Иран нанес ракетный удар по курдским объектам в Ираке
Объекты курдской партии в иракской провинции Эрбиль подверглись удару тремя ракетами Ирана, что привело к повреждению инфраструктуры, но обошлось без жертв.
Атаке подверглись позиции Ассоциации трудящихся Курдистана на севере Ирака, передает РИА «Новости». Информацию об инциденте подтвердил представитель руководства партии Амджад Хусейн Бенахи.
«Наши объекты в долине Алана, относящейся к провинции Эрбиль, сегодня днем подверглись ракетному обстрелу со стороны Ирана», – заявил политик курдскому агентству Rudaw.
Удар был нанесен тремя ракетами. В результате инцидента человеческих жертв удалось избежать, однако имуществу причинен существенный материальный ущерб.
На фоне хрупкого перемирия между США и Ираном участились атаки беспилотников на курдские объединения. В течение этого месяца ударам подвергались районы вблизи округа Койсанджак и лагерь Сурдаш в провинции Сулеймания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военнослужащие применили ударные беспилотники для поражения объектов курдских группировок в Ираке.
Вооруженные силы Ирана ликвидировали трех представителей оппозиции в Иракском Курдистане.
Ранее Тегеран провел ракетный обстрел позиций сепаратистских группировок на иракской территории.