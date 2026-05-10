В Таиланде начались поиски пропавшего после обращения в клинику россиянина

В Бангкоке идут поиски 38-летнего гражданина России, пропавшего в начале мая. Об этом сообщили члены одной из волонтерских групп, передает РИА «Новости».

Мужчина обратился к врачам из-за болей в желудке, после чего связь с ним оборвалась.

«Андрей прибыл в Бангкок из Вьетнама 30 апреля и поселился в хостеле для бюджетных туристов в районе улицы Кхаосан. 1 мая, видимо от непривычной пищи, у него появились сильные боли в желудке, и он обратился в ближайшую клинику в том же районе, где ему, как Андрей сообщил одному из своих друзей, «прописали местный обезбол», – рассказали волонтеры.

На следующий день после приема препарата турист пропал.

Друзья немедленно приступили к поискам. Выяснилось, что мужчина разбил окно и получил помощь с перевязкой раны в полицейском участке. Позже очевидцы видели, как он подходил к прохожим в торговом центре, заявлял о потере документов и убегал.

Полиция сообщила, что отвозила похожего человека к посольству России, однако туда он не заходил. В последний раз пропавшего видели седьмого мая в участке района Банграк.

Ранеев воскресенье сообщалось, что на Пхукете после получения денег на оплату полицейского штрафа пропал 34-летний россиянин.

В конце прошлого года в Таиланде бесследно исчез проживший там 12 лет уроженец Хакасии.

Посольство России в Бангкоке призвало туристов оформлять расширенную медицинскую страховку перед поездкой.