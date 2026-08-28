Иранцы описывают войну с Америкой стихами Фирдоуси. Они сравнивают Трампа с легендарным царем Турана Афросиабом. Согласно тексту поэмы, он наступал на Иран во главе огромного войска, но потерпел поражение от воинов богатыря Рустама, которые защищали свою страну от захватчиков и обратили туранцев в бегство.0 комментариев
Лавров назвал цель ударов Киева по российским маркетплейсам
Лавров заявил о попытках Киева атаками дестабилизировать российское общество
Нанося удары по российским НПЗ, маркетплейсам и гражданской инфраструктуре, Украина пытается дестабилизировать общество, а этому поддаваться нельзя, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Руководитель внешнеполитического ведомства подчеркнул важность сохранения спокойствия в условиях агрессии, передает «Интерфакс».
«Нет, нам нельзя поддаваться таким настроениям и, конечно же, нельзя поддаваться попыткам, которые Владимир Зеленский сам активно провоцирует при поддержке европейцев, дестабилизировать наше общество путем атак по НПЗ, маркетплейсам, гражданской инфраструктуре путем террористических методов, чтобы посеять страх», – заявил Сергей Лавров.
По словам дипломата, западные государства предпочитают игнорировать происходящее. Он отметил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и комиссар по правам человека Фолькер Тюрк хранят стыдливое молчание. Министр добавил, что эти международные деятели однозначно встали на сторону киевского режима.
Кроме того, глава министерства сообщил о готовности Москвы рассмотреть новые варианты урегулирования украинского кризиса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил влияние украинских атак по коммерческой инфраструктуре на ход боевых действий.
Глава МИД Сергей Лавров пообещал ужесточить методы борьбы с каналами западной поддержки украинской армии.
Доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев объяснил удары по логистическим центрам Wildberries попыткой расшатать социальную стабильность в тылу.