Tекст: Ольга Иванова

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил о попытках украинских военных скрыть свои неудачи, передает Минобороны России в Мах.

По его словам, противник распространяет ложную информацию о возвращении контроля над значительными площадями.

«Командование ВСУ, пытаясь скрыть свой провал, проводит информационную кампанию, в рамках которой заявляет о возвращении якобы 480 кв. километров территории», – подеркнул начальник Генштаба.

Глава ведомства также проверил работу соединений Южной группировки и заслушал доклады командиров. Он отметил, что в феврале и марте украинские подразделения провели более 170 безуспешных контратак, пытаясь остановить продвижение российских сил.

В результате этих действий противник понес серьезные потери. Вооруженные силы Украины лишились свыше 3 тыс. человек личного состава и более 160 единиц техники, так и не достигнув поставленных целей.

