В России, где почти десять лет приватизация активов была на паузе, она снова становится инструментом экономической политики. В условиях санкций и неизбежности технологического разворота эффективность становится критическим параметром. А бизнес достаточно повзрослел, чтобы стать партнером государства.0 комментариев
На Украине заметили отказ Зеленского летать над Польшей после скандала с УПА
«Звезда»: Зеленский перестал летать над Польшей после скандала с УПА
Глава киевского режима Владимир Зеленский перестал летать над Польшей для поездок в европейские страны, выбрав новый обходной путь через Молдавию, сообщили украинские СМИ.
Украинские СМИ пишут, что изменение привычного пути Зеленского в Европу связано с недавним скандалом вокруг УПА* (запрещенная в России экстремистская организация), передает телеканал «Звезда». Ранее для перелетов активно использовался польский город Жешув.
Новая логистика уже спровоцировала накладки в рабочем графике. В минувшее воскресенье политик прибыл на Даунинг-стрит почти через час после начала переговоров с лидерами Британии, Франции и Германии.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск осудил присвоение подразделению ВСУ имени УПА.
МИД Польши вызвал посла Украины для беседы.
Польский политик Гжегож Плачек призвал лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