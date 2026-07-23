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    Россия приблизила морскую блокаду Одессы
    Лавров предупредил Рубио о недопустимости накачки Украины вооружениями
    Киев пожаловался на блокаду черноморских портов Украины
    Премьер Японии решила стать политиком-бойцом
    Бастрыкин: Ущерб от действий украинских войск превысил 1 трлн рублей
    Судовладельцы полностью приостановили заход кораблей в порты Украины
    Российские войска освободили Белицкое в ДНР
    Рубио: Политика США по продаже оружия Украине не изменилась
    Цена нефти Brent превысила 97 долларов за баррель
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мошенники научились «разводить» целые государства

    Государства – это социальные организмы и точно так же, как обычные люди, могут стать жертвой телефонных мошенников. И механизмы тут не особо различаются. Вот только речь идет не о разовой потере средств, а о системном использовании находящихся в распоряжении государства средств.

    2 комментария
    Антон Крылов Антон Крылов Как туризм влияет на патриотизм

    С каждым годом все больше людей у нас понимает, что мы не зря живем в самой большой стране мира. Россию нужно видеть своими глазами, и, кстати, возможно, американцы и китайцы – такие патриоты своих стран в том числе и потому, что много по ним путешествуют.

    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Последний баррель нефти сожгут не в двигателе

    Углеводороды останутся скелетом современной цивилизации, но в ином качестве. Это производство полимеров, из которых создается вся бытовая среда. Сжигать нефть и газ в двигателе скоро станет признаком расточительства.

    16 комментариев
    23 июля 2026, 13:02 • Новости дня

    ВС России поразили цеха производства и места хранения дальних БПЛА

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение цехам производства и местам хранения БПЛА большой дальности.

    Кроме того, удары наносились по используемым ВСУ объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты семь управляемых авиабомб, восемь снарядов американской РСЗО HIMARS и 480 беспилотников.

    Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 187 478 беспилотников, 667 ЗРК, 30 269 танков и других бронемашин, 1 765 боевых машин РСЗО, 35 876 орудий полевой артиллерии и минометов, 67 230 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    В четверг российские войска освободили Белицкое в ДНР.

    Напомним, накануне ВС России поразили две пусковые установки ракетного комплекса «Нептун» ВСУ.

    22 июля 2026, 20:35 • Новости дня
    Власти Украины скрыли настоящую биографию нового начальника генштаба ВСУ

    Власти Украины скрыли биографию нового начальника генштаба ВСУ Скибюка

    Власти Украины скрыли настоящую биографию нового начальника генштаба ВСУ
    @ Public domain

    Tекст: Вера Басилая

    Украинское руководство намеренно удалило из открытого доступа факты о жизни недавно назначенного на должность начальника генштаба ВСУ, генерала Игоря Скибюка (включен в официальный российский перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), заменив их архивными данными, сообщили в силовых структурах.

    Очистку информационного поля вокруг фигуры военачальника зафиксировали российские силовые структуры, передает РИА «Новости».

    «В большинстве открытых источников подробная биография нового украинского «мясника» тщательно подчищена. На официальном сайте ВСУ значится другая дата рождения Скибюка – 1977 год», – рассказал собеседник агентства.

    Он уточнил, что во Львовской области действительно зарегистрирован полный тезка генерала с такой датой рождения. Представитель ведомства добавил, что местные порталы тиражируют исключительно старые снимки офицера и шаблонное описание его пути. Известно, что большую часть карьеры военный провел в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде на западе страны, получая выплаты как участник боевых действий.

    Владимир Зеленский заявил о назначении Игоря Скибюка новым начальником Генерального штаба ВСУ.

    Глава киевского режима отстранил от этой должности Андрея Гнатова (внесен в официальный перечень террористов и экстремистов в России).

    В 2024 году Следственный комитет России заочно осудил этого генерала на 28 лет за преступления в Донбассе.

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    22 июля 2026, 16:15 • Новости дня
    Крупнейший оператор Maersk приостановил обслуживание порта в Одесской области
    Крупнейший оператор Maersk приостановил обслуживание порта в Одесской области
    @ Jonas Walzberg/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Крупнейший в мире оператор контейнерных перевозок Maersk прекратил работу с Черноморским рыбным портом, расположенном в Одесской области, из-за ударов.

