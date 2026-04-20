Tекст: Дмитрий Зубарев

Будапешт может разблокировать помощь Киеву на заседании послов стран Евросоюза уже на этой неделе, передает Bloomberg.

По словам премьер-министра Виктора Орбана, венгерская сторона получила информацию о возможном возобновлении прокачки нефти по трубопроводу «Дружба» в ближайшие дни.

«Позиция Венгрии не изменилась. Если есть нефть, есть деньги», – подчеркнул политик. Поставки сырья по магистрали были прерваны в конце января из-за повреждений инфраструктуры.

Представитель Еврокомиссии подтвердил факт переговоров о содействии в восстановлении транзита. В Брюсселе напомнили, что все государства ЕС должны выполнять обязательства по кредиту, согласованному на декабрьском саммите.

Новый лидер Венгрии Петер Мадьяр также сообщил о вероятном возобновлении поставок на этой неделе. По его словам, глава нефтяной компании Mol Nyrt Жолт Хернади планирует визит в Москву для обсуждения деталей транзита после запуска трубопровода.

Снятие блокировки с кредита для Украины может способствовать улучшению отношений между Будапештом и Брюсселем. Ранее Евросоюз заморозил финансирование Венгрии на сумму более 20 млрд долларов из-за претензий к соблюдению принципов верховенства закона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался снимать вето с европейского кредита для Украины без запуска нефтепровода «Дружба».

Глава киевского режима Владимир Зеленский согласился отремонтировать поврежденный участок этой магистрали.

Глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш пригрозил заблокировать 20-й пакет антироссийских санкций до возобновления транзита нефти.