Мировой нефтяной порядок, родившийся в 1970-е как реакция на попытку Запада установить потолок цен, прошёл полный цикл. Мы наблюдаем распад ОПЕК под давлением новой реальности, в которой разные страны картеля будут определяться с тем, как реализовывать шансы на лучшее будущее. У России эти шансы явно выше, чем у других.4 комментария
Дрон ВСУ ранил женщину в частном доме в Белгородской области
В селе Глотово Грайворонского округа Белгородской области беспилотник ВСУ ударил по частному дому, ранив мирную женщину и причинив ей минно-взрывную травму и осколочное ранение глаза.
О нападении украинского дрона на Белгородскую область рассказал губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Он заявил: «Мирная жительница пострадала в результате атаки беспилотника ВСУ. В селе Глотово Грайворонского округа дрон ударил по частному дому. Ранена женщина».
По словам губернатора, пострадавшую доставили попутным транспортом в Грайворонскую центральную районную больницу, где медики диагностировали у нее минно-взрывную травму и осколочное ранение глаза.
Гладков добавил, что информация о последствиях атаки еще уточняется. Оперативные службы намерены провести подомовой обход в населенном пункте в светлое время суток, чтобы оценить возможные повреждения и уточнить данные о пострадавших.
Как писала газета ВЗГЛЯД, за сутки в Белгородской области восемь мирных жителей, включая ребенка, получили ранения в результате атак беспилотников ВСУ.
При атаке ВСУ на села области мужчина, две женщины и 11-летняя девочка получили травмы от ударов беспилотников.
Ранее дроны Вооруженных сил Украины нанесли ранения еще четырем мирным жителям региона.