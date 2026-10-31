Комик Сабуров заработал 6 млн рублей в России после запрета на въезд

Комик Нурлан Сабуров заработал минимум 6 млн рублей на сдаче особняка в аренду

Tекст: Вера Басилая

Двухэтажный дом в элитном жилом комплексе «Новорижский» юморист вместе с женой превратил в инвестиционный проект. Коттедж сдается примерно за 800 тыс. рублей в месяц.

В год недвижимость может приносить почти 10 млн рублей. Деньги, вероятно, переводят супруге Сабурова, чтобы избежать сложностей. Кроме того, недавно особняк хотели выкупить за 140–160 млн рублей, но комик отказался, передает РИА «Новости» со ссылкой на Mash.

В январе Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет, он вернулся на родину в Казахстан. Комитет национальной безопасности Казахстана также объявил о начале проверки в отношении комика. Конкретная статья, по которой она проводится, до окончания мероприятий не уточнялась.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Сабуров сообщил о провале теста по русскому языку при попытке оформить официальные документы.

В феврале комик построил программу своего выступления в Таиланде вокруг темы запрета на пересечение российской границы на 50 лет.

При этом юморист отказался говорить о ситуации с запретом на въезд на территорию России.