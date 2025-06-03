Зеленский провел крупные перестановки в командовании ВСУ

Tекст: Антон Антонов

Зеленский отметил, что Драпатый на новой должности сосредоточится на «боевых вопросах» фронта, передает ТАСС.

Вопрос о новом командующем Сухопутными войсками пока остается открытым. Зеленский подчеркнул, что задачи по подготовке, тренировке и изменениям в военкоматах будет выполнять «другой человек».

Глава оборонного ведомства Рустем Умеров сообщил, что решение о назначении нового командующего будет принято в ближайшее время и это решение связано с необходимостью усиления ВСУ на фронте.

Кроме того, из указов Зеленского следует, что командующим десантно-штурмовыми войсками вместо Игоря Скибюка стал Олег Апостол, а силы беспилотных систем вместо Вадима Сухаревского возглавил Роберт Бровди. Сухаревский будет заместителем командующего оперативным командованием «Восток», а Скибюк – заместителем начальника генштаба ВСУ. Александр Белоус уволен с должности заместителя командующего Национальной гвардией Украины. Причины кадровых перестановок в документах не указаны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях Драпатый объявил о сложении с себя полномочий и подал рапорт об отставке. Это произошло на фоне российского удара по учебному подразделению ВСУ в Днепропетровской области.