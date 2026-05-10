Дуров обвинил Францию в двойных стандартах по отношению к X
Правительство Франции обвиняет социальную сеть X в незаконных действиях, которыми само занимается, заявил основатель Telegram Павел Дуров.
Дуров заявил, что правительство Франции обвиняет социальную сеть X в незаконных действиях, которыми само занимается, передают «Вести». Он прокомментировал заявление парижской прокуратуры, где говорится о начале предварительного расследования в отношении X. Дуров считает, что французские власти предъявляют X те же обвинения, в которых можно уличить и их самих.
По словам Дурова, власти Франции занимаются незаконным сбором персональных данных граждан, обрабатывают эти сведения без должной защиты и извлекают информацию из автоматизированных систем. Он также утверждает, что французские чиновники нарушают конфиденциальность электронных коммуникаций и даже продают преступникам данные о криптоинвесторах.
Дуров добавил, что, по его мнению, французы оказывают давление на платформы, поддерживающие свободу слова, поскольку опасаются серьезных политических изменений в 2027 году. Основатель Telegram считает, что власти Франции пытаются заставить замолчать такие площадки под любым удобным предлогом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, создатель мессенджера Telegram предупредил Париж о риске масштабной кражи персональной информации пользователей.
Власти Франции предъявили предпринимателю более десяти уголовных обвинений.
Владелец социальной сети X Илон Маск проигнорировал вызов на допрос к французским следователям.