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Генпрокуратура оценила укомплектованность ведомства кадрами
Генпрокуратура: Укомплектованность органов прокуратуры в России превысила 95%
Начальник главного управления кадров Генпрокуратуры Олег Логунов заявил, что укомплектованность органов прокуратуры в России достигла 95,1%.
Укомплектованность органов прокуратуры в России достигла 95,1%, сообщил Логунов на совместном заседании комитетов Совета Федерации, передает РИА «Новости».
«Укомплектованность органов прокуратуры в целом составляет чуть более 95% – 95,1%. Если говорить о новых территориях… У нас укомплектованность на новых территориях составляет 76,5%, то есть почти на 20% ниже, чем в целом укомплектованность прокурорскими работниками по России», – сказал он.
Логунов отметил, что в ДНР этот показатель достигает 80%. При этом самая низкая укомплектованность среди новых регионов зафиксирована в Херсонской области и составляет 72%. Логунов занимает должность начальника главного управления кадров Генпрокуратуры с ноября 2025 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник начальник главного управления кадров Генпрокуратуры Олег Логунов сообщил о гибели четверых сотрудников ведомства на специальной военной операции.
В пятницу пресс-служба Генеральной прокуратуры заявила о предотвращении вывода 4,3 млрд рублей из страны.
В прошлом году заместитель директора ФСИН Александр Розин рассказал о нехватке почти 30% сотрудников в службе исполнения наказаний.