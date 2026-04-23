ВСУ открыли огонь по собственным спецподразделениям под Ковшаровкой
ВСУ открыли огонь по своему отступающему спецподразделению у Ковшаровки в Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Марочко рассказал, что ВСУ открыли огонь по своему отступающему спецподразделению в районе населенного пункта Ковшаровка в Харьковской области, передает РИА «Новости».
Он заявил: «На харьковском направлении в районе населенного пункта Ковшаровка зафиксирован случай «дружественного» огня: солдаты вооруженных формирований Украины открыли огонь по украинскому спецподразделению, которое пыталось прорваться на данном направлении».
По мнению эксперта, стрельбу вели заградотряды, задача которых – не допустить отхода украинских подразделений с позиций без приказа командования. Он уточнил, что в уничтоженных штурмовых подразделениях участвовали иностранные наемники, не входящие в состав ВСУ, а представлявшие отдельное добровольческое формирование.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские формирования применили кассетные боеприпасы против собственных отступающих военнослужащих в ДНР.
Дроны ВСУ уничтожили группу желающих сдаться в плен украинских солдат в Харьковской области.
Разведчики группировки «Восток» перехватили радиопереговоры об уничтожении покинувшей позиции пехоты дружеским огнем.