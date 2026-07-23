В ЛНР человек погиб от атак дронов ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярёв

«В Кременском муниципальном округе враг атаковал автомобиль, в котором находилась семья. К несчастью, 62-летний мужчина от полученных травм погиб, его 53-летняя жена получила ранения», – указал Пасечник в Max.

Кроме того, ранения получили двое мужчин.

В Сватово ВСУ намеренно ударили по водителю «Луганскэнерго», у него также зафиксировали ранения.

При атаке украинских дронов в городе Красный Луч в частном секторе пострадали две женщины. Одну из них госпитализировали. Также повреждены несколько домов.

Ранее в Сватово дрон ВСУ влетел в окно квартиры, ранения получили четыре человека, включая двоих детей.

Еще раньше в результате ударов ВСУ по республике погибли два мирных жителя.