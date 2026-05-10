    Технологический рывок Китая оставит Европу далеко позади
    Путин: Россия отреагировала на провокационные заявления Киева
    Валтонен назвала ВСУ самой боеспособной армией Европы
    Ветеран Семенов раскрыл содержание переданного Путину на параде письма
    Путин: Дело идет к завершению украинского конфликта
    Путин обвинил Запад в многолетнем обмане России
    Полянский заявил о желании ЕС нанести России стратегическое поражение
    Путин назвал требование к переговорщику с Россией от Евросоюза
    Евросоюз начал оказывать давление на Фицо после визита в Москву
    Ольга Андреева Ольга Андреева День Победы запустил историю заново

    Народ – это та точка, где прошлое, настоящее и будущее сходятся. Народ – это возможность истории как таковой. Народ хранит в себе образы и память предков, а в его несгибаемой воле к жизни рождаются и образы будущих поколений.

    Архиепископ Савва (Тутунов) Архиепископ Савва (Тутунов) Русский народ бился, чтобы быть

    Почти всякая наша война была Отечественной. Не битвой феодалов посредством вассальных или наемных войск и ради экономических выгод, а битвой самого народа. Мы бились ради сохранения нашего духовного самобытия, нашего русского национального самостояния.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Германия идет по пути Прибалтики

    Ничего удивительного в запрете советской символики в Берлине на День Победы я не вижу – все развивается по очень знакомому сценарию. Только совершенно зря в этот блудняк втягивают немцев, которые два раза вписались в мировые войны и оба раза получили национальную катастрофу.

    10 мая 2026, 10:28 • Новости дня

    Немец объяснил причины разных взглядов на Россию в Германии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Житель Германии Вольфганг Бидерманн, который в детстве наблюдал присутствие советских войск после войны, заявил, что в послевоенные годы восприятие СССР в ФРГ и ГДР различалось, что наложило отпечаток и на современные взгляды.

    Бидерманн рассказал о различиях в восприятии России на Западе и Востоке Германии, передает РИА «Новости». Он отметил, что в детстве наблюдал за присутствием советских войск после войны, что оказало серьезное влияние на его мировоззрение.

    По словам Бидерманна, в Восточной Германии воспитание и образование отличались – «У нас (в Восточной Германии) было другое воспитание и образование – благодаря фильмам и советской литературе. Это сформировало совсем другое представление, нежели в ФРГ», – объяснил он. При этом Бидерманн подчеркнул, что в Западной Германии сохранялся прежний образ врага, и подход к вопросу России отличался от восточной части страны.

    Собеседник агентства отметил, что эти различия в восприятии России с годами только усилились и стали заметнее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вольфганг Бидерманн рассказал об отсутствии враждебности к советским солдатам.

    Представитель правительства ФРГ отказался называть освободителей Германии от нацизма.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал замалчивание Берлином роли СССР в победе.

    7 мая 2026, 12:54 • Новости дня
    Захарова: Мерц опозорил Германию
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Немецкий канцлер навлек бесчестье на свою страну, ограничив использование памятных знаков на крупнейших воинских мемориалах в дни празднования окончания Великой Отечественной войны, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова жестко раскритиковала действия Фридриха Мерца, передает РИА Новости.

    «Позор! Позор настоящий навлек не на свою глупую голову (канцлер ФРГ Фридрих) Мерц, а на свою страну тем, что запрещает использование символики Победы тем, кто хочет в том числе прославить тех немецких антифашистов, которые жертвовали своими жизнями в борьбе с этой страшной коричневой чумой», – сказала Захарова.

    Представитель ведомства подчеркнула, что запрет действует на трех крупнейших советских воинских мемориалах немецкой столицы. Речь идет о памятных комплексах, расположенных в Тиргартене, Трептов-парке и Шенхольцер-Хайде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская дипломатическая миссия в Берлине потребовала снять запрет на использование символов Победы на советских воинских мемориалах.

    9 мая 2026, 13:32 • Новости дня
    Немецкий политик по-русски попросил прощения за фашизм и войну

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В День Победы глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер публично обратился на русском языке с просьбой о прощении за преступления фашизма.

    Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер в День Победы выступил с видеообращением на русском языке, в котором попросил прощения за фашизм и войну, отметив важность 9 Мая для Германии, пишет РИА «Новости».

    Политик подчеркнул: «Я прошу прощения за фашизм и войну. Для нас, немцев, это не день капитуляции, а день освобождения от фашизма». Он отметил, что проиграли именно те, кто сегодня не отмечает годовщину Победы, и выразил благодарность Советскому Союзу и России.

    «Спасибо Советскому Союзу, спасибо России», – заключил Нимайер.

    Ранее Нимайер также попросил прощения за блокаду Ленинграда, выступая на форуме в Петербурге. Он сообщил о получении временного статуса в России и подаче заявления на гражданство.

