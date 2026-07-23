Государства – это социальные организмы и точно так же, как обычные люди, могут стать жертвой телефонных мошенников. И механизмы тут не особо различаются. Вот только речь идет не о разовой потере средств, а о системном использовании находящихся в распоряжении государства средств.2 комментария
В ЛНР человек погиб от атак дронов ВСУ
В результате атак украинских беспилотников в Луганской народной республике погиб один человек, сообщил глава региона Леонид Пасечник.
«В Кременском муниципальном округе враг атаковал автомобиль, в котором находилась семья. К несчастью, 62-летний мужчина от полученных травм погиб, его 53-летняя жена получила ранения», – указал Пасечник в Max.
Кроме того, ранения получили двое мужчин.
В Сватово ВСУ намеренно ударили по водителю «Луганскэнерго», у него также зафиксировали ранения.
При атаке украинских дронов в городе Красный Луч в частном секторе пострадали две женщины. Одну из них госпитализировали. Также повреждены несколько домов.
Ранее в Сватово дрон ВСУ влетел в окно квартиры, ранения получили четыре человека, включая двоих детей.
Еще раньше в результате ударов ВСУ по республике погибли два мирных жителя.