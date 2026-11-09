При ударах дронов ВСУ по машинам в Белгородской области пострадали два человека

Tекст: Валерия Городецкая

«В районе села Зозули Борисовского округа дрон атаковал автомобиль. Мужчина с осколочным ранением кисти самостоятельно обратился в Борисовскую ЦРБ», – говорится в сообщении оперштаба в Max.

Кроме того, в больнице Белгорода оказали помощь мужчине, который получил акубаротравму при атаке FPV-дрона на грузовик на участке автодороги Ракитное – Пролетарский Ракитянского округа. Оба пострадавших продолжат лечение амбулаторно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу жительница Белгородской области получила множественные осколочные ранения в результате атаки украинского беспилотника.

В пятницу местный житель получил ранения в результате атаки беспилотника ВСУ на автомобиль в Шебекинском округе Белгородской области.

В четверг губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил о ранении местной жительницы в результате атаки украинского беспилотника на легковой автомобиль.