    «Вынуждены сообщить, что в связи с текущей ситуацией, которая влияет на нашу операционную деятельность, фидерный оператор не имеет возможности продолжать предоставление сервиса на Украину через Черноморский рыбный порт», – говорится в заявлении Maersk в Telegram-канале компании.

    Судно MEDKON MIRA V.629S с импортным грузом, которое должно было разгрузиться в Черноморске, переадресуют в румынский порт Констанца. Все импортные отправления в Черноморск, находящиеся в Порт-Саиде или ожидающие прибытия туда, также планируется перенаправить в Констанцу.

    Для экспортных заказов с портом погрузки Черноморск предлагается бесплатная отмена или изменение порта погрузки на Констанцу с сохранением действующей ставки морского фрахта. Изменения, внесенные через сайт компании, могут повлечь штрафы и перерасчет фрахта.

    Накануне российские войска нанесли массированные удары по портовой инфраструктуре Украины. Несколькими днями ранее Воздушно-космические силы атаковали два морских судна с военными грузами в порту Одессы.

    До этого Вооруженные силы России поразили два контейнеровоза в порту Черноморска.

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    22 июля 2026, 13:04 • Видео
    Глава ФБР летит в Россию. Зачем?

    Директор ФБР Кэш Патель прилетит в Россию в начале осени. О чем говорит этот визит?

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    23 июля 2026, 10:29 • Новости дня
    Киев пожаловался на блокаду черноморских портов Украины

    МИД Украины: Ни одно судно не смогло зайти в порты Одесской и Николаевской областей

    Киев пожаловался на блокаду черноморских портов Украины
    @ Marianna Kotyk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    В течение дня ни одно судно не смогло зайти в порты Одесской и Николаевской областей на фоне обострения ситуации в Черном море, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

    Сибига заявил, что за день ни одно судно не зашло в порты Одесской и Николаевской областей. По словам дипломата, за последние несколько дней российские силы атаковали не менее трех гражданских грузовых судов в акватории Черного моря, говорится в Telegram-канале МИД Украины.

    «Украина обратилась с запросом о срочном заседании Совета Безопасности ООН 27 июля в ответ на атаки на свободу судоходства в Черном море», – сообщил глава украинского внешнеполитического ведомства.

    Сибига отметил, что остановка морского коридора произошла в самый разгар сезона сбора урожая, что «создает угрозу для глобальной продовольственной безопасности».

    Глава МИД подчеркнул, что продолжение подобной ситуации «может привести к росту цен на продовольствие и голоду в странах Африки, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки».

    Киев призвал международное сообщество оказать давление на Россию для обеспечения безопасности судоходства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за последние 11 дней Вооруженные силы России поразили 28 судов с военными грузами для украинской армии.

    Накануне российские беспилотники атаковали пять сухогрузов и балкеров в акватории Черного моря.

    Из-за постоянных ударов крупнейший оператор контейнерных перевозок Maersk приостановил обслуживание портов в Одесской области.

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    22 июля 2026, 22:35 • Новости дня
    Российские беспилотники поразили пять судов с грузами для ВСУ в Черном море

    Tекст: Денис Тельманов

    В акватории Черного моря и порту Черноморск Вооруженные силы России нанесли успешные удары по судам, перевозившим военные грузы для украинской армии.

    Российские военные с помощью беспилотных аппаратов «Герань-4 сикер» атаковали пять судов, задействованных в интересах украинских войск, сообщает официальный канал Минобороны России в Max. Под удар попали четыре сухогруза и один балкер.

    В Министерстве обороны России подтвердили успешное выполнение боевой задачи.

    «Кадры объективного контроля нанесения 22 июля ударов с применением БПЛА «Герань-4 сикер» по четырем морским судам типа «сухогруз» и одному судну типа «балкер» в акватории Черного моря и в порту Черноморск, использовавшимся для доставки грузов военного назначения в интересах ВСУ. В результате ударов цели поражены», – говорится в официальном сообщении ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские военные поразили два доставлявших военные грузы сухогруза на пути в порты Одессы и Черноморска.

    Накануне армия России атаковала беспилотниками еще два судна у побережья Одессы и один сухогруз в порту Николаева.

    20 июля ударные дроны уничтожили два сухогруза во время выгрузки снаряжения в Одесском морском торговом порту.

