Bloomberg: Орбан разблокирует кредит ЕС Украине в 90 млрд евро на этой неделе
Уходящее правительство Венгрии выразило готовность снять вето с предоставления Украине европейского кредита на 90 млрд евро при условии возобновления поставок российской нефти, пишет Bloomberg.
Будапешт может разблокировать помощь Киеву на заседании послов стран Евросоюза уже на этой неделе, передает Bloomberg.
По словам премьер-министра Виктора Орбана, венгерская сторона получила информацию о возможном возобновлении прокачки нефти по трубопроводу «Дружба» в ближайшие дни.
«Позиция Венгрии не изменилась. Если есть нефть, есть деньги», – подчеркнул политик. Поставки сырья по магистрали были прерваны в конце января из-за повреждений инфраструктуры.
Представитель Еврокомиссии подтвердил факт переговоров о содействии в восстановлении транзита. В Брюсселе напомнили, что все государства ЕС должны выполнять обязательства по кредиту, согласованному на декабрьском саммите.
Новый лидер Венгрии Петер Мадьяр также сообщил о вероятном возобновлении поставок на этой неделе. По его словам, глава нефтяной компании Mol Nyrt Жолт Хернади планирует визит в Москву для обсуждения деталей транзита после запуска трубопровода.
Снятие блокировки с кредита для Украины может способствовать улучшению отношений между Будапештом и Брюсселем. Ранее Евросоюз заморозил финансирование Венгрии на сумму более 20 млрд долларов из-за претензий к соблюдению принципов верховенства закона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался снимать вето с европейского кредита для Украины без запуска нефтепровода «Дружба».
Глава киевского режима Владимир Зеленский согласился отремонтировать поврежденный участок этой магистрали.
Глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш пригрозил заблокировать 20-й пакет антироссийских санкций до возобновления транзита нефти.