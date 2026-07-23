Государства – это социальные организмы и точно так же, как обычные люди, могут стать жертвой телефонных мошенников. И механизмы тут не особо различаются. Вот только речь идет не о разовой потере средств, а о системном использовании находящихся в распоряжении государства средств.2 комментария
ВС России поразили цеха производства и места хранения дальних БПЛА
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение цехам производства и местам хранения БПЛА большой дальности.
Кроме того, удары наносились по используемым ВСУ объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах, говорится в канале Max Минобороны.
Средствами ПВО сбиты семь управляемых авиабомб, восемь снарядов американской РСЗО HIMARS и 480 беспилотников.
Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ.
Всего с начала спецоперации уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 187 478 беспилотников, 667 ЗРК, 30 269 танков и других бронемашин, 1 765 боевых машин РСЗО, 35 876 орудий полевой артиллерии и минометов, 67 230 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.
В четверг российские войска освободили Белицкое в ДНР.
Напомним, накануне ВС России поразили две пусковые установки ракетного комплекса «Нептун» ВСУ.