    Кроме того, Нимайер отмечал кризис в экономике Германии и необходимость сотрудничества с Россией для выхода из сложной ситуации.

    8 мая 2026, 19:25 • Видео
    В НАТО освоили новый способ пропаганды

    Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Брюсселя.

    7 мая 2026, 20:12 • Новости дня
    В Госдуме предупредили ЕС о последствиях возможного «похода Европейского Рейха на Восток»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Государственной думе заявили о возвращении Германии на путь реваншизма и милитаризации, предупредив о жесткой реакции Москвы на агрессивные планы Берлина.

    Российские парламентарии предупредили о последствиях милитаризации Германии и усиления антироссийского курса Евросоюза. Так они прокомментировали статью Дмитрия Медведева, в которой он заявил о планах масштабного ревана ФРГ после Второй мировой войны, передает Telegram-канал фракции «Единая Россия».

    Зампред комитета Госдумы по информационной политике Евгений Попов заявил, что современная Германия повторяет ошибки нацистской Германии 1930-х годов. По его словам, Берлин пытается объединить вокруг себя союзников и «сплотить другие слабые народы вокруг идеи борьбы с Россией и с русскими».

    Парламентарий отметил рост военного производства и перевооружения Германии. «Мы видим промышленный рост в Германии: мирные концерны, которые выпускали автомобили, переходят снова на военные рельсы. Мы видим огромные инвестиции в вооружение, увеличение армии, работу немецких рекрутов. И самое главное – нынешнее правительство Германии не скрывает своих планов воевать с Россией», – заявил Попов.

    Он подчеркнул, что Россия должна жестко реагировать на подобные тенденции. «Предупреждение от России прозвучало. И мы должны следовать своим целям, достичь гарантии безопасности для нас в ходе специальной военной операции. И конечно, сделать невозможным, чтобы реваншистская Германия снова подняла голову и угрожала нашей стране и нашему народу», – заключил депутат.

    Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов заявил, что не только Германия, но и весь Евросоюз возвращается «на путь реванша». Он обратил внимание на решение властей Берлина запретить 8 и 9 мая российскую и советскую символику, а также исполнение песен военных лет. По словам Никонова, Германия активно наращивает производство военной продукции и уже участвует в прокси-войне против России на Украине. Он отметил, что ФРГ поставляет Киеву ударные вооружения, используемые против российской территории.

    Депутат также заявил, что Германия должна помнить обстоятельства своего объединения после окончания холодной войны и учитывать различия в настроениях между восточными и западными регионами страны. По его мнению, восточная часть Германии настроена на сотрудничество с Россией, тогда как в западной преобладают реваншистские настроения. Никонов подчеркнул, что подготовка Германии к войне с Россией может иметь тяжелые последствия для самой ФРГ. «Потому, что военные возможности нашей страны многократно превосходят военные возможности Германии, особенно в средствах стратегического поражения», – заявил он. По словам парламентария, любые агрессивные действия Берлина могут встретить «очень серьезный ответный удар».

    Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, комментируя заявления о возможном европейском реваншизме, заявил, что европейские страны стремятся ослабить Россию через конфликт на Украине. По его словам, европейские элиты рассчитывают, что после ослабления России «в бой пойдет европейская армия». Толстой также связал усиление правых настроений в Европе с миграционным кризисом и падением уровня жизни.

    «Очередной поход Европейского Рейха на Восток станет финальным аккордом в истории континента. Господа-реваншисты, читайте ядерную доктрину от 2024 года – там все изложено максимально доступно», – заявил он.

    Замруководителя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев, в свою очередь, заявил, что современная Германия повторяет ошибки прошлого, а курс на милитаризацию и создание новых оборонных союзов является «реванш-авантюрой нового уровня». По его словам, в Европе постепенно стирается память о событиях Второй мировой войны и роли нацистской Германии. Шхагошев отметил, что статья Дмитрия Медведева содержит исторические факты, характеризующие противостояние Востока и Запада, а нынешние германские ориентиры свидетельствуют о новом этапе гонки вооружений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил о недопустимости повторения трагедии 1941 года. Политик указал на масштабную пропагандистскую обработку немецкого общества для подготовки к военному столкновению. Посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил об ускоренной милитаризации Берлина.

    8 мая 2026, 13:58 • Новости дня
    Мерц в поздравлении немцев с освобождением от нацизма не упомянул СССР
    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Фридрих Мерц поздравил граждан с днем освобождения от нацистского режима, однако не упомянул решающую роль Красной армии, что вызвало волну критики в интернете.

    В поздравлении Мерца говорится: «8 мая 1945 года принесло освобождение для миллионов людей, для Германии, для Европы. Этот день призывает никогда не забывать, к чему может привести ненависть. Он обязывает нас выступать за свободную, демократическую и солидарную Германию в сильной Европе», передает РИА «Новости».

