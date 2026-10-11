Теннисистка Андреева проиграла в финале теннисного турнира в Пекине

Теннисистка Андреева уступила китаянке в финале турнира в Пекине

Tекст: Ольга Иванова

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу китайской спортсменки, которая попала в основную сетку благодаря специальному приглашению от организаторов. Россиянка была посеяна на турнире под четвертым номером, передает ТАСС.

19-летняя Андреева занимает пятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации и имеет шесть побед на турнирах организации в одиночном разряде. В июне она впервые выиграла турнир Большого шлема на Открытом чемпионате Франции, а в 2024 году вместе с Дианой Шнайдер завоевала серебро Олимпийских игр.

24-летняя Чжэн Циньвэнь располагается на 54-й позиции в мировом рейтинге. Китаянка завоевала свой шестой титул в одиночном разряде. В 2024 году она дошла до финала Открытого чемпионата Австралии и выиграла золото Олимпийских игр в Париже.

Турнир в Пекине относится к категории 1 тыс. и проводится на покрытии «хард». В прошлом сезоне его победительницей стала американка Аманда Анисимова, которая пропустила нынешние соревнования из-за травмы.

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