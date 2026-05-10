Дрон ВСУ ранил женщину в частном доме в Белгородской области

Tекст: Ольга Иванова

О нападении украинского дрона на Белгородскую область рассказал губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Он заявил: «Мирная жительница пострадала в результате атаки беспилотника ВСУ. В селе Глотово Грайворонского округа дрон ударил по частному дому. Ранена женщина».

По словам губернатора, пострадавшую доставили попутным транспортом в Грайворонскую центральную районную больницу, где медики диагностировали у нее минно-взрывную травму и осколочное ранение глаза.

Гладков добавил, что информация о последствиях атаки еще уточняется. Оперативные службы намерены провести подомовой обход в населенном пункте в светлое время суток, чтобы оценить возможные повреждения и уточнить данные о пострадавших.

Как писала газета ВЗГЛЯД, за сутки в Белгородской области восемь мирных жителей, включая ребенка, получили ранения в результате атак беспилотников ВСУ.

При атаке ВСУ на села области мужчина, две женщины и 11-летняя девочка получили травмы от ударов беспилотников.

Ранее дроны Вооруженных сил Украины нанесли ранения еще четырем мирным жителям региона.