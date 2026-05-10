Сильный взрыв прогремел в городе Чабахар на юго-востоке Ирана, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Mehr. В сообщении говорится: «Несколькими минутами ранее сильный взрыв был слышен в городе Чабахар».

Как писала газета ВЗГЛЯД, высшее объединенное военное командование Ирана обвиняло США в нарушении режима прекращения огня ударами по судам и гражданским районам.

Иранские СМИ ранее сообщали о звуках взрывов и сбитых «вражеских беспилотниках» над рядом городов на юге страны.

Во время февральской операции США и Израиля авиаудары пришлись по крупнейшим иранским городам, включая портовый Чабахар.