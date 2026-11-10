Лавров ответил на требование обеспечить экспорт украинского зерна в Черном море

Лавров: Мы уже проходили так называемую черноморскую зерновую инициативу

Tекст: Антон Антонов

Лавров в статье для газеты «Коммерсантъ» назвал продовольственную безопасность важной частью глобальной стабильности и указал, что сейчас в мире голодают свыше 600 млн человек. По его словам, причина заключается не в нехватке ресурсов, а в санкциях и барьерах, которые ограничивают поставки.

Глава МИД напомнил, что в 2026 году министры торговли стран «Группы двадцати» осудили использование продовольствия как оружия и что с такой формулировкой был вынужден согласиться даже Евросоюз. «Теперь требуется конвертировать слова в реальные действия (хотя, как известно, европейские элиты славятся тем, что свои обязательства по достигаемым договоренностям не выполняют)», – заявил Лавров.

«Некоторые западные представители пытаются свести всю дискуссию к призывам, а то и требованиям обеспечить экспорт украинских зерновых через Черное море. Но мы уже проходили так называемую черноморскую инициативу, согласованную при координирующей роли генсекретаря ООН. Тот оказался абсолютно не способен обеспечить выполнение части договоренностей, которая касалась интересов России, работал исключительно на киевский режим», – заявил он.

Лавров также отметил, что Запад в русле неоколониальных установок стремится контролировать цепочки поставок, потоки стратегических ресурсов и заставить партнеров раскрывать чувствительную информацию и отказываться от самостоятельной регуляторики.

Министр подчеркнул, что на этом фоне страны Глобального Юга и Востока, прежде ориентированные на западные рынки, активно диверсифицируют цепочки поставок и добиваются «децентрализации и девестернизации торговых артерий». По его оценке, развивающиеся экономики Азиатско-Тихоокеанского региона в 2026 году увеличат ВВП примерно на 5%, что он связал с курсом на взаимовыгодную и равноправную кооперацию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил, что Запад организовал войну против России руками киевского режима, желая подавить конкурентов.

Лавров также заявил о терактах киевского режима при поддержке Евросоюза по критически важной энергетической инфраструктуре.