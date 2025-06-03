Вооруженный пост бойцов территориальной обороны или стрелков ВОХР РЖД у моста в Брянской области со стопроцентной гарантией предотвратил бы трагедию. А частные охранники на периметре аэродромов, вооруженные дроновыми детекторами и дробовиками, спасли бы ракетоносцы. Борьба с терроризмом должна стать всенародной – возможностей лишь силовиков может быть недостаточно.15 комментариев
Зеленский провел крупные перестановки в командовании ВСУ
Украинский лидер Владимир Зеленский провел масштабные кадровые перестановки в командовании ВСУ, в том числе принял отставку Михаила Драпатого с поста командующего Сухопутными войсками и назначил его командующим Объединенными силами ВСУ.
Зеленский отметил, что Драпатый на новой должности сосредоточится на «боевых вопросах» фронта, передает ТАСС.
Вопрос о новом командующем Сухопутными войсками пока остается открытым. Зеленский подчеркнул, что задачи по подготовке, тренировке и изменениям в военкоматах будет выполнять «другой человек».
Глава оборонного ведомства Рустем Умеров сообщил, что решение о назначении нового командующего будет принято в ближайшее время и это решение связано с необходимостью усиления ВСУ на фронте.
Кроме того, из указов Зеленского следует, что командующим десантно-штурмовыми войсками вместо Игоря Скибюка стал Олег Апостол, а силы беспилотных систем вместо Вадима Сухаревского возглавил Роберт Бровди. Сухаревский будет заместителем командующего оперативным командованием «Восток», а Скибюк – заместителем начальника генштаба ВСУ. Александр Белоус уволен с должности заместителя командующего Национальной гвардией Украины. Причины кадровых перестановок в документах не указаны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях Драпатый объявил о сложении с себя полномочий и подал рапорт об отставке. Это произошло на фоне российского удара по учебному подразделению ВСУ в Днепропетровской области.