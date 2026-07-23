ВС России поразили цеха производства и места хранения дальних БПЛА

Tекст: Мария Иванова

Кроме того, удары наносились по используемым ВСУ объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах, говорится в канале Max Минобороны.

Средствами ПВО сбиты семь управляемых авиабомб, восемь снарядов американской РСЗО HIMARS и 480 беспилотников.

Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ.

Всего с начала спецоперации уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 187 478 беспилотников, 667 ЗРК, 30 269 танков и других бронемашин, 1 765 боевых машин РСЗО, 35 876 орудий полевой артиллерии и минометов, 67 230 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

В четверг российские войска освободили Белицкое в ДНР.

Напомним, накануне ВС России поразили две пусковые установки ракетного комплекса «Нептун» ВСУ.