    Пользователи соцсетей обратили внимание на то, что Мерц не уточнил, кто именно освободил Германию и Европу, что многие сочли попыткой стереть исторические факты. Кроме того, в комментариях люди выразили недовольство запретом советской символики на мемориалах в Берлине 8-9 мая, назвав такое решение проявлением «трусости» со стороны немецких властей.

    Ранее глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев дал совет канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, как спасти экономику Германии на фоне кризиса.

    Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что немецкий канцлер навлек бесчестье на свою страну, ограничив использование памятных знаков на крупнейших воинских мемориалах в дни празднования окончания Великой Отечественной войны.

    Германия заняла первое место в апрельском «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    7 мая 2026, 11:26 • Новости дня
    Рар объяснил немецкий план реформы ЕС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Идея перехода от принципа единогласия при принятии решений в ЕС к голосованию квалифицированным большинством не нова. Но Германия спешит провести реформу пока во главе Еврокомиссии находится Урсула фон дер Ляйен, а в большинстве европейских стран к власти не пришли правые силы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Так он прокомментировал предложенный МИД ФРГ план реформирования Евросоюза.

    «Евросоюз – очень неподвижная организация, поскольку любое решение должно быть принято единогласно. Одна страна-участница, несогласная с предложением остальных членов союза, может заблокировать всю политику объединения», – отметил германский политолог Александр Рар. В качестве примера он привел Венгрию: уходящий с поста премьера Виктор Орбан неоднократно становился «помехой» для Брюсселя.

    Собеседник указал, что идея реформировать механизм принятия решений – то есть перейти от принципа единогласия к голосованию квалифицированным большинством – не нова. «Если изменение будет согласовано, то Евросоюз окажется на шаг ближе к созданию «супергосударства» или «мягкой империи». Другими словами, Брюссель получит больше полномочий», – уточнил политолог.

    «За реформу выступают такие государства, как Германия и Франция, которые «рулят» в Европе и подчиняют себе маленькие страны. Против – маленькие и более слабые игроки. Последние боятся попасть полностью под диктат «старших братьев» и таким образом лишиться своего национального суверенитета», – добавил аналитик.

    «Тем не менее, власти ФРГ безжалостно спешат. Они хотят преобразовать Евросоюз как можно скорее, пока во главе Еврокомиссии находится их сообщница – Урсула фон дер Ляйен – и пока в большинстве европейских стран к власти не пришли «популистские» правые силы», – заключил Рар.

    Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль представил план реформирования Евросоюза. По его мнению, необходимо чаще использовать механизм «усиленного сотрудничества» в Брюсселе. «Это означает, что в тех сферах политики, где совместный прогресс всех 27 государств – членов в обозримом будущем недостижим, мы будем идти вперед малой группой стран», – уточнил он.

    Вадефуль также выступил за переход от принципа единогласия при принятии внешнеполитических решений к голосованию квалифицированным большинством. Как указал министр, это позволит избежать блокировки решений отдельными странами. В числе других инициатив он назвал ускорение процесса расширения Евросоюза за счет поэтапного присоединения новых стран. В пользу этого пункта уже высказывался канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

    Своими предложениями Вадефуль, по его словам, хочет попытаться сделать Евросоюз «более дееспособным». «Если мы как Европейский союз не сможем этого обеспечить, это сделают другие. И тогда сформируются уже иные союзы», – заключил глава МИД Германии.

    Как писало издание Politico, внешнюю политику Евросоюза поразил системный паралич из-за принципа единогласия. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас предложила лишить страны объединения права вето по вопросам безопасности. Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил сомнение в целесообразности отмены данного механизма.

    8 мая 2026, 19:28 • Новости дня
    В ФРГ отказались назвать освободителей Германии от нацизма

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель официального представителя правительства ФРГ Штеффен Майер отказался отвечать на вопрос о том, кто освободил Германию от нацизма.

    В правительстве Германии не дали прямого ответа на вопрос о том, кто освободил страну от нацизма, передает РИА «Новости».

    Заместитель официального представителя кабинета министров ФРГ Штеффен Майер на брифинге уклонился от прямого ответа журналисту, который поинтересовался, почему в поздравлении канцлера Фридриха Мерца ко Дню освобождения от нацистского режима не была упомянута решающая роль Красной Армии.

    Майер, когда его спросили, не связано ли это с нежеланием упоминать Россию или Советский Союз, заявил: «Это, возможно, также связано с ограничением количества символов в соцсети X».

    На повторный вопрос о том, кто же все-таки является освободителем Германии, представитель правительства заметил, что «это исторически четко задокументировано». Однако, когда его попросили вслух назвать державы-освободители, он просто промолчал.

