3 комментария
Президент Республики Сербской Каран отказался поддержать санкции против России
Президент Республики Сербской Синиша Каран подтвердил, что страна не намерена поддерживать ограничения против России несмотря на давление извне.
Каран заявил, что Республика Сербская не собирается поддаваться давлению и не будет присоединяться к санкциям против России, передаетТАСС. По его словам, страны Евросоюза пытаются использовать политические и экономические инструменты для давления на независимую внешнюю политику не только Республики Сербской, но и других государств, которые сохраняют отношения с Россией.
Каран подчеркнул: «Некоторые страны Евросоюза используют политические и экономические средства как давление на независимую политику не только Республики Сербской, но и некоторых других стран, которые поддерживают связи с Россией. И это еще обозначается как путь в Евросоюз. Для нас не может быть такого пути».
Он отметил, что Республика Сербская с самого начала не позволяла и не позволит себе поддерживать ограничения против России, и эта позиция останется неизменной.
Каран также добавил, что европейский путь не может строиться на преуменьшении независимости или давлении на суверенитет, а только на компромиссах и взаимоуважении. По его словам, именно из-за таких требований возникают трудности при выполнении внутренних процедур в Боснии и Герцеговине, поскольку запросы Евросоюза зачастую затрагивают вопросы независимости и суверенитета.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел переговоры с новым главой Республики Сербской Синишей Караном в Москве.
Российский лидер подтвердил твердый настрой на продолжение плодотворного двустороннего сотрудничества.