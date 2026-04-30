Медика в Приморье обвинили в смерти пациента с кардиостимулятором после МРТ
Медработник частной клиники в Артёме Приморского края предстанет перед судом по обвинению в смерти 87-летнего пациента, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональную прокуратуру. По версии следствия, женщина провела магнитно-резонансное исследование мужчине, несмотря на наличие у него кардиостимулятора.
В сообщении прокуратуры уточняется: «Несмотря на наличие явных рисков, медработник не приняла необходимых мер безопасности: не провела надлежащий опрос пациента, не проверила документы на имплантированное устройство и не отказала в проведении исследования». В результате воздействия магнитного поля работа кардиостимулятора была нарушена, что привело к острой сердечно-сосудистой недостаточности и гибели пациента.
В отношении медработника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ – «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Как уточняет прокуратура, материалы дела уже направлены в Артёмовский городской суд для рассмотрения по существу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Архангельске осудил врача за смерть пациентки с кардиостимулятором после МРТ.