    Ранее пользователи в сети подвергли критике канцлера ФРГ за то, что в своем обращении он не упомянул роль Красной Армии. Кроме того, российский посол в Германии Сергей Нечаев обратил внимание на попытки пересмотра вклада Советского Союза в Победу и значение советских памятников, подчеркнув, что Россия решительно выступает против подобных тенденций.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц поздравил сограждан с днем освобождения от нацизма без упоминания Красной Армии.

    Российский посол в ФРГ Сергей Нечаев потребовал от Берлина официального признания преступлений Третьего рейха геноцидом.

    9 мая 2026, 19:17 • Новости дня
    Мерц пообещал Фицо серьезный разговор после визита в Москву
    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что премьер-министра Словакии Роберта Фицо ждет разговор о его визите в Москву на День Победы

    Мерц заявил, что премьер-министра Словакии Роберта Фицо ожидает серьезный разговор в Европе после его визита в Москву, передает РИА «Новости». Мерц подчеркнул, что этот вопрос обязательно будет поднят на уровне европейских лидеров.

    На совместной пресс-конференции с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном он заявил: «Мы поговорим с ним об этом сегодняшнем дне в Москве. Сегодня здесь, в Стокгольме, мы отмечаем День Европы, а это совсем другое дело».

    Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Кремле продлились около двух часов.

    Глава словацкого правительства пообещал представить инициативы по возобновлению работы двусторонней межправительственной комиссии.

    Фицо назвал большой честью свое присутствие на праздновании Дня Победы в Москве.

    8 мая 2026, 11:19 • Новости дня
    Дмитриев дал совет Мерцу, как не стать Стармером

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев дал совет канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, как спасти экономику Германии на фоне кризиса.

    Дмитриев дал совет канцлеру Германии Фридриху Мерцу по поводу сложной ситуации в экономике страны, передает РИА «Новости».

    «Мерцу просто нужно поступать противоположно тому, что он делает сейчас, чтобы добиться успеха. У него еще есть шанс не стать Стармером», – написал Дмитриев в соцсети.

    Свое заявление Дмитриев сделал на фоне свежих данных о промышленном производстве в Германии. По опубликованной макростатистике, в марте объем промышленного производства в стране снизился на 0,7% по сравнению с февралем, хотя аналитики ожидали роста. В годовом выражении показатель уменьшился на 2,8%.

    Дмитриев подчеркнул, что такие цифры были вполне ожидаемы, а не стали сюрпризом для экспертов. По его мнению, ситуация может ухудшиться еще сильнее, если немецкие чиновники не изменят текущий экономический курс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кирилл Дмитриев связал кризис в Евросоюзе с отказом от российских энергоносителей.

    Дмитриев спрогнозировал усиление критики лидера ХДС Фридриха Мерца в Германии.

    Дмитриев назвал слова Дональда Трампа «черной меткой» для Мерца.

    8 мая 2026, 09:01 • Новости дня
    Немецкая молодежь отказалась готовиться к войне против России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Правительство Германии столкнулось с серьезной проблемой из-за нежелания немецкой молодежи участвовать в подготовке к войне с Россией, пишет немецкая газета Junge Welt.

    Правительство Германии сталкивается с серьезным сопротивлением молодежи по вопросу возобновления призыва на военную службу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на немецкую газету Junge Welt.

    Причиной массового отказа молодых людей участвовать в подготовке к войне с Россией стали успехи студенческих забастовок, которые, как отмечает издание, вызывают беспокойство у немецких властей.

    В материале подчеркивается, что антироссийские настроения в Германии подпитываются украинскими националистами и неофашистами, а Бундестаг уже в 2025 году принял решение о постепенном возвращении военного призыва. Однако большинство молодежи страны отказываетcя идти в армию, несмотря на жесткие меры, принимаемые правительством в отношении протестующих.

    Авторы статьи отмечают, что власти ФРГ уже начали применять репрессивные меры против молодых людей, не желающих, по их словам, «становиться пушечным мясом» в войне с Россией. Одна из участниц протестов прямо заявила: «Богатые хотят войны, молодежь хочет будущего!» После подобных выступлений, по информации издания, происходят преследования в учебных заведениях, но эти меры, по мнению автора, вряд ли увеличат число желающих служить.

    Правящая коалиция Германии уже согласовала новую редакцию законопроекта о модернизации военной службы. С 2026 года всем молодым немцам начали рассылать обязательные для мужчин и добровольные для женщин анкеты о желании пройти службу в бундесвере. Если добровольцев будет недостаточно или ситуация с безопасностью ухудшится, власти готовы ввести так называемую воинскую обязанность по необходимости – комплектование армии методом случайного отбора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты Бундестага приняли закон о новой модели военной службы.

    Посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил об ускоренной милитаризации Берлина.

    9 мая 2026, 17:37 • Новости дня
    В Берлине задержали супругов после конфликта у советского мемориала

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Трептов-парке столицы Германии у советского мемориала в День Победы полиция задержала женщину и ее супруга из-за конфликта с полицейскими.

    Полиция Берлина задержала двух человек на территории советского мемориала в Трептов-парке, передает ТАСС.

    В сообщении пресс-службы полиции говорится, что женщина поспорила с другим участником собрания, после чего толкнула полицейского и выхватила у него рацию.

    К конфликту присоединился ее супруг, который также напал на представителя правоохранительных органов. Оба были задержаны на месте происшествия. Подробности случившегося не уточняются, официальная информация ограничивается описанием самого инцидента.

    Церемония возложения венков и цветов к монументу советскому воину по случаю Дня Победы состоялась ранее в этот же день. В числе участников мероприятия были российские дипломаты, а также представители общественности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, провокаторы с украинскими флагами попытались сорвать возложение венков к советскому воинскому мемориалу в Трептов-парке в Берлине. Ранее в субботу в Вильнюсе у входа на Антакальнисское кладбище полиция задержала мужчину с георгиевской лентой.

    А накануне в Берлине у музея «Берлин-Карлсхорст» сотни людей выступили против милитаризации и за мир с Россией.


    8 мая 2026, 22:43 • Новости дня
    Бывший генсек НАТО отметил признаки распада альянса из-за решений США

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что действия США по выводу войск из Германии и отказу от размещения ракет Tomahawk свидетельствуют о кризисе внутри альянса.

    Решение президента США о выводе войск из Германии и отказе от размещения ракет Tomahawk стало поводом для критики со стороны бывшего генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена, передает РИА «Новости».

    «Да. То, что мы сейчас наблюдаем, – это распад НАТО, и это опасно. Президент Трамп посеял столько сомнений в своей приверженности Статье 5 и защите Европы, что для европейцев может быть только один вывод: мы должны стоять на собственных ногах и быть в состоянии защитить наш континент самостоятельно», – заявил политик.

    Поскольку создание единой армии Евросоюза пока нереалистично, Расмуссен предложил сформировать новую структуру. В эту коалицию смогут войти лишь те государства, которые тратят на оборону 5% от ВВП и готовы гарантировать надежную защиту союзников.

    По мнению бывшего генсека НАТО, экономику Европы необходимо перевести на военные рельсы, а Украина нужна Западу в качестве оплота против Москвы. При этом российские власти неоднократно выражали обеспокоенность беспрецедентной активностью альянса, который прикрывает наращивание сил необходимостью сдерживания спецоперации.

    Ранее президент США  заявил о намерении вывести из Германии 5 тыс. американских военных. Кроме того американская администрация решила отменить размещение в ФРГ батальона с ракетами Tomahawk.

    7 мая 2026, 19:12 • Новости дня
    В ФРГ прошла церемония захоронения останков 80 советских солдат

    В Потсдаме перезахоронили останки 80 советских солдат, павших в 1945 году

    В ФРГ прошла церемония захоронения останков 80 советских солдат
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В немецком Потсдаме состоялась торжественная церемония захоронения останков 80 красноармейцев, погибших при освобождении города в апреле 1945 года.

    Останки 80 красноармейцев, погибших в последние дни войны в 1945 году, были торжественно захоронены на советском кладбище в районе Крампниц в Потсдаме. В церемонии приняли участие посол России в Германии Сергей Нечаев, представители белорусской дипмиссии, Народного союза Германии по уходу за воинскими захоронениями, Русской православной церкви, российские соотечественники и местные жители, передает корреспондент ТАСС.

    Сергей Нечаев отметил, что «мероприятие имеет давнюю традицию», когда останки советских солдат, найденные волонтерами, перезахоранивают на специально отведенных немецких кладбищах. Посол подчеркнул тесное сотрудничество с германским Народным союзом, местными властями и посольствами других стран СНГ, а также напомнил, что на кладбище покоятся представители всех народов Советского Союза.

    «Мы не делим Победу на национальные квартиры, здесь все вместе побеждали, здесь все вместе и лежат», – подчеркнул российский дипломат.

    Он также обратил внимание, что Германия соблюдает свои обязательства по уходу за воинскими захоронениями, в отличие от некоторых других стран, где советские мемориалы подвергаются разрушению. Посол поблагодарил немецкое общество за сохранение памяти и выступил против фальсификации истории, подчеркнув, что у России в Германии «немало друзей, которые сохраняют объективную культуру исторической памяти».

    Руководитель отделения Народного союза в Бранденбурге Оливер Брайтхаупт напомнил, что Советский Союз и его граждане понесли «самую высокую, непостижимую цену» за разгром агрессора, и отметил, что высшим приоритетом было и остается отдать должное павшим. В завершение своей речи он произнес по-русски: «Мы за мир».

    Останки были обнаружены при строительстве нового жилого квартала на территории бывших казарм. Специалистам удалось установить, что это были красноармейцы 175-й и 78-й стрелковых дивизий, участвовавшие в освобождении Потсдама в апреле 1945 года. Первые 360 советских солдат были похоронены на кладбище в Крампнице еще в октябре 1945 года, позднее территорию мемориала расширяли.

    Ранее посольство РФ заявило о более чем 30 случаях осквернения советских захоронений в Германии с 2022 года. До этого российская дипмиссия в Германии направила ноту протеста МИД ФРГ из-за новых актов вандализма в Потсдаме, Нойбранденбурге и Зюре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, германская сторона в целом выполняет обязательства по уходу за советскими воинскими захоронениями. Практически все советские воинские захоронения в ФРГ, а их более четырех тысяч, находятся в надлежащем состоянии, за ними осуществляется регулярный уход, говорил посол Нечаев.

    7 мая 2026, 20:56 • Новости дня
    Слуцкий: Германия пытается стать лидером прокси-войны с Россией
    Tекст: Евгений Поздняков

    Правительство Германии борется за лидерство в европейской антироссийской коалиции и идет по пути милитаризации, руководствуясь логикой реваншизма, а для властей Прибалтики торговля русофобией стала способом выживания. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя результаты апрельского «Рейтинга недружественных правительств».

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц последовательно борется за лидерство в европейской партии прокси-войны против России на украинском плацдарме, считает Леонид Слуцкий, глава комитета Госдумы по международным делам, председатель ЛДПР. Для достижения этих задач Берлин, по мнению парламентария, использует «бутафорские соглашения о стратегическом партнерстве» с Киевом.

    Параллельно Германия ведет линию на собственную милитаризацию – и делает это под предлогом искусственного наращивания «российской угрозы». В основе такого курса, подчеркивает Слуцкий, лежат реваншизм и попытка реабилитации позорных страниц собственной истории Германии.

    На этом фоне также показательно выглядит Прибалтика. Стабильно высокие позиции Латвии, Литвы и Эстонии в рейтинге Слуцкий напрямую связывает с тем, что для местных элит «торговля русофобией» стала способом выживания.

    «Они не имеют ни мощи, ни ресурсов для реальных действий против нашей страны и остаются пешками на геополитической доске. Такая политика уже привела их к существенному экономическому спаду. Вопрос – готовы ли они стать военным плацдармом НАТО и одновременно мишенью для неминуемого ответа России – остается открытым», – уточняет парламентарий.

    Сам «Рейтинг недружественных правительств», по оценке Слуцкого, прекрасно отражает эти тенденции. «Проект, безусловно, важен и перспективен. Он дает достаточно полную аналитическую картину для понимания действий и шагов недружественных стран по отношению к Москве. А кто предупрежден, тот, как говорится, вооружен», – заключил Слуцкий.

    Ранее газета ВЗГЛЯД опубликовала «Рейтинг недружественных правительств» за апрель. После мартовского пика, когда ряд североевропейских стран фактически приблизился к прямому участию в военном конфликте с Россией, в апреле уровень недружественности несколько снизился: страны Прибалтики и Финляндия в этот период воздерживались предоставлять свою акваторию и воздушное пространство для ударов по России.


    Берлин набрал 85 баллов из 100. Такой результат объясняется подписанием соглашения о стратегическом партнерстве между правительством Фридриха Мерца и режимом Владимира Зеленского. Стороны договорились о совместном производстве БПЛА и наращивании инвестиций в оборонную сферу Украины. Кроме того, ФРГ продолжает выделять средства на совместную инициативу НАТО и США под названием PURL, цель которой – закупка американских вооружений для ВСУ.

    «Победитель» прошлого месяца – Латвия – опустилась на второе место с результатом 80 очков. Следом за ней с небольшим отставанием расположились другие прибалтийские республики – Литва и Эстония (75 баллов). Все эти государства регулярно поставляют Украине боеприпасы и беспилотники, а также финансируют инициативу PURL.

    Кроме того, три прибалтийские страны станут участниками проекта объединенных военно-морских сил на севере Европы, которые создаются для «сдерживания» России. Во главе этой инициативы стоит Британия, занявшая в рейтинге четвертое место с 70 очками. Лондон также намерен создать специализированный «оборонный банк» в рамках формата JEF, из которого будут финансироваться оборонные проекты Скандинавии и Прибалтики.

    Замыкает пятерку лидеров Испания. Мадрид, в частности, обязался передать Украине 100 бронированных тактических машин VAMTAC и партию 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Кроме того, как сообщило Минобороны России, на территории Испании действует предприятие, выпускающее запчасти для украинских БПЛА.

    Франция, занимавшая в прошлом месяце третье место, оказалась на шестом. Однако снижение позиции Парижа не означает ослабления его агрессивного настроя. Напротив, Франция отличилась организацией масштабных учений Orion. Как отмечает Le Monde, их основная задача – отработка оперативного развертывания войск «коалиции желающих».

    7 мая 2026, 12:36 • Новости дня
    Политолог объяснил соревнование Польши и Литвы за американский контингент из ФРГ

    Tекст: Анастасия Куликова

    Для США с военной точки зрения предпочтительнее разместить дополнительный контингент в Польше, нежели в Литве. Дело в том, что артиллерийские системы на любой военной базе в литовской республике «перекрываются» Калининградом и Белоруссией, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич. Ранее президенты Польши и Литвы заявили о готовности принять выводимых из ФРГ американских военных.

    «Польша и Литва фактически вступили в соревнование за американский контингент, который Пентагон планирует вывести из Германии. Желание республик разместить на своей территории военных США вызвано двумя причинами», – считает Николай Межевич, доктор наук, профессор, главный научный сотрудник Института Европы РАН.

    Первая – политическая. «Кароль Навроцкий и Гитанас Науседа исходят из того, что принять у себя еще пять тыс. солдат – это значит гарантировать себе возможность проводить антироссийскую политику под защитой американских штыков, по которым якобы никто не ударит», – уточнил собеседник.

    Вторая – экономическая. «Американцы любят комфорт: когда есть где отдохнуть, где выпить и хорошенько закусить. Кроме того, американский солдат сам стирать свое белье не будет. Поэтому для обслуживания интересов одного военного потребуется три-четыре рабочих места. И Польша, и Литва хотят таким образом поднять экономику своих стран», – детализировала Межевич, добавив, что речь может пойти и о финансировании строительства баз и полигонов.

    Однако, по мнению эксперта, Навроцкий и Науседа не до конца понимают причины, почему Штаты выводят часть войск из Германии. «Эти солдаты нужны в другом месте, и точно не в болоте на границе Литвы с нашими друзьями из Белоруссии», – иронично отметил собеседник. Тем не менее, продолжил аналитик, Дональд Трамп может рассмотреть предложения Варшавы и Вильнюса.

    «Для США с военной точки зрения предпочтительнее разместить дополнительный контингент в Польше, нежели в Литве. В первом случае есть стратегическая глубина, а любая военная база в литовской республике – если рассуждать об артиллерийских системах – «перекрывается» Калининградом и Белоруссией», – заключил Межевич.

    Ранее сразу несколько стран заявили о готовности принять и разместить на своей территории американский контингент, который США планируют в скором времени вывести из ФРГ. Одна из них – это Литва. «Прежде всего мы заинтересованы в том, чтобы выводимые из Германии военные остались в Европе. Мы готовы принять их, готовы принять столько союзников, сколько сможем», – сказал литовский президент Гитанас Науседа.

    Вторая страна, выразившая аналогичное желание, – Польша. «Если президент США Дональд Трамп сократит контингент в Германии, Польша готова принять этих военных. Необходимая инфраструктура у нас есть», – утверждает польский лидер Кароль Навроцкий. Он выразил намерение всеми силами заинтересовать Вашингтон в сохранении постоянного присутствия американской армии в Европе.

    Вместе с тем, премьер-министр республики Дональд Туск выразил мнение, что страна «не должна переманивать» войска у союзников. «Я ни в коем случае не позволю, чтобы Польшу использовали каким-либо образом для разрушения солидарности и сотрудничества на европейском уровне», – сказал он. Политик при этом отметил, что Варшава уже два года ведет переговоры об увеличении американского военного контингента и будет только приветствовать такое развитие событий.

    В настоящее время на территории Польши уже расквартированы около десяти тыс. военнослужащих США. Примечательно, что накануне в Варшаве объявили о планах стать военным лидером Европы к 2030 году. Как заявил министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш, стратегической целью для польских вооруженных сил является создание армии из 500 тыс. военнослужащих: 300 тыс. профессионалов и 200 тыс. резервистов.

    На сегодняшний день оборонный бюджет Польши составляет 200 млрд злотых (около 55 млрд долларов). «Мы хотим трансформации, при которой ближайшие месяцы будут сосредоточены на трех направлениях – это беспилотники и противодронные системы, искусственный интеллект и спутниковая разведка, а также высокоточные ракеты большой дальности», – сказал глава минобороны республики.

    В стремлении создать «самую сильную армию» в Европе Варшава соревнуется с Берлином. Отметим, согласно стратегии развития вооруженных сил Германии на период до 2039 года, предполагается увеличение численности военнослужащих с нынешних 185,4 тыс. до 260 тыс., а также параллельное наращивание резерва с примерно 70 тыс. человек, до 200 тыс. Вместе с резервом численность армии должна вырасти как минимум до 460 тыс. мужчин и женщин.

    Напомним, Трамп заявил о намерении вывести из Германии «намного больше» пяти тысяч американских военных. Хотя ранее Пентагон подтверждал отзыв только пяти тысяч солдат, да и сам Трамп называл именно эту цифру. Ожидается, что на это уйдет от шести месяцев до года. Всего в ФРГ находится 35 тыс. американцев, а также штаб-квартира всей европейской группировки США.

