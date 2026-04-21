Герасимов заявил о попытках ВСУ скрыть провал фейками о возвращении территорий
Украинское командование проводит информационную кампанию о мнимом возвращении 480 кв. километров территории, чтобы скрыть весенний провал на фронте, заявил начальник генштаба РФ Валерий Герасимов.
Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил о попытках украинских военных скрыть свои неудачи, передает Минобороны России в Мах.
По его словам, противник распространяет ложную информацию о возвращении контроля над значительными площадями.
«Командование ВСУ, пытаясь скрыть свой провал, проводит информационную кампанию, в рамках которой заявляет о возвращении якобы 480 кв. километров территории», – подеркнул начальник Генштаба.
Глава ведомства также проверил работу соединений Южной группировки и заслушал доклады командиров. Он отметил, что в феврале и марте украинские подразделения провели более 170 безуспешных контратак, пытаясь остановить продвижение российских сил.
В результате этих действий противник понес серьезные потери. Вооруженные силы Украины лишились свыше 3 тыс. человек личного состава и более 160 единиц техники, так и не достигнув поставленных целей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил об освобождении двенадцати населенных пунктов за первые две недели марта.
Российские войска взяли под контроль два населенных пункта в зоне специальной военной операции.
Военные подразделения России разрезали украинскую группировку на юге Константиновки.