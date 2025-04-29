Депутат Затулин заявил о чужеродности Одессы для украинского государства

Tекст: Валерия Городецкая

Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в беседе с агентством заявил, что Одесса «не только город мира, но и город, который трудно втиснуть в рамки унитарного украинского государства», передает ТАСС. Он подчеркнул, что опыт пребывания города в составе независимой Украины доказывает его особый статус. По его словам, «Одесса по своему духу больше, чем примитивный национализм, который исповедуют теперь на Украине».

Затулин добавил, что город всегда был многонациональным, но его русские корни неоспоримы. Он отметил, что памятники в Одессе появляются и исчезают в зависимости от политической конъюнктуры в Киеве.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий в свою очередь заявил, что жители Одессы стали подвергаться репрессиям со стороны киевских властей после прихода к власти Владимира Зеленского. «Во время нацистского режима под управлением Зеленского жители Одессы ежедневно подвергаются бесчеловечным репрессиям, потому что не знают украинскую мову и говорят только на русском языке», – сказал Водолацкий. Он отметил, что в регионе усилилось подполье, которое наносит урон подразделениям ВСУ.

По его словам, нынешняя власть в Одессе состоит из выходцев из националистических батальонов, которые не учитывают местную культуру. Водолацкий также сообщил, что число пропавших без вести среди жителей Одессы увеличилось, и большинство одесситов не связывают свое будущее с нынешней Украиной.

Ранее помощник президента России Николай Патрушев заявил, что большинство одесситов не связывают будущее города с киевскими властями и подчеркнул важность вопроса самоопределения причерноморских регионов.

В феврале жители Одесской и Николаевской областей начали массово получать сообщения на мобильные телефоны о принадлежности этих территорий России.