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Мировые цены на нефть упали ниже 100 долларов
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 100 долларов за баррель
Мировые цены на нефть начали снижаться, при этом стоимость фьючерсов на марку Brent упала более чем на 3%.
По состоянию на пятницу сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 3,02%, опустившись до 97,65 доллара за баррель, передает РИА «Новости».
Днем ранее стоимость этой марки превышала 101 доллар впервые с 22 мая. В то же время сентябрьские фьючерсы на WTI потеряли в цене 2,8%, снизившись до 89,61 доллара за баррель.
Несмотря на текущее падение, по итогам недели обе марки могут зафиксировать рост на 10%. Это станет третьей неделей повышения котировок подряд, за которые нефть суммарно прибавила в стоимости около 30%.
Рынок остается волатильным из-за напряженности на Ближнем Востоке, которая привела к блокировке судоходства в Ормузском проливе с конца февраля. В четверг президент США Дональд Трамп заявил о близости решения по массированному удару по Ирану. «Иран пока не готов к заключению мира с США», – отметил американский лидер.
Риски для судоходства усиливаются и в Красном море. В среду правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» сообщило об атаке на саудовские танкеры в ответ на нарушение запрета на морские перевозки королевства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость фьючерсов на нефть марки Brent превысила отметку в 100 долларов за баррель.
В середине июля котировки продемонстрировали резкий рост на фоне заявлений президента США об Иране.
Ранее мировые цены на сырье поднялись из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке.