья Григоренко

«Несмотря на то, что рак шейки матки в значительной степени можно предотвратить, он по-прежнему остается одним из самых распространенных онкологических заболеваний среди женщин во всем мире», – говорится в публикации, которую цитирует РИА «Новости».

Специалисты в рамках проекта Global Burden of Disease проанализировали медицинскую статистику 204 стран за 1990–2023 годы и на основе выявленных тенденций построили прогноз до 2050 года.

По оценкам ученых, в 2023 году в мире зарегистрировали около 887 тыс. новых случаев заболевания и 369 тыс. смертей. Ожидается, что к 2050 году эти показатели вырастут до 1,08 млн диагнозов и 522 тыс. смертей ежегодно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Минздраве предсказали рост числа случаев рака в России к 2050 году на 15,9%.

В сентябре ученые назвали инфекции причиной 12% случаев онкологии в мире.

В июле во Всемирной организации здравоохранения спрогнозировали резкий рост заболеваемости раком в Европе и России из-за старения населения.