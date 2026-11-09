Военная разведка Украины внесла Исинбаеву в антироссийскую базу

Tекст: Валерия Городецкая

Спортсменка попала в украинскую базу за выступление в качестве доверенного лица Владимира Путина на президентских выборах, передает РИА «Новости». Кроме того, причиной послужило получение воинского звания майора в 2015 году и членство в правлении благотворительного фонда «Воскресение», собиравшего пожертвования на строительство главного храма Вооруженных сил России.

Авторы портала призывают отстранять российских спортсменов от соревнований и исключать их из федераций. В список включены 29 российских легкоатлетов и три тренера, среди которых Вера Ребрик, Дмитрий Тарабин и Тимур Моргунов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Главное управление разведки Минобороны Украины внесло российскую певицу Татьяну Куртукову в санкционную базу данных.

Ведомство включило в список антироссийского портала певца Григория Лепса.

В воскресенье в базу военной разведки Украины попала актриса Наталья Варлей.