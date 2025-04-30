Атеисты, пишущие о Библии: «еврейские сказки», демонстрируют не неверие, а невежество. Библия задает определенный взгляд на реальность, который, нравится нам это или нет, формирует сам воздух, которым мы дышим, и язык, которым мы говорим. Поэтому так важно знать, о чем эта книга.40 комментариев
Эксперт заявил о намерении Европы давить на Киев через ЕСПЧ
Быаший одесский депутат объяснил решение ЕСПЧ по трагедии 2 мая 2014 года
Европейский суд по правам человека признал Киев виновным в непринятии мер для предотвращения массового насилия во время трагедии в Одессе в 2014 году.
Решение Европейского суда по правам человека используется Европой как инструмент давления на Киев, заявил экс-депутат одесского облсовета Алексей Албу, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что спустя одиннадцать лет после событий в Доме профсоюзов Евросоюз стремится получить дополнительный рычаг влияния на украинские власти. Экс-депутат добавил, что при неповиновении украинских политиков могут последовать решения и по другим эпизодам не в их пользу.
Албу выразил уверенность, что в Европе хорошо осведомлены о реальных событиях 2 мая 2014 года в Одессе, так как, по его мнению, украинские правоохранительные органы находятся под контролем западных спецслужб. «Я более чем уверен, потому что украинские правоохранительные органы полностью контролируются структурами западной разведки. То есть это и МИ-6, и ЦРУ, и другие подобные. Поэтому у них точно есть информация о том, что в этот день происходило», – заявил он.
По его словам, следствие по трагедии велось закрыто и объективная информация не предавалась гласности, поскольку могла бы привести к ответственности нынешних высокопоставленных украинских чиновников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Одессы был убит радикальный националист Демьян Ганул, которого причисляли к организаторам поджога Дома профсоюзов в 2014 году, а ранее власти Украины осудили заочно несколько фигурантов дела о трагедии второго мая, однако ни один из организаторов не понес реального наказания.