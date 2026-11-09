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Комику Сабурову запретили открывать бизнес в России до 2029 года
Федеральная налоговая служба запретила комику Нурлану Сабурову регистрировать новый бизнес в России до конца марта 2029 года из-за предоставления недостоверных сведений о компании, следует из данных ФНС.
Налоговая служба ограничила права комика на регистрацию новых предприятий из-за записи о недостоверности данных его прошлой компании. Ограничения продлятся до 25 марта 2029 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на информацию ФНС.
Причиной санкций стал неправильный адрес, который компания юмориста «Сабр Продакшн» внесла в Единый государственный реестр юридических лиц. Предприятие по производству кинофильмов и телевизионных программ было зарегистрировано в апреле 2025 года. В прошлом году его чистая прибыль составила 14,3 млн рублей, однако в октябре текущего года стало известно о ликвидации организации.
В январе комику закрыли въезд в Россию на 50 лет, после чего он уехал в Казахстан. На родине Комитет национальной безопасности инициировал проверку в отношении артиста.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце СМИ сообщили о заработке Нурлана Сабурова в России после запрета на въезд.
Компанию юмориста «Сабр Продакшн» постановили ликвидировать из-за недостоверности сведений.
В феврале артисту ограничили въезд на территорию России сроком на 50 лет.