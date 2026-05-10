Число погибших в Ливане в результате израильских атак достигло 2846 человек
В результате массированных атак со стороны Израиля погибли 2846 ливанцев, еще 8693 человека получили ранения различной степени тяжести, сообщили в министерстве здравоохранения Ливана.
С начала весны последствия эскалации конфликта на Ближнем Востоке приобретают все более масштабный характер, передает РИА «Новости». По данным представителей министерства здравоохранения Ливана, со 2 марта жертвами обострения ситуации стали более 2,8 тыс. человек.
«Количество жертв израильской агрессии против Ливана со второго марта достигло 2846, ранены 8693 гражданина», – подчеркивается в официальном заявлении профильного ведомства.
Согласно последнему медицинскому отчету, интенсивность обстрелов не снижается. Только за минувшие сутки в результате израильских атак на территории республики погиб 51 человек, а еще 107 граждан пострадали.
Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская боевая авиация атаковала десятки населенных пунктов на юге Ливана.
В начале мая число жертв конфликта достигало 2659 человек.