    Заявление главы Белого дома последовало вслед за его ссорой с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Как отмечает издание Politico, решение американского лидера фактически сорвало планы развертывания дальнобойных комплексов Tomahawk в Европе для «сдерживания России». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, где на самом деле Пентагону в данный момент нужнее всего эти крылатые ракеты и почему угрозу появления таких ракет в Европе не стоит списывать со счетов.

    8 мая 2026, 15:48 • Новости дня
    Германия разрешила пролет самолета словацкого правительства в Москву на 9 мая

    Tекст: Валерия Городецкая

    Авиационные власти Германии разрешили пролет через свое воздушное пространство самолета правительства Словакии, следующего в Москву на торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы.

    «Германия согласовала пролет самолета, он вошел в воздушное пространство страны», – сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

    Ранее стало известно, что на борту находится премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который направляется в Москву для участия в торжествах по случаю Дня Победы. Самолет вылетел из международного аэропорта Братиславы и уже пересек воздушное пространство Чехии.

    По имеющейся информации, общее время в пути по маршруту Братислава – Москва составит примерно три с половиной – четыре часа.

    Ранее стало известно, что Фицо полетит в Россию через четыре страны. В пятницу президент Абхазии Бадра Гунба прибыл в Москву на торжества по случаю Дня Победы.

    Накануне Кремль опубликовал список подтвердивших визит в Москву на 9 Мая иностранных лидеров.

    Технологический рывок Китая оставит Европу далеко позади

Китайский пятилетний план по развитию промышленности и технологий грозит еще сильнее ударить по европейской экономике. ЕС уже тяжело тягаться с китайскими конкурентами, а дальше будет только хуже. На адаптацию прорывных технологий у Европы уходит в восемь раз больше времени, чем у китайцев. И отказ ЕС от российского рынка сбыта и энергии лишь ухудшил ситуацию.

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне.

    Парад в Москве стал ответом на внешние вызовы и угрозы

    «В голосе Путина слышалось явное предупреждение в адрес оппонентов о недопустимости риторики на языке нацистов», – так эксперты оценивают речь Владимира Путина на параде Победы в Москве. Они также отмечают, что мероприятие прошло штатно, несмотря на угрозы Киева, а сами торжества были насыщены новшествами.

    Двухпартийная система разочаровала британцев

    «Коллапс и окончание эпохи двухпартийной системы», – такими словами эксперты комментируют прошедшие в Британии местные выборы, по итогам которых правящая Лейбористская партия терпит поражение. При этом проиграли и их главные конкуренты – консерваторы: они не получили тех голосов, которые обычно «брали» за счет неудачи оппонентов. Победителем выборов можно назвать Reform UK во главе с Найджелом Фараджем.

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве.

    • Почему Украина воюет колумбийцами

      Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    • Европа урезает власть Зеленского

      После новых антикоррупционных разоблачений в окружении Владимира Зеленского украинский диктатор ввел санкции против одного из ближайших соратников прошлого – экс-главы своего офиса Андрея Богдана.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Что можно брать с собой на ЕГЭ в 2026 году: полный список разрешенных вещей и что запрещено

      Единый государственный экзамен в 2026 году уже близко, и у выпускников, их родителей и учителей возникает множество вопросов о том, что можно и нельзя проносить в пункт проведения экзамена (ППЭ). Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) опубликовала подробную памятку с правилами проведения ЕГЭ в 2026 году, где четко прописаны все разрешенные предметы и строгие запреты. Разбираемся, что обязательно нужно взять с собой, какие полезные вещи разрешены по разным предметам и за что могут удалить с экзамена с аннулированием результатов.

    • Когда сажать редис в 2026 году: сроки посева в открытый грунт по регионам и сколько растет

      Редис – один из первых овощей, который появляется на грядках уже ранней весной. При правильной посадке первые сочные корнеплоды можно собрать всего через 16–25 дней после всходов. В 2026 году дачники снова массово будут сеять редис в апреле и мае, а опытные огородники – делать повторные посевы все лето. Когда лучше сажать редис в открытый грунт и теплицу, какие сорта выбрать, сколько растет редис и как вырастить крупные корнеплоды без горечи – в материале.

    • Вознесение Господне в 2026 году: какого числа, что можно и нельзя делать, приметы и традиции праздника

      На сороковой день после Пасхи православные верующие отмечают Вознесение Господне — один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. В 2026 году Вознесение выпадает на 21 мая. В этот день Церковь вспоминает, как воскресший Иисус Христос вознесся на небо на глазах апостолов, открыв людям путь к вечной жизни. Какие традиции связаны с Вознесением, что можно и нельзя делать 21 мая 2026 года, какие народные приметы дошли до наших дней и почему праздник всегда отмечают в четверг — в материале.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии.