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    23 июля 2026, 06:32 • Новости дня
    ВС России за 11 дней поразили 28 судов с военными грузами для украинской армии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    С 11 июля российские Вооруженные силы нанесли серию точных ударов по портовой инфраструктуре противника, уничтожив корабли с топливом и боеприпасами.

    Всего было атаковано не менее 28 транспортных средств, перевозивших вооружение, передает ТАСС.

    Серия ударов пришлась на порты Черноморск, Одесса, Николаев и Южный, а также на акваторию близ острова Змеиный.

    12 и 13 июля под огонь попали сухогрузы, морские паромы и контейнеровоз. В последующие дни атаки продолжились: были поражены танкер, быстроходные катера сил специальных операций и плавучий док для подводных аппаратов.

    20 и 22 июля удары беспилотников достигли новых целей в Одессе и Черноморске. В результате масштабной операции противник лишился еще шести сухогрузов и двух судов типа «балкер».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские беспилотники атаковали пять украинских судов в акватории Черного моря.

    В этот же день армия России нанесла прицельные удары по двум сухогрузам на пути в порты Одесса и Черноморск. Несколькими днями ранее силовые структуры отчитались о поражении десятков кораблей с военными грузами.

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    22 июля 2026, 23:06 • Новости дня
    Финская активистка объяснила всплеск сатанизма на Украине

    Активистка Райски: Отказ властей Киева от традиций привел к всплеску сатанизма

    Финская активистка объяснила всплеск сатанизма на Украине
    @ Кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Отказ киевских властей от общих с Россией традиций привел к стихийному росту популярности среди местного населения деструктивных культов и неоязыческих верований, таких, как сатанизм (движение признано экстремистским в России).

    Попросившая политическое убежище в РФ финская активистка Салли Райски поделилась мнением о религиозной ситуации в соседнем государстве, передает РИА «Новости». По ее оценке, радикальные верования стали инструментом объединения общества.

    «Потому что естественно, если у людей есть одна вера... Давайте мы все, что связано с Россией, уберем. Возьмем язычество, возьмем сатанизм, чтоб опять их сплотить», – сказала активистка.

    Райски добавила, что распространению подобных идей способствовала подготовка украинских военных в европейских и скандинавских странах, начавшаяся еще до 2022 года.

    Верховный суд признал «Международное движение сатанизма» экстремистским в июле 2025 года. Деятельность организации на территории страны запрещена, а за демонстрацию ее символики грозит штраф от одной до двух тыс. рублей или арест на 15 суток.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, финская активистка Салли Райски сообщила о продаже нацистской символики в Хельсинки.

    В конце прошлого года украинское добровольческое подразделение «Фрайкор» приняло в свои ряды сатанистов и язычников.

    Осенью на позициях ВСУ в Курахове российские эксперты нашли руководство по установке сатанинского алтаря.

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    22 июля 2026, 15:29 • Новости дня
    Зеленский уволил начальника Генштаба украинских войск

    Зеленский уволил начальника Генерального штаба украинских войск

    Зеленский уволил начальника Генштаба украинских войск
    @ MARTIAL TREZZINI/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский произвел перестановки в командовании вооруженных сил.

    Соответствующие указы уже появились на официальном портале политика, передает ТАСС.

    Согласно опубликованным документам, Зеленский отстранил Андрея Гнатова от должности начальника Генштаба украинской армии.

    «Уволить Гнатова Андрея Викторовича с должности начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, назначить Скибюка Игоря Анатольевича начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины», – говорится в тексте указа.

    В прошлом году Зеленский назначил Игоря Скибюка заместителем начальника Генерального штаба. На фоне массовых протестов Зеленский уволил главнокомандующего армией Александра Сырского.

    Митингующие на улицах украинских городов потребовали отставки военного руководства страны.

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    23 июля 2026, 07:44 • Новости дня
    Лавров и Рубио обсудили конфликт на Украине за 30 минут
    Лавров и Рубио обсудили конфликт на Украине за 30 минут
    @ FAZRY ISMAIL/EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио завершили двустороннюю встречу на Филиппинах.

    Беседа руководителей дипломатических миссий в Маниле продолжалась более 30 минут, передает ТАСС.

    Стороны покинули зал заседаний Филиппинского международного конференц-центра по намеченному графику.

