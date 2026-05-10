Немец объяснил причины разных взглядов на Россию в Германии

Политолог объяснил соревнование Польши и Литвы за американский контингент из ФРГ

Политолог Межевич: Польша и Литва вступили в соревнование за американские штыки

Tекст: Анастасия Куликова

«Польша и Литва фактически вступили в соревнование за американский контингент, который Пентагон планирует вывести из Германии. Желание республик разместить на своей территории военных США вызвано двумя причинами», – считает Николай Межевич, доктор наук, профессор, главный научный сотрудник Института Европы РАН.

Первая – политическая. «Кароль Навроцкий и Гитанас Науседа исходят из того, что принять у себя еще пять тыс. солдат – это значит гарантировать себе возможность проводить антироссийскую политику под защитой американских штыков, по которым якобы никто не ударит», – уточнил собеседник.

Вторая – экономическая. «Американцы любят комфорт: когда есть где отдохнуть, где выпить и хорошенько закусить. Кроме того, американский солдат сам стирать свое белье не будет. Поэтому для обслуживания интересов одного военного потребуется три-четыре рабочих места. И Польша, и Литва хотят таким образом поднять экономику своих стран», – детализировала Межевич, добавив, что речь может пойти и о финансировании строительства баз и полигонов.

Однако, по мнению эксперта, Навроцкий и Науседа не до конца понимают причины, почему Штаты выводят часть войск из Германии. «Эти солдаты нужны в другом месте, и точно не в болоте на границе Литвы с нашими друзьями из Белоруссии», – иронично отметил собеседник. Тем не менее, продолжил аналитик, Дональд Трамп может рассмотреть предложения Варшавы и Вильнюса.

«Для США с военной точки зрения предпочтительнее разместить дополнительный контингент в Польше, нежели в Литве. В первом случае есть стратегическая глубина, а любая военная база в литовской республике – если рассуждать об артиллерийских системах – «перекрывается» Калининградом и Белоруссией», – заключил Межевич.

Ранее сразу несколько стран заявили о готовности принять и разместить на своей территории американский контингент, который США планируют в скором времени вывести из ФРГ. Одна из них – это Литва. «Прежде всего мы заинтересованы в том, чтобы выводимые из Германии военные остались в Европе. Мы готовы принять их, готовы принять столько союзников, сколько сможем», – сказал литовский президент Гитанас Науседа.

Вторая страна, выразившая аналогичное желание, – Польша. «Если президент США Дональд Трамп сократит контингент в Германии, Польша готова принять этих военных. Необходимая инфраструктура у нас есть», – утверждает польский лидер Кароль Навроцкий. Он выразил намерение всеми силами заинтересовать Вашингтон в сохранении постоянного присутствия американской армии в Европе.

Вместе с тем, премьер-министр республики Дональд Туск выразил мнение, что страна «не должна переманивать» войска у союзников. «Я ни в коем случае не позволю, чтобы Польшу использовали каким-либо образом для разрушения солидарности и сотрудничества на европейском уровне», – сказал он. Политик при этом отметил, что Варшава уже два года ведет переговоры об увеличении американского военного контингента и будет только приветствовать такое развитие событий.

В настоящее время на территории Польши уже расквартированы около десяти тыс. военнослужащих США. Примечательно, что накануне в Варшаве объявили о планах стать военным лидером Европы к 2030 году. Как заявил министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш, стратегической целью для польских вооруженных сил является создание армии из 500 тыс. военнослужащих: 300 тыс. профессионалов и 200 тыс. резервистов.

На сегодняшний день оборонный бюджет Польши составляет 200 млрд злотых (около 55 млрд долларов). «Мы хотим трансформации, при которой ближайшие месяцы будут сосредоточены на трех направлениях – это беспилотники и противодронные системы, искусственный интеллект и спутниковая разведка, а также высокоточные ракеты большой дальности», – сказал глава минобороны республики.

В стремлении создать «самую сильную армию» в Европе Варшава соревнуется с Берлином. Отметим, согласно стратегии развития вооруженных сил Германии на период до 2039 года, предполагается увеличение численности военнослужащих с нынешних 185,4 тыс. до 260 тыс., а также параллельное наращивание резерва с примерно 70 тыс. человек, до 200 тыс. Вместе с резервом численность армии должна вырасти как минимум до 460 тыс. мужчин и женщин.

Напомним, Трамп заявил о намерении вывести из Германии «намного больше» пяти тысяч американских военных. Хотя ранее Пентагон подтверждал отзыв только пяти тысяч солдат, да и сам Трамп называл именно эту цифру. Ожидается, что на это уйдет от шести месяцев до года. Всего в ФРГ находится 35 тыс. американцев, а также штаб-квартира всей европейской группировки США.

Заявление главы Белого дома последовало вслед за его ссорой с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Как отмечает издание Politico, решение американского лидера фактически сорвало планы развертывания дальнобойных комплексов Tomahawk в Европе для «сдерживания России». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, где на самом деле Пентагону в данный момент нужнее всего эти крылатые ракеты и почему угрозу появления таких ракет в Европе не стоит списывать со счетов.