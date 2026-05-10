При нападении на еврейскую общину в Лондоне пострадали три человека
В столице Британии злоумышленник атаковал представителей местной еврейской общины, в результате инцидента легкие травмы получили двое мужчин и женщина.
На севере Лондона задержан 34-летний Дилан Оссей, подозреваемый в нападении на членов еврейской общины, передает ТАСС.
Инцидент произошел в ночь на субботу, 9 мая, в районе Энфилд. Пострадавшими значатся двое мужчин в возрасте 26 и 58 лет, а также 53-летняя женщина. Медицинская помощь им не потребовалась.
«В субботу, 9 мая, в 1.20 патрульные полицейские получили сообщение о мужчине, который, предположительно, преследовал, угрожал и совершал нападения на членов еврейской общины на улице Саутбери-роуд», – сообщили в Скотленд-Ярде.
Задержанному предъявили обвинения по пяти пунктам, включая нападения на почве религиозной и расовой ненависти, а также угрожающее поведение.
Представитель полиции Марко Бардетти подчеркнул, что правоохранители относятся к подобным преступлениям с максимальной серьезностью. Ожидается, что 11 мая Оссей предстанет перед судом района Хайбери. С конца февраля в Лондоне участились случаи нападений на еврейские организации, включая попытки поджогов синагог и автомобилей скорой помощи.
Ранее, 29 апреля, в лондонском районе Голдерс-Грин, где проживает крупная еврейская община, произошло нападение с ножом на двух прохожих. Пострадали мужчины 34 и 76 лет. Нападавший, гражданин Британии сомалийского происхождения, был задержан на месте, а инцидент квалифицировали как теракт.
Как писала газета ВЗГЛЯД, около 10 тыс. демонстрантов вышли на акцию протеста в Лондоне из-за серии атак на еврейские организации.
Британский премьер-министр Кир Стармер обвинил Иран в разжигании антисемитизма на территории Соединенного Королевства.
Ранее лондонские правоохранители арестовали более двух десятков подозреваемых в поджогах объектов еврейского сообщества.