    Главной темой диалога стало обсуждение путей завершения конфликта на Украине.

    Встреча началась в 06.54 мск и завершилась в 07.31 мск. Сразу после этого у американского госсекретаря был запланирован следующий раунд двусторонних контактов.

    В четверг утром на Филиппинах начались переговоры Лаврова и Рубио, источник заявлял, что инициатором выступила американская сторона.

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    22 июля 2026, 19:30 • Новости дня
    Российские войска поразили еще два сухогруза с грузами для ВСУ

    Минобороны сообщило об ударе еще по двум сухогрузам в Одессе и Черноморске

    Российские войска поразили еще два сухогруза с грузами для ВСУ
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России поразили еще два сухогруза, осуществлявших доставку грузов в интересах ВСУ в порты Одесса и Черноморск, сообщили в Минобороны России.

    Российская армия нанесла прицельные удары по морским целям, доставлявшим обеспечение противнику. Атака произошла во время движения транспортных кораблей по морю, сообщается в Max Минобороны.

    «Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Ударными беспилотными летательными аппаратами на переходе морем поражены еще два сухогруза, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ в порты Одесса и Черноморск», – говорится в официальном сообщении.

    Ранее российские военные поразили сухогруз и балкер к юго-востоку от Одессы. Накануне ударные беспилотники атаковали четыре судна с военными грузами для украинской армии.

    Вооруженные Силы России на морском переходе к юго-востоку от Одессы поразили сухогруз и балкер с грузом для ВСУ, нанесли удар по логистическому центру «Новой почты», а также атаковали батарею берегового ракетного комплекса «Нептун-2».

    Российские военные атаковали у берегов Одессы судно под флагом Либерии, которое использовалось для транспортировки грузов в украинский порт Рени.

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    22 июля 2026, 17:24 • Новости дня
    Минобороны опровергло успешное наступление ВСУ под руководством Сырского

    Минобороны опровергло фейк об успешном наступлении ВСУ под руководством Сырского

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство обороны России опровергло фейк о том, что экс-главком ВСУ Александр Сырский оставил преемнику армию в состоянии наступления.

    Минобороны назвало ложью заявления проукраинских ресурсов об успехах бывшего главкома ВСУ, передает Министерство обороны России.
    Украинские СМИ сообщили, что экс-главком ВСУ Александр Сырский якобы оставил преемнику армию в состоянии наступления: с начала 2026 года под его руководством ВСУ «освободили» 700 кв. км территории.

    Совместно с аналитиками проекта Lostarmour был проведен разбор реальной обстановки на фронте к моменту отставки генерала.

    Российские войска продолжают сохранять устойчивую динамику. Всего за первое полугодие 2026 года армия освободила 2226 квадратных километров. В июне этот показатель составил 260 квадратных километров, включая хорошо укрепленную Константиновку.

    К моменту взятия города под контроль перешли 133 населенных пункта. При этом украинские силы под руководством Александра Сырского утратили около 11,5 тыс. квадратных километров. В прошлом году противник потерял Волчанск, Северск, Мирноград, Покровск и Часов Яр.

    Ранее Владимир Зеленский уволил Александра Сырского с поста главкома ВСУ на фоне массовых протестов. Сам Сырский официально объявил о сложении своих полномочий.

    Только за первые шесть месяцев текущего года российские войска освободили 128 населенных пунктов в зоне спецоперации.

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    23 июля 2026, 12:07 • Новости дня
    Бастрыкин: Ущерб от действий украинских войск превысил 1 трлн рублей
    Бастрыкин: Ущерб от действий украинских войск превысил 1 трлн рублей
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Общие разрушения гражданской инфраструктуры в российских регионах из-за атак украинской армии оцениваются более чем в 1 трлн рублей, указал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

    «В рамках расследования уголовных дел размер установленного ущерба в результате уничтожения объектов гражданской инфраструктуры в новых регионах составляет более 560 млрд рублей, на территории приграничных и тыловых субъектов – свыше 535 млрд рублей», – заявил глава ведомства, передает ТАСС.

    В мае официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила о гибели более 7,6 тыс. мирных жителей Донбасса с 2014 года.

    В апреле Бастрыкин оценивал ущерб от новогодней атаки украинских беспилотников по поселку Хорлы в 60 млн рублей.

