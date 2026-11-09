География и идеология сделали Россию идеальным кандидатом на роль «опасного Иного» в европейской геополитике. Существование угрозы извне необходимо для консолидации внутренней аудитории. Но не только.4 комментария
При ударах дронов ВСУ по машинам в Белгородской области пострадали два человека
В Борисовском и Ракитянском округах Белгородской области двое мужчин получили ранения в результате атак беспилотников ВСУ на автомобили, сообщил оперативный штаб региона.
«В районе села Зозули Борисовского округа дрон атаковал автомобиль. Мужчина с осколочным ранением кисти самостоятельно обратился в Борисовскую ЦРБ», – говорится в сообщении оперштаба в Max.
Кроме того, в больнице Белгорода оказали помощь мужчине, который получил акубаротравму при атаке FPV-дрона на грузовик на участке автодороги Ракитное – Пролетарский Ракитянского округа. Оба пострадавших продолжат лечение амбулаторно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу жительница Белгородской области получила множественные осколочные ранения в результате атаки украинского беспилотника.
В пятницу местный житель получил ранения в результате атаки беспилотника ВСУ на автомобиль в Шебекинском округе Белгородской области.
В четверг губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил о ранении местной жительницы в результате атаки украинского беспилотника на легковой автомобиль.