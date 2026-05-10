Сабуров провалил экзамен по русскому языку

Tекст: Антон Антонов

Процедура требовалась преимущественно для урегулирования налоговых вопросов, передает РИА «Новости».

«Я поддерживаю миграционную политику России. Я пытался получить официальные документы в России», – рассказал Сабуров зрителям.

Стендапер отметил, что проходил тестирование одновременно с супругой. Вопросы, по его словам, оказались трудными. В частности, он упомянул задание про дату Крещения Руси.

В результате жена комика успешно справилась с экзаменом, а он потерпел неудачу.

На протяжении всего выступления в Дубайской опере комик неоднократно просил публику не снимать его монологи на видео. Артист объяснил это тем, что фрагменты шуток могут вырвать из контекста.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти ограничили Нурлану Сабурову въезд в Россию на 50 лет. Правоохранители задержали комика в столичном аэропорту Внуково для вручения соответствующего уведомления. Эксперты назвали шансы артиста на успешное обжалование данного запрета крайне малыми.