    В марте глава ведомства называл сумму ущерба от преступлений киевского режима в Донбассе в размере 580 млрд рублей.

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    23 июля 2026, 12:31 • Новости дня
    Судовладельцы полностью приостановили заход кораблей в порты Украины
    Судовладельцы полностью приостановили заход кораблей в порты Украины
    @ Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Движение коммерческого флота в украинские гавани полностью остановилось из-за решений компаний-судовладельцев, власти пытаются найти выход из ситуации, сообщил министр аграрной политики страны Тарас Высоцкий.

    «Еще вчера в порты заходили четыре-пять судов. Это немного, но движение было. По состоянию на сегодня заход судов приостановился. Это решение судовладельцев, государство со своей стороны ничего не ограничивало», – приводит слова Высоцкого РИА «Новости».

    Высоцкий отметил, что в настоящее время правительство работает над поиском решения для восстановления судоходства. Накануне датская логистическая компания Maersk сообщила о приостановке сотрудничества с портом Черноморск в Одесской области из-за высоких рисков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, крупнейший оператор контейнерных перевозок Maersk прекратил работу с Черноморским рыбным портом из-за ударов.

    Накануне российские беспилотники поразили пять перевозивших военные грузы судов в акватории Черного моря.

    Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о полном отсутствии заходов кораблей в гавани Одесской и Николаевской областей в течение дня.

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    23 июля 2026, 09:51 • Новости дня
    Российские войска нанесли массированный удар по порту Одессы
    Российские войска нанесли массированный удар по порту Одессы
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы России нанесли групповые удары высокоточным оружием и беспилотниками по объектам портовой инфраструктуры в Одессе, используемым для военных нужд, сообщило Минобороны.

    Российские военные продолжили нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотными аппаратами, указало ведомство в Max.

    В результате атаки в порту Одессы поражены объекты инфраструктуры. Уточняется, что они использовались для разгрузки и хранения грузов военного назначения.

    Помимо этого, в самом городе ударными беспилотниками были уничтожены цех по производству комплектующих для летательных аппаратов и склад с дронами, предназначенными для вооруженных сил Украины.

    Накануне российские войска нанесли серию точных ударов по портовой инфраструктуре в Одесской области.

    Также были поражены два сухогруза, которые доставляли грузы ВСУ в порты Одесса и Черноморск. Несколькими днями ранее ВС России уничтожили цеха по сборке беспилотников на территории одесского порта.

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    22 июля 2026, 20:12 • Новости дня
    Переговоры по вступлению Украины в Евросоюз перенесены из-за Венгрии

    Переговорные кластеры по вступлению Украины в Евросоюз перенесли на сентябрь

    Tекст: Вера Басилая

    Вопрос по открытию переговорных кластеров по вступлению Украины в Евросоюз перенесен на сентябрь из-за протеста Венгрии, сообщает украинское издание «Европейская правда».

    Решение вопроса об открытии переговорных кластеров по интеграции Украины в Евросоюз перенесли на осень, передает РИА «Новости». Причиной такой задержки послужила позиция Венгрии, которая заблокировала дальнейшее обсуждение.

    Из-за отсутствия консенсуса европейские дипломаты вернулись к этой проблеме 22 июля. «Венгрия отказалась утвердить результаты скрининга переговорных кластеров два и три для Украины и Молдавии во время заседания рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения (COELA) в среду, 22 июля. Следующая попытка запланирована на первое сентября», – отмечает издание «Европейская правда».

    На прошлой неделе Венгрия заблокировала два переговорных кластера по вступлению Украины в Евросоюз.

    Премьер-министр страны Петер Мадьяр назвал нечестным форсирование процесса присоединения Киева к объединению.

    В середине июня европейские дипломаты запустили первый блок обсуждений о членстве этого государства.

    Комментарии (2)
    23 июля 2026, 11:55 • Новости дня
    Рубио: Политика США по продаже оружия Украине не изменилась
    Рубио: Политика США по продаже оружия Украине не изменилась
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон продолжит обеспечивать украинскую армию военной техникой по линии Североатлантического альянса, сохраняя при этом готовность к дипломатическим контактам с представителями Москвы, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

    Американские власти не планируют пересматривать курс на военную поддержку Киева. Комментируя призывы остановить накачивание региона вооружениями, Рубио подтвердил сохранение текущей стратегии, передает РИА «Новости».

    «Мы продаем оружие через PURL, это наша инициатива по линии НАТО, и именно в этом мы принимаем участие. Наша политика в этом отношении не изменилась», – отметил глава американской дипломатии во время общения с прессой в Маниле.

    При этом руководитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Соединенные Штаты всегда открыты к проведению новых встреч с российской стороной. По его словам, американские представители общаются с украинцами гораздо чаще, однако контакты с Москвой обязательно состоятся в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях госсекретарь США Марко Рубио сообщил о возможности переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил Рубио о недопустимости дальнейшей военной поддержки Киева.

    В феврале американский дипломат подтвердил продолжение поставок вооружений Киеву в прежнем режиме.

    Комментарии (17)
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    Российское ядерное топливо будут создавать в центре Европы

    В Германии, которая еще несколько лет назад полностью избавилась от атомных электростанций и российского газа, произошло удивительное событие. Власти ФРГ, не скрывая своего недовольства и выставляя особые условия, разрешили местному заводу производить ядерное топливо по российской технологии. Почему больше всех этому будет радоваться Франция? И зачем России, мировому лидеру атомной отрасли, участвовать в этом? Подробности

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    Удары по Киеву продолжатся до полной победы

    ВС России продолжают бить по объектам ВПК Украины в Киеве. По данным Минобороны, поражены преимущественно цеха по производству и сборке ракет и комплектующих для дронов. Владимир Зеленский и ряд других украинских деятелей уже охарактеризовали атаку как один из самых мощных баллистических ударов. Эксперты отмечают, что удары по Киеву нацелены на реальный военный результат и не прекратятся, пока противник «не сложится». Подробности

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    Этническая преступность потеряет прописку в России

    Госдума приняла два крупных закона, заметно ужесточающих миграционную политику. Вдвое расширены основания для депортации иностранцев. Также закрывается доступ к легальному статусу в стране для лиц с криминальным прошлым. Эксперты называют эти нововведения очередным этапом переосмысления миграционной политики, который поможет снизить тревожность в обществе. Подробности

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    Россия приблизила морскую блокаду Одессы

    «Это очень важный сигнал». Такими словами эксперты оценивают действительно беспрецедентное событие – впервые за все время конфликта России и Украины крупнейший в мире оператор контейнерных морских перевозок отказывается работать с украинским портом. Аналитики объяснили, что теперь принципиально изменится для Украины. Подробности

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    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности

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    • Глава ФБР летит в Россию. Зачем?

      Директор ФБР Кэш Патель прилетит в Россию в начале осени. О чем говорит этот визит?

    • Украина против Сырского

      Как утверждают источники западных и украинских СМИ, Владимир Зеленский принял решение об отставке главкома ВСУ Александра Сырского. Он не хотел, но его заставили.

    • Когда новый премьер развалит Британию

      Новый премьер Великобритании Энди Бернем заявил о «непоколебимой» поддержке Украины, едва вступив в должность. Но это ожидалось. Смена власти в Британии интересна совсем другим.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Справка об отсутствии судимости в 2026 году: как получить, сколько делается и сколько действует

      Справка об отсутствии судимости может понадобиться при трудоустройстве, оформлении опеки, получении визы, учебе, переезде за границу или работе с детьми. В 2026 году заказать ее можно через «Госуслуги», МВД или МФЦ, а срок изготовления обычно составляет до 30 календарных дней. Разбираемся, какие документы нужны, сколько стоит справка о несудимости и сколько она действует.

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      При увольнении работнику должны выплатить компенсацию за все неиспользованные отпуска. В 2026 году сумма зависит от среднего дневного заработка и количества неиспользованных дней отдыха. Рассказываем, кому положена компенсация за неиспользованный отпуск, можно ли получить ее без увольнения, как рассчитать выплату и что делать, если работодатель не перечислил деньги вовремя.

    • Как избавиться от испанских слизней на участке: способы борьбы и советы для дачников

      Испанские слизни стали серьезной проблемой для дачников в разных регионах России, особенно в Московской области. Эти крупные моллюски повреждают листья, ягоды, овощи и декоративные растения, быстро размножаются во влажную погоду и могут за короткое время испортить грядки. Рассказываем, как распознать испанского слизня, чем он опасен и какие способы борьбы помогут защитить участок.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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