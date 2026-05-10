Tекст: Дмитрий Зубарев

Каран заявил, что Республика Сербская не собирается поддаваться давлению и не будет присоединяться к санкциям против России, передаетТАСС. По его словам, страны Евросоюза пытаются использовать политические и экономические инструменты для давления на независимую внешнюю политику не только Республики Сербской, но и других государств, которые сохраняют отношения с Россией.

Каран подчеркнул: «Некоторые страны Евросоюза используют политические и экономические средства как давление на независимую политику не только Республики Сербской, но и некоторых других стран, которые поддерживают связи с Россией. И это еще обозначается как путь в Евросоюз. Для нас не может быть такого пути».

Он отметил, что Республика Сербская с самого начала не позволяла и не позволит себе поддерживать ограничения против России, и эта позиция останется неизменной.

Каран также добавил, что европейский путь не может строиться на преуменьшении независимости или давлении на суверенитет, а только на компромиссах и взаимоуважении. По его словам, именно из-за таких требований возникают трудности при выполнении внутренних процедур в Боснии и Герцеговине, поскольку запросы Евросоюза зачастую затрагивают вопросы независимости и суверенитета.

