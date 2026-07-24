Когда во все щели украинского общества начала проникать бандеровщина, жители Украины заглушали в себе голос национальной памяти. Они игнорировали сигналы собственной интуиции. Они отдали этому монстру своих детей – и теперь юные киевлянки выходят на улицы с нацистскими лозунгами про русорез.4 комментария
Силы Черноморского флота за неделю уничтожили семь безэкипажных катеров ВСУ
Силами Черноморского флота за минувшую неделю было уничтожено семь безэкипажных катеров ВСУ, сообщили в Минобороны.
Средствами ПВО сбиты 71 управляемая авиабомба, 23 снаряда американской РСЗО HIMARS, 13 крылатых ракет «Фламинго», две управляемые ракеты большой дальности «Нептун», а также 5249 беспилотников, говорится в канале Max Минобороны.
Всего с начала спецоперации уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 188 415 беспилотников, 667 ЗРК, 30 286 танков и других бронемашин, 1 765 боевых машин РСЗО, 35 886 орудий полевой артиллерии и минометов. 67 326 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.
Утром в пятницу сообщалось, что ВС России поразили объекты ВСУ в портах Одессы, Измаила и Николаева.
Накануне ВС России поразили цеха производства и места хранения дальних БПЛА.
20 июля силы Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера ВСУ.