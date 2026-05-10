Мировой нефтяной порядок, родившийся в 1970-е как реакция на попытку Запада установить потолок цен, прошёл полный цикл. Мы наблюдаем распад ОПЕК под давлением новой реальности, в которой разные страны картеля будут определяться с тем, как реализовывать шансы на лучшее будущее. У России эти шансы явно выше, чем у других.0 комментариев
Украинский бизнесмен закидал камнями редкого тюленя на Гавайях
В США разгорелся скандал после того, как украинский бизнесмен Игорь Литвинчук, владелец компании Transridge Inc., забросал камнями редкого тюленя-монаха на острове Мауи, сообщили СМИ.
Как пишет Life, инцидент произошёл во время отдыха Литвинчука на пляже, когда он решил «развлечься» и начал бросать камни в проплывающего мимо животного.
Очевидцы попытались остановить мужчину, однако он проигнорировал их замечания. В ответ на произошедшее местные жители устроили акцию протеста у офиса его компании, а также избили водителя Литвинчука. Позже полиция задержала самого бизнесмена.
Тюлень-монах, в которого бросал камни Литвинчук, относится к виду, находящемуся под угрозой исчезновения. На Гавайях сейчас обитает всего 1600 особей этих тюленей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американское министерство внутренней безопасности по ошибке потребовало от ряда украинских беженцев покинуть страну.