Стармер предостерег Иран от разжигания антисемитизма в Британии

Премьер Британии Стармер обвинил Иран в разжигании антисемитизма
На фоне всплеска антисемитизма власти Соединенного Королевства начали расследовать возможную причастность иностранных государств к недавним нападениям на лондонских евреев.
Премьер-министр Британии Кир Стармер предостерег Иран от поощрения антисемитизма в Соединенном Королевстве, передает Bloomberg.
Соответствующее заявление политик сделал во вторник на встрече с лидерами общины, посвященной угрозе роста нетерпимости.
Обеспокоенность среди британских евреев, численность которых составляет около 300 тыс. человек, вновь возросла после нападения с ножом на двух мужчин на севере Лондона на прошлой неделе. Это побудило главу правительства задействовать всю мощь государства для решения кризиса.
«Одно из направлений расследования заключается в том, стоит ли иностранное государство за некоторыми из этих инцидентов», – заявил Стармер на Даунинг-стрит.
Он подчеркнул, что власти рассматривают все возможности, и подобные действия повлекут за собой последствия, если подозрения подтвердятся. Политик добавил, что попытки любой страны разжечь насилие и ненависть в обществе недопустимы.
Заявление прозвучало вскоре после того, как полиция по борьбе с терроризмом сообщила о расследовании поджога в бывшей синагоге на востоке Лондона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, британский премьер-министр Кир Стармер столкнулся с резкой критикой на встрече с еврейской общиной.
Британские службы безопасности повысили уровень террористической угрозы до серьезного из-за недавнего антисемитского нападения.
Ранее правоохранительные органы задержали группу подозреваемых в сборе информации о лондонских евреях по заданию